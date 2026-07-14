Que s'était-il passé ? En fin de première mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde, la Norvège menait surprenamment 1-0 face à l'Angleterre, pourtant favorite. Après une belle passe de Martin Ödegaard, l'attaquant de 30 ans de l'Atlético Madrid avait pris de vitesse la défense anglaise.

Au centre, son partenaire en attaque, Erling Haaland, était complètement démarqué. Le 2-0 semblait inévitable, la passe en profondeur n’était plus qu’une formalité. Mais Sörloth a hésité une fraction de seconde de trop. L’ancien joueur de Leipzig a renoncé à passer le ballon et a tenté lui-même la frappe, que John Stones a bloquée in extremis.

Ce choix s’avéra décisif : trois minutes plus tard, Jude Bellingham égalisa pour les Three Lions, qui l’emportèrent finalement 2-1 après prolongation, éliminant ainsi la Norvège de la Coupe du monde.