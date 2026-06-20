Une comparaison surprenante avec Angelina Jolie ! Albert Riera s’en prend à l’Eintracht Francfort

« Nous n’étions tout simplement pas faits l’un pour l’autre. Prenez par exemple la magnifique Angelina Jolie et le charmant Brad Pitt. Ils sont tous les deux formidables, mais ils ne vont pas bien ensemble », a déclaré l’homme de 44 ans sur la chaîne de télévision slovène Sportklub. « Pourquoi ? Parce que l’apparence physique ne fait pas tout ; ce sont les petits détails qui déterminent si ça marche ou non. »

Nommé avec surprise à la place de Dino Toppmöller début février, l’ancien international espagnol devait stabiliser le club et, surtout, une défense perméable. Passé par Manchester City, Liverpool et Galatasaray en tant que joueur, il s’est surtout distingué par des propos à l’emporte-pièce qui ont régulièrement tendu ses relations avec les interlocuteurs locaux, comme cela s’était déjà produit dans certains de ses anciens clubs.

« J’ai débarqué au mauvais endroit au mauvais moment. C’est la réalité. Je ne sais pas si un autre aurait fait mieux, on ne le saura jamais », a-t-il conclu, pointant du doigt l’exclusion de Mario Götze en tribune comme le tournant de son passage à Francfort. « Après cinq semaines au cours desquelles nous avions remporté trois victoires, fait un match nul et perdu 2-3 contre le Bayern, il y a eu une trêve, à l’issue de laquelle j’ai écarté un joueur important de l’effectif. C’est à partir de là que le problème d’Albert Riera en Allemagne a commencé. »