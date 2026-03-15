Igor Tudor a véritablement connu des débuts catastrophiques à la tête de Tottenham Hotspur. Certes, après cinq défaites consécutives, l'équipe a réussi à se ressaisir face au FC Liverpool, mais les Spurs attendent tout de même une victoire en Premier League depuis le 28 décembre 2025. Le spectre de la relégation hante Londres depuis longtemps : les Spurs ne devancent que d'un point Nottingham et West Ham, qui occupe actuellement la première place de relégation.
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Une confusion embarrassante ? L'entraîneur des Spurs, Igor Tudor, devient la risée de tous - Tottenham réussit un petit coup de maître face à Liverpool et Wirtz
Avant même le match nul 1-1 contre les Reds, Tudor avait une fois de plus fait mauvaise figure et était immédiatement devenu le sujet de conversation sur les réseaux sociaux. En effet, des images télévisées ont montré comment, avant le coup d'envoi, Tudor semblait vouloir saluer son collègue entraîneur Arne Slot, mais l'a confondu avec son propre manager d'équipe, Allan Dixon, vers lequel il s'est approché par derrière pour lui donner une petite tape amicale sur l'épaule.
Mais la manœuvre s'est retournée contre lui. Dixon, chauve tout comme Slot, a réagi avec étonnement en apercevant Tudor – et le Croate semblait lui aussi quelque peu perplexe. Tudor a ensuite continué à chercher Slot du regard et l'a finalement repéré près du banc de Liverpool.
Plus tôt dans la semaine, l'entraîneur des Spurs, toujours sans victoire (cinq matchs, quatre défaites, un match nul), avait déjà essuyé des critiques pour avoir d'abord relégué le gardien titulaire Guglielmo Vicario sur le banc avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, puis pour avoir remplacé le remplaçant Antonin Kinsky après seulement 17 minutes et deux erreurs fatales.
Les Spurs savourent un petit soulagement grâce à un but égalisateur in extremis
Dominik Szoboszlai (18e) avait donné l'avantage au LFC, au sein duquel Florian Wirtz a été remplacé à la 64e minute lors de son deuxième match en tant que titulaire après son arrêt pour blessure, grâce à un coup franc directement transformé. Richarlison (90e) a réussi à égaliser en fin de match. L'équipe de l'entraîneur Slot a ainsi raté sa répétition générale avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray Istanbul mercredi. Liverpool s'était incliné 0-1 lors du match aller en Turquie.
Tottenham sera également à l'œuvre mercredi en Ligue des champions, mais le 2-5 concédé lors du match aller contre l'Atlético de Madrid est actuellement le moindre des soucis des Londoniens. Après six défaites consécutives – dont quatre sous Tudor –, les Spurs ont certes pris un nouveau point, mais le vainqueur de la Ligue Europa est depuis longtemps en pleine lutte pour le maintien en championnat. 16e du classement, Tottenham n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation.
Questions fréquentes
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.