Avant même le match nul 1-1 contre les Reds, Tudor avait une fois de plus fait mauvaise figure et était immédiatement devenu le sujet de conversation sur les réseaux sociaux. En effet, des images télévisées ont montré comment, avant le coup d'envoi, Tudor semblait vouloir saluer son collègue entraîneur Arne Slot, mais l'a confondu avec son propre manager d'équipe, Allan Dixon, vers lequel il s'est approché par derrière pour lui donner une petite tape amicale sur l'épaule.

Mais la manœuvre s'est retournée contre lui. Dixon, chauve tout comme Slot, a réagi avec étonnement en apercevant Tudor – et le Croate semblait lui aussi quelque peu perplexe. Tudor a ensuite continué à chercher Slot du regard et l'a finalement repéré près du banc de Liverpool.

Plus tôt dans la semaine, l'entraîneur des Spurs, toujours sans victoire (cinq matchs, quatre défaites, un match nul), avait déjà essuyé des critiques pour avoir d'abord relégué le gardien titulaire Guglielmo Vicario sur le banc avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, puis pour avoir remplacé le remplaçant Antonin Kinsky après seulement 17 minutes et deux erreurs fatales.