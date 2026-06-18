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« Une conversation peu agréable » : les raisons du licenciement de Robin van Persie par le Feyenoord, le directeur étant convaincu que Giovanni van Bronckhorst aura « plus de succès » que l'ancienne star de Manchester United et d'Arsenal
Une analyse fondée sur les données a conduit au départ de Van Persie
Le Feyenoord a mis fin au mandat de Van Persie après une évaluation détaillée des douze derniers mois. Selon Rigaux, les résultats ont révélé un net déclin des performances et un écart grandissant avec le PSV. Le club s’est appuyé sur plusieurs indicateurs clés, tels que la probabilité de victoire et le niveau de domination pendant les matchs.
Ces éléments ont convaincu la direction que la courbe de performance s’inversait. En conséquence, le club a décidé de ne pas prolonger le contrat de l’ancien international néerlandais, malgré son statut de figure emblématique.
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Rigaux explique cette décision
Rigaux a souligné que cette décision reposait sur des éléments objectifs recueillis tout au long de la saison. Le directeur du Feyenoord a également révélé comment Van Persie avait été informé de cette décision.
« Nous avons mené une analyse objective des douze derniers mois, en nous appuyant sur des faits et des chiffres », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Nous avons constaté que la tendance était à la baisse la saison dernière et que l’écart avec le PSV se creusait. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas prolonger le contrat de Robin.
Nous avons examiné les chiffres noir sur blanc et nous avons pris cette décision avec conviction. Je ne dévoilerai pas ici les détails de l’analyse. Nous voulons regarder vers l’avenir, pas vers le passé. Nous en discuterons en interne avec les personnes concernées. Nous l’avons informé personnellement dimanche matin. Ce n’était pas une conversation agréable ; sur le plan humain, c’est la chose la plus difficile qui soit. »
Van Bronckhorst entame un nouveau chapitre
Le Feyenoord a confié les rênes à Van Bronckhorst, Sipke Hulshoff venant compléter son équipe d’entraîneurs. Rigaux a précisé que les discussions avec les deux hommes n’ont commencé qu’après l’officialisation du départ de Van Persie.
Le dirigeant a exprimé sa confiance dans ce nouveau binôme, affirmant : « Nous avons ensuite échangé avec Gio et Sipke. Au fil de ces discussions et de nos analyses, nous avons conclu que nous obtiendrions de meilleurs résultats sur le long terme avec eux qu’avec Robin. Nous avons examiné plusieurs paramètres, tant les chances de gagner que la domination sur le terrain que nous voulons imposer. Or, ces éléments ont fait défaut la saison dernière, comme les données l’ont clairement montré. »
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Van Bronckhorst est sous pression pour justifier sa décision.
Van Bronckhorst est désormais attendu au tournant : il doit apporter les progrès que Feyenoord estime n’avoir pas réalisés sous la direction de Van Persie. Tous les regards sont braqués sur ses projets de renforcement de l’effectif, et le club devrait bientôt s’activer sur le marché des transferts pour recruter plusieurs joueurs et consolider plusieurs postes.