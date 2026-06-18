« Une conversation peu agréable » : les raisons du licenciement de Robin van Persie par le Feyenoord, le directeur étant convaincu que Giovanni van Bronckhorst aura « plus de succès » que l'ancienne star de Manchester United et d'Arsenal

Rigaux a souligné que cette décision reposait sur des éléments objectifs recueillis tout au long de la saison. Le directeur du Feyenoord a également révélé comment Van Persie avait été informé de cette décision.

« Nous avons mené une analyse objective des douze derniers mois, en nous appuyant sur des faits et des chiffres », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Nous avons constaté que la tendance était à la baisse la saison dernière et que l’écart avec le PSV se creusait. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas prolonger le contrat de Robin.

Nous avons examiné les chiffres noir sur blanc et nous avons pris cette décision avec conviction. Je ne dévoilerai pas ici les détails de l’analyse. Nous voulons regarder vers l’avenir, pas vers le passé. Nous en discuterons en interne avec les personnes concernées. Nous l’avons informé personnellement dimanche matin. Ce n’était pas une conversation agréable ; sur le plan humain, c’est la chose la plus difficile qui soit. »