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« Une certaine incertitude persiste » : aucune date de livraison n’est encore fixée pour le nouveau stade de Manchester United, estimé à 2 milliards de livres sterling, alors que Sebastian Coe fait le point sur l’ambitieux projet d’Old Trafford
Coe dévoile les obstacles à surmonter pour concrétiser le projet du « Wembley du Nord »
Sebastian Coe a fait le point avec prudence sur le projet de Ratcliffe visant à construire un stade ultramoderne pour Manchester United, reconnaissant que l’acquisition des terrains s’avère un défi de taille. Le président du groupe de travail sur la revitalisation a expliqué que, bien que ce projet de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) avance dans la « bonne direction », la réalité logistique consistant à obtenir suffisamment d’espace pour une arène de 100 000 places est un processus de longue haleine.
Conçu comme le moteur d’une régénération plus vaste de Trafford, avec la création de logements et d’équipements éducatifs, le dossier avance donc, mais sans calendrier précis. Coe a prévenu les supporters : l’assemblage séquentiel des terrains exclut toute solution miracle pour l’infrastructure du club.
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Le responsable de la régénération admet que le calendrier demeure « incertain ».
Invité du podcast «The Sports Agents », Coe a été interrogé sur le calendrier du projet de nouveau stade de Manchester United. Il s’est gardé de fixer une date, expliquant que la capacité de l’arène restait subordonnée à l’acquisition des terrains avoisinant Old Trafford.
« Pour l’instant, c’est encore un peu flou, a-t-il expliqué. Le projet est à l’étude et sa capacité n’est pas encore figée. Tout dépendra, une fois encore, de l’acquisition des différentes parcelles alentour. Les discussions sont en cours, et je ne vais pas commenter chaque étape. Mais nous avançons dans la bonne direction. »
Les enseignements tirés des Jeux olympiques de Londres 2012 servent à stimuler la croissance de Manchester.
S’appuyant sur son expérience à la tête des Jeux olympiques de Londres en 2012, Coe a fait valoir que la construction d’un pôle sportif constitue le moyen le plus efficace d’accélérer la revitalisation locale. Il estime que « l’effet multiplicateur » d’un stade de classe mondiale peut attirer des investissements dans l’emploi et le logement bien plus rapidement que les projets traditionnels de développement urbain.
« J’aime les projets de revitalisation et j’ai été ravi qu’on me demande de m’impliquer dans celui-ci, a-t-il déclaré. Je crois sincèrement aux bons projets financés localement pour faciliter la vie des habitants. Grâce au modèle londonien, j’ai constaté qu’appuyer le développement sur le sport accélère considérablement l’effet multiplicateur. »
« L’acquisition de terrains est toujours complexe, comme je l’ai constaté à Londres. Pour l’instant, il s’agit de mettre en place les différents éléments de manière séquentielle et progressive, en utilisant un stade de classe mondiale comme catalyseur pour attirer les investissements étrangers. Cela crée des emplois, des logements et stimule les ambitions éducatives. J’ai souvent vu le sport, lorsqu’il est bien utilisé, transformer les paysages locaux, et ce projet est passionnant. »
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Le rapport des experts est attendu d’ici la fin de l’année.
Le groupe de travail chargé de la rénovation d’Old Trafford doit remettre ses recommandations finales fin 2026. Ce rapport fixera la feuille de route définitive : emplacement du stade et projet précis pour les 150 hectares environnants.
Toutefois, tant que les questions de propriété foncière ne seront pas réglées et que le site ne sera pas entièrement viabilisé, le club et ses supporters du monde entier devront faire preuve de patience. Les mois à venir s’annoncent donc cruciaux pour les équipes juridiques et financières, qui doivent finaliser les accords fonciers déterminant l’ampleur – et la date de lancement – du plus grand projet de construction de l’histoire du club.