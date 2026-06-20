L’aventure d’Albert Riera à l’Eintracht Francfort a été brève mais intense. L’entraîneur espagnol n’a dirigé que 14 matchs et passé un peu plus de trois mois sur le banc de la SGE ; il vient désormais de tirer à boulets rouges sur son ancien club dans une interview, fidèle à son style direct.
Traduit par
Une comparaison surprenante avec Angelina Jolie ! Albert Riera s’en prend à l’Eintracht Francfort
« Nous n’étions tout simplement pas faits l’un pour l’autre. Prenez par exemple la magnifique Angelina Jolie et le charmant Brad Pitt. Ils sont tous les deux formidables, mais ils ne vont pas bien ensemble », a déclaré l’homme de 44 ans sur la chaîne de télévision slovène Sportklub. « Pourquoi ? Parce que l’apparence physique ne fait pas tout ; ce sont les petits détails qui déterminent si ça marche ou non. »
Nommé avec surprise à la place de Dino Toppmöller début février, l’ancien international espagnol devait stabiliser le club et, surtout, une défense perméable. Passé par Manchester City, Liverpool et Galatasaray en tant que joueur, il s’est surtout distingué par des propos à l’emporte-pièce qui ont régulièrement tendu ses relations avec les interlocuteurs locaux, comme cela s’était déjà produit dans certains de ses anciens clubs.
« J’ai débarqué au mauvais endroit au mauvais moment. C’est la réalité. Je ne sais pas si un autre aurait fait mieux, on ne le saura jamais », a-t-il conclu, pointant du doigt l’exclusion de Mario Götze en tribune comme le tournant de son passage à Francfort. « Après cinq semaines au cours desquelles nous avions remporté trois victoires, fait un match nul et perdu 2-3 contre le Bayern, il y a eu une trêve, à l’issue de laquelle j’ai écarté un joueur important de l’effectif. C’est à partir de là que le problème d’Albert Riera en Allemagne a commencé. »
Selon Riera, deux facteurs clés expliquent l’échec à Francfort.
Selon Riera, « deux raisons expliquent pourquoi cette histoire n’a pas connu une issue heureuse. À ce moment-là, le club accordait plus d’importance aux noms qu’aux résultats, et j’ai compris à ce stade que je n’obtiendrais pas à l’Eintracht le profil de joueurs que je souhaitais et que j’aurais voulu recruter cet été. »
« La politique du club est telle que l’entraîneur n’a aucune influence sur le recrutement et la composition de l’effectif. Ce n’est pas un environnement qui me convient, et je savais que nous ne pourrions pas rester ensemble à long terme », a-t-il ajouté, critiquant ainsi ouvertement l’Eintracht.
Albert Riera salue sa relation avec Markus Krösche
Il a toutefois souligné que ses relations avec le directeur sportif Markus Krösche avaient été bonnes. « Critiquer quelqu’un dans le milieu du football n’apporte guère de bénéfices. Je ne peux parler du directeur sportif qui m’a fait venir qu’avec des mots mesurés », a déclaré Riera. « Nous avons bien travaillé ensemble, et notre dernière conversation lors de notre séparation a également été positive. Il appréciait mon travail et ma façon de penser, et m’a fait part de sa conviction que j’entraînerai encore de grands clubs à l’avenir. »
Il a toutefois précisé : « Je ne suis pas celui qui peut changer la politique du club. Francfort est une formation qui vend plus qu’elle n’achète, j’en étais conscient et j’ai compris que je ne pourrais pas recruter les joueurs dont j’avais besoin. »
En filigrane, il a toutefois adressé une critique à l’effectif : « Ce n’est pas que Francfort ait de mauvais joueurs, loin de là. Mais dans cette équipe, il n’y a pas un seul footballeur que j’emmènerais dans mon prochain projet. À Celje, il y a plus de joueurs que j’aimerais avoir dans mon prochain club qu’à l’Eintracht. »