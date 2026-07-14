Selon les informations partagées par sa compagne Lena Selnes sur Instagram, la famille a été la cible de messages de haine particulièrement choquants.
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Une chasse aux sorcières répugnante ! Le bouc émissaire de la Norvège au Mondial est violemment pris pour cible après un incident contre l’Angleterre
Que s'était-il passé ? En fin de première mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde, la Norvège menait surprenamment 1-0 face à l'Angleterre, pourtant favorite. Après une belle passe de Martin Ödegaard, l'attaquant de 30 ans de l'Atlético Madrid avait pris de vitesse la défense anglaise.
Au centre, son partenaire en attaque, Erling Haaland, était complètement démarqué. Le 2-0 semblait inévitable, la passe en profondeur n’était plus qu’une formalité. Mais Sörloth a hésité une fraction de seconde de trop. L’ancien joueur de Leipzig a renoncé à passer le ballon et a tenté lui-même la frappe, que John Stones a bloquée in extremis.
Ce choix s’avéra décisif : trois minutes plus tard, Jude Bellingham égalisa pour les Three Lions, qui l’emportèrent finalement 2-1 après prolongation, éliminant ainsi la Norvège de la Coupe du monde.
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Alexander Sörloth a reçu des menaces de mort après un incident survenu lors de la Coupe du monde.
Cette occasion en or manquée a valu à l’attaquant d’être pris pour cible sur les réseaux sociaux dès le coup de sifflet final. Outre des insultes grossières, on y trouvait des menaces de mort explicites et des incitations directes au suicide.
« S’il te plaît, suicide-toi, espèce d’idiot », pouvait-on lire dans l’un de ces messages répugnants. Un autre internaute a écrit à sa compagne : « Dis à ton mari de quitter la Norvège et de sauter d’une falaise. » Un troisième a menacé : « Je vais le tuer. »
Alexander Sörloth explique pourquoi il n'a pas servi Erling Haaland
Après la rencontre, Sörloth a lui-même tenté de reconstituer la scène de son point de vue. L’attaquant l’a décrite ainsi : « Je contrôle le ballon et je lève les yeux. Je vois alors que Stones bloque cette passe. Ensuite, je touche encore le ballon une fois – et ça, c’était une erreur. »
L’attaquant a fermement rejeté l’idée selon laquelle il aurait fait preuve d’égoïsme en ignorant Erling Haaland, mieux placé. Son intention était tout autre : « La seule chose que je voulais dans cette situation, c’était de passer le ballon à Erling. Mais j’ai eu l’impression que cette passe n’était plus possible. C’est pourquoi j’ai tiré moi-même. »
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Voici comment l'entraîneur de Sörloth a réagi à cette occasion manquée
Sous le feu des critiques, l'attaquant a pu compter sur le soutien de son sélectionneur. Lors de la conférence de presse d'après-match, Stale Solbakken a pris sa défense en rappelant l'effort colossal fourni juste avant l'action décisive.
« Il ne l’a pas trouvée, et l’occasion était manquée », a-t-il constaté avec sobriété.
Malgré cette élimination cruelle et les critiques virulentes sur les réseaux sociaux, la Fédération norvégienne peut tirer un bilan historique de ce tournoi. Pour la première fois depuis 1998, les Scandinaves s’étaient qualifiés pour une Coupe du monde, et leur place parmi les huit meilleures équipes constitue la meilleure performance de l’histoire du football norvégien.
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