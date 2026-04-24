« Une certaine incertitude persiste » : aucune date de livraison n’est encore fixée pour le nouveau stade de Manchester United, estimé à 2 milliards de livres sterling, alors que Sebastian Coe fait le point sur l’ambitieux projet d’Old Trafford

Sebastian Coe a fait le point avec prudence sur le projet de Ratcliffe visant à construire un stade ultramoderne pour Manchester United, reconnaissant que l’acquisition des terrains s’avère un défi de taille. Le président du groupe de travail sur la revitalisation a expliqué que, bien que ce projet de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) avance dans la « bonne direction », la réalité logistique consistant à obtenir suffisamment d’espace pour une arène de 100 000 places est un processus de longue haleine.

Conçu comme le moteur d’une régénération plus vaste de Trafford, avec la création de logements et d’équipements éducatifs, le dossier avance donc, mais sans calendrier précis. Coe a prévenu les supporters : l’assemblage séquentiel des terrains exclut toute solution miracle pour l’infrastructure du club.