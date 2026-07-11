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Une Coupe du monde de premières, mais quel avenir ? Jesse Marsch, les jeunes talents en herbe et les grandes questions qui se posent au football canadien

FEATURES
Analysis
Coupe du monde
Canada
J. Marsch
A. Davies

La Coupe du monde historique organisée au Canada a suscité de grands espoirs et a captivé tout le pays. À présent, la CPL, les Whitecaps et les programmes de formation des joueurs doivent veiller à ce que cet événement ne se résume pas à une fête d’un mois.

Si l’on devait résumer la Coupe du monde 2026 au Canada en un mot, ce serait « premières ». Même en terminant deuxièmes de leur groupe, les Canadiens sont devenus la première nation organisatrice à disputer un match à l’étranger.

Il s’agissait de la première Coupe du monde masculine que le Canada disputait à domicile. Lors du premier tour, l’équipe a décroché son premier point, signé sa première victoire et inscrit ses premiers buts. Un succès retentissant contre l’Afrique du Sud lui a ensuite offert sa première qualification en phase à élimination directe, avant que le Maroc ne mette fin à son parcours après une première mi-temps prometteuse.


Le football canadien n’est plus celui d’avant le coup d’envoi : jamais autant de Canadiens n’avaient suivi une Coupe du monde. Au moment où l’équipe nationale masculine a quitté la compétition, 28,2 millions de téléspectateurs uniques (69 % de la population) avaient regardé au moins un match. 

Vancouver et Toronto ont été saluées comme deux des meilleures villes hôtes, avec des stades presque toujours pleins et trois rencontres historiques des Rouges. 

Même si cette Coupe du monde pourrait marquer un tournant pour le football canadien, il y a des raisons d’être à la fois optimiste et sceptique quant à son avenir. GOAL passe ces aspects en revue ici. 

  • FIFA Fan Festival Vancouver - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    POINT FORT : L'intérêt est au plus haut

    Le Canada, déjà présent à deux Coupes du monde masculines, a toujours affiché un vif intérêt pour la compétition, reflet de sa diversité culturelle. Cette édition, tout comme aux États-Unis, a suscité un engouement sans précédent. 

    Chaque rencontre de la phase de groupes s’est hissée parmi les diffusions de football les plus suivies de Bell Media, et a figuré au palmarès des programmes télé les plus regardés de 2026 ; certains ont même dépassé l’audience des matchs de hockey masculin des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, première compétition avec des joueurs de la LNH depuis 2014. 

    La défaite en huitièmes de finale contre le Maroc a réuni en moyenne 5,4 millions de téléspectateurs canadiens, avec un cumul de plus de 11 millions d’audience, soit plus de 20 % de la population. À titre de comparaison, les 30 millions de téléspectateurs du match États-Unis-Belgique aux États-Unis ne représentaient que 8,5 % de la population américaine. 

    Si les chiffres d’audience constituent la mesure la plus quantitative de l’intérêt suscité, la place désormais naturelle occupée par le football canadien était tout aussi évidente. Du jour au lendemain, toutes les émissions sportives se sont concentrées sur la Coupe du monde, même si la période des transferts de la LNH – un élément clé de la Fête du Canada et du 1^(er) juillet – accaparait habituellement l’attention. Les nouveaux maillots se sont également arrachés, Canada Soccer et Nike prévoyant leur taux de vente le plus élevé de l’histoire pour n’importe quel maillot. 

    Cet engouement sans précédent laisse espérer une couverture médiatique accrue de l’équipe nationale et, à terme, une exposition régulière du football canadien, même hors Coupe du monde. 

    • Publicité
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    POINT POSITIF : Jesse Marsch rehausse l’exigence et les attentes.

    Il y a deux ans, alors que l’équipe nationale masculine canadienne (CanMNT) risquait de manquer la Copa América 2024, certains pensaient que la Coupe du monde 2022 constituait déjà son apogée. Puis elle s’est qualifiée et a atteint les demi-finales, élevant l’exigence et créant de nouvelles attentes pour cette Coupe du monde à domicile. Pourtant, ces attentes n’étaient sans doute pas aussi élevées que ce que l’équipe a accompli, d’autant plus en l’absence d’Alphonso Davies, de Marcelo Flores et d’Ismaël Koné. 

    En se qualifiant pour les huitièmes de finale et en dominant les adversaires à leur portée, les hommes de Marsch ont élevé le niveau d’exigence. Tirés du chapeau 1, ils estiment qu’avec quatre années de préparation supplémentaire, ils pourront retrouver ce niveau en 2026, puis viser les quarts de finale en 2030 et, surtout, conquérir un titre régional, une performance qui échappe au Canada depuis la Gold Cup de la CONCACAF 2000.

    Heureusement, ils ont trouvé l’homme de la situation, sous contrat jusqu’en 2030. Jesse Marsch, dont l’exubérance peut parfois agacer, a propulsé le Canada vers de nouveaux sommets lors des deux compétitions majeures qu’il a dirigées. Quelques ajustements seront peut-être nécessaires – comme une période de réflexion après le coup de sifflet final avant de s’exprimer en zone mixte –, mais il reste l’homme de la situation pour mener à bien un cycle complet de Coupe du monde. 

    « Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir », a déclaré Marsch. « Je savais que ma mission était d’aider l’équipe nationale à connaître le plus de succès possible, et je savais que c’était la meilleure chose que nous puissions faire pour ce sport : aider ces jeunes hommes à donner le meilleur d’eux-mêmes, et c’est ce qu’ils ont fait. Nous n’avons pas fini, et je pense que cela aura un effet d’entraînement considérable sur les possibilités de développement des jeunes joueurs et des jeunes entraîneurs dans ce sport au niveau national. »

    Des attentes plus élevées rendront plus difficile pour l’équipe de se réjouir de petits résultats, mais elles permettent également de nourrir de grands rêves, tout à fait légitimes, de trophées et de parcours exceptionnels comme jamais auparavant. Tout autre résultat devrait être considéré comme un échec cuisant. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’autres citations et/ou réactions sur les réseaux sociaux

    Cette Coupe du monde a permis à plusieurs jeunes talents canadiens de se révéler et de s’imposer comme les futurs piliers de l’équipe nationale. Parmi eux, on retrouve Luc De Fougerolles (20 ans), Ismaël Koné (24 ans), Nathan Saliba (22 ans), Promise David (25 ans) et Niko Sigur (22 ans). 

    Davies (25 ans), s’il retrouve son meilleur niveau, abordera peut-être sa troisième Coupe du monde à 29 ans, tandis que Bombito, alors âgé de 30 ans, sera dans la force de l’âge pour un défenseur central titulaire. 

    Ces talents de moins de 25 ans ont toutefois largement démontré qu’ils pouvaient figurer parmi l’élite en Coupe du monde et auront encore de nombreuses occasions de s’illustrer, puisqu’ils formeront le prochain noyau dur de l’équipe nationale. 

    Reste à savoir qui viendra les épauler. Malgré des structures de formation en plein essor, un joueur comme Bombito n’a été repéré qu’à 22 ans lors du SuperDraft de la MLS, après un passage en « junior college » et sans jamais avoir porté le maillot canadien en jeunes. Il est probable que d’autres talents aient échappé aux radars et puissent émerger dans les prochaines années. 

    « Je pense que ce sport a fait beaucoup de chemin, et qu’il lui reste encore du chemin à parcourir pour s’ancrer véritablement dans l’identité canadienne… mais nous savons qu’au vu de la composition de la population canadienne, en termes de démographie et de diversité culturelle, il n’y a aucune raison pour que le football ne soit pas l’un des sports les plus populaires, voire le plus populaire », a déclaré Alistair Johnston. 

    « Si nous maintenons cette dynamique, je ne serai pas surpris de voir le football continuer à se développer ; c’est ce que nous, joueurs, ainsi que le staff, souhaitons ardemment, car nous voulons que ce sport prenne une ampleur maximale et que notre équipe nationale progresse pour rivaliser à un niveau toujours plus élevé au fil des années. »

    L’élément le plus précieux de cette aventure n’est peut-être pas la génération qui se prépare pour 2030, mais l’effet d’entraînement que suscite cet engouement sur la pratique du football chez les jeunes Canadiens, davantage incités que jamais à poursuivre leurs rêves, posant ainsi les bases des éditions 2034 et suivantes. Si l’on se fie aux précédents Jeux olympiques canadiens de 1976, 1988 et 2010, dont l’effet d’émulation a souvent précédé les succès futurs, il y a lieu d’espérer pour la prochaine génération d’athlètes.

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  • CPL celebrationCPL

    À DÉBATTRE : Le CPL a-t-il un avenir ?

    Pour capitaliser sur le regain d’intérêt, le football canadien doit créer des parcours clairs vers le professionnalisme. Pour une grande partie du pays, ces parcours passent par la Canadian Premier League (CPL), qui entame sa huitième saison. Malgré l’arrivée de deux nouveaux clubs, la ligue peine à s’imposer dans le paysage sportif et a vu deux équipes disparaître, ce qui lui permet tout juste de maintenir un championnat à huit formations. 

    Or, si tout pays a besoin d’un championnat national, le niveau de jeu et la fréquentation de la CPL peinent à progresser de manière significative. La ligue est freinée par des salaires bas, ce qui oblige de nombreux joueurs à trouver des sources de revenus complémentaires pour subvenir à leurs besoins. 

    En 2026, le salaire minimum de la ligue s’élève à 30 000 dollars canadiens, tandis que les joueurs sous contrat de formation gagnent au maximum 250 dollars par semaine — des montants nettement inférieurs au revenu médian de 42 600 dollars canadiens selon le recensement de 2021.

    Bien que la ligue n’ait pas publié de rapports financiers détaillés, peu d’équipes drainent un public suffisant, ce qui freine les recettes de billetterie.

    Jusqu’alors, un accord lucratif liait Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) à la CPL, orientant vers ces deux entités une partie des revenus de diffusion et de sponsoring de Canada Soccer, ce qui constituait un élément clé pour assurer la pérennité de la ligue. Aujourd’hui, cependant, cet accord a été réajusté, accordant une plus grande part des fonds à Canada Soccer, mais compromettant la situation financière de CSME et de la CPL.

    Dans ce contexte financier tendu, l’avenir de l’élite masculine, créée en partie pour accompagner l’organisation de la Coupe du monde 2026, reste incertain. 

    « Plus il y a de football professionnel dans ce pays, mieux c’est », a déclaré Kevin Blue, secrétaire général et PDG de Canada Soccer, après le parcours de l’équipe nationale en Coupe du monde. 

    « Les conditions qui permettent au football professionnel de prospérer passent par un écosystème médiatique solide et sain qui y investit, ainsi que par des investissements de la part des entreprises canadiennes. 

    De plus en plus, les investisseurs – qu’il s’agisse de capitaux privés ou de marques en quête d’un retour sur investissement marketing – ont l’occasion de découvrir et de comprendre qu’il s’agit du sport qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et qui jouit de la plus grande notoriété à l’échelle mondiale. »

  • Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    À DÉTERMINER : Inquiétudes concernant les Whitecaps de Vancouver

    L’avenir des Whitecaps de Vancouver demeure incertain. Si des sources concordent pour affirmer qu’un groupe local a soumis une offre solide afin de conserver le club en Colombie-Britannique, la perspective d’un déménagement n’est pas écartée alors que la MLS redémarre après la Coupe du monde. 

    Un déménagement affaiblirait l’écosystème du football canadien : Vancouver perdrait son statut de locomotive nationale, et une éventuelle franchise de CPL peinerait à attirer les 24 189 spectateurs de moyenne que les Whitecaps ont réunis cette saison. 

    Mais l’enjeu le plus préoccupant se situe peut-être au niveau du vivier local. 

    Depuis leur arrivée en MLS en 2011, les Whitecaps ont noué des partenariats avec des clubs locaux et créé des centres de formation à l’ouest de l’Ontario ; ils ont ainsi pu canaliser ces talents via un solide système de formation, centré sur l’Université de Colombie-Britannique et intégré à l’équipe première. Au total, le parcours de formation des Whitecaps, tant chez les hommes que chez les femmes, accueille plus de 35 000 enfants chaque année. 

    Sans ce dispositif, le parcours professionnel se raréfie : le Toronto FC n’aligne que 110 joueurs dans son centre de formation de haut niveau, cantonné à l’Ontario, tandis que le CF Montréal est l’un des rares clubs de MLS à ne pas disposer d’équipe réserve en MLS Next Pro.

    Bien qu’aucun joueur actuel des Whitecaps ne figure dans la sélection pour la Coupe du monde 2026, six d’entre eux ont joué pour le club ou au sein de son centre de formation à un moment ou à un autre, ce qui prouve que la perte d’une équipe professionnelle de premier plan et d’un parcours de formation serait un coup dur pour les espoirs du football canadien. 

    « Tout le monde souhaite que les Whitecaps restent à Vancouver, et notre inquiétude quant à leur éventuel départ est grande pour plusieurs raisons », a déclaré Blue. 

    « La disparition d’un club pro poserait problème : l’histoire des Vancouver Whitecaps en matière de formation est majeure et devrait être compensée d’une façon ou d’une autre… Alors que nous réfléchissons à l’avenir, nous voulons un paysage où les Whitecaps et tous les clubs pros actuels, voire davantage, ont leur place. »