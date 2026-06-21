Araujo, arrivé en 2016 au sein du centre de formation du club portugais le plus titré, est sous contrat avec le Benfica jusqu’en 2029, après avoir prolongé son engagement en décembre 2024. Sa clause libératoire s’élève à 80 millions d’euros.

Âgé de 24 ans, il vient de conclure une excellente saison au cours de laquelle il a disputé 39 matchs officiels, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Ces derniers mois, son nom a été régulièrement évoqué comme une cible potentielle du FC Bayern, rival du Borussia Dortmund en Bundesliga. Il y a environ deux semaines, le journal « tz » indiquait même que le club bavarois avait approché l’entourage du joueur pour étudier la possibilité d’un transfert estival. Polyvalent, il peut occuper aussi bien le poste de défenseur central que celui de latéral droit.

La défense du Borussia connaît pourtant un été mouvementé : Niklas Süle a mis un terme à sa carrière, tandis qu’Emre Can manquera une grande partie de la saison à venir en raison d’une grave blessure au genou subie au printemps. Avec Joane Gadou, en provenance du RB Salzbourg, le directeur sportif Ole Book a déjà recruté un premier renfort pour le cœur de la défense. Le jeune homme de 19 ans a coûté un peu moins de 20 millions d’euros.

D’autres évolutions sont toutefois probables. Nico Schlotterbeck a certes prolongé jusqu’en 2031, mais sa clause libératoire reste activable peu après la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sa blessure au genou, subie samedi face à la Côte d’Ivoire (2-1), pourrait toutefois rebattre les cartes.