Le capitaine du club allemand le plus titré a immédiatement pénalisé son équipe : après seulement 35 secondes, il a offert aux visiteurs l’ouverture du score la plus rapide de l’histoire du club en Ligue des champions, suite à une passe totalement manquée. Arda Güler a ainsi inscrit le but le plus rapide jamais concédé par le Bayern dans la compétition.
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« Une bourde de ma part ! » Manuel Neuer, gardien du FC Bayern Munich, assume son erreur historique tout en se félicitant malgré tout
« J’ai mal dosé ma passe vers Stani (Josip Stanisic, note de la rédaction) sur le côté droit ; le ballon était vraiment raté. C’était tout simplement une mauvaise passe de ma part », a-t-il expliqué dans la zone mixte. « Mais ce geste manqué a aussi été un électrochoc pour tout le monde : on affronte le Real Madrid et ici, tout peut arriver. C’est un début de match malheureux pour moi, mais je dois le digérer et continuer à jouer, comme on le fait toujours. »
Sur le coup franc du 2-1 transformé par Güler, il n’a pas non plus semblé dans son assiette. Interrogé sur les raisons de cette seconde erreur, le vétéran a reconnu : « Non, c’était un superbe tir, très rapide. » Sur DAZN, il a qualifié son erreur sur l’ouverture du score de « coup de chance » du point de vue munichois, saluant au passage la qualité du pied gauche de Güler : « Il y avait une bonne puissance derrière, il en est capable et c’est ce qui le caractérise. »
Le directeur sportif Max Eberl a résumé la situation au micro de DAZN après la victoire 4-3 : « Bien sûr, ce n’était pas ce que nous avions imaginé aujourd’hui, et Manu non plus, j’en suis sûr. Mais c’est comme ça dans le football. Un match, tu es le héros ; le suivant, tu es d’emblée, entre guillemets, l’imbécile, parce que tu commets l’erreur. » Au match aller, le gardien avait pourtant brillé, contribuant largement à la victoire 2-1 grâce à plusieurs arrêts déterminants et en étant désigné homme du match par l’UEFA. Reste que, dans certaines séquences, son jeu au pied, notamment sur l’ouverture du score de Güler, avait déjà posé question.
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Neuer se félicite lui-même, mais aucune offre de prolongation de contrat ne lui a encore été proposée.
Eberl a toutefois félicité Neuer pour sa parade décisive à la 55^e minute face à Kylian Mbappé, qui a évité à son équipe de concéder un quatrième but. « Il ne faut pas l'oublier. » Interrogé sur l’action, le gardien n’a pas caché sa satisfaction : « C’était le moment décisif. Il y a eu un superbe centre de Trent (Alexander-Arnold, NDLR), il l’a reprise de volée après un rebond et le ballon est monté haut. Et puis, c’est peut-être aussi un de mes gestes classiques, la façon dont je l’ai arrêté. »
Eberl a toutefois rappelé que cette seule erreur ne saurait conditionner l’avenir du gardien de 40 ans. « Bâtir une décision de prolongation ou autre sur une mauvaise passe – et c’est aussi le jeu de Manu – n’est pas la manière de faire du FC Bayern. » Le contrat du numéro un expire, comme on le sait, à la fin de la saison.
Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, a clarifié la situation : la décision de prolonger ou non son aventure bavaroise reviendra exclusivement au gardien. Pour l’instant, aucune offre n’a été formulée, a confirmé Eberl : « Nous avons échangé avec Manu. Les discussions se limitent à notre entourage, mais nos positions sont très claires. Manu nous a dit qu’il voulait jouer ces matchs d’avril, car c’est là que tout se joue : la condition physique, la fraîcheur mentale, l’envie de continuer. Il doit nous le confirmer, puis nous mettrons les choses en perspective et il y aura probablement une solution, sauf si ses exigences sont irréalistes, ce que je n’imagine pas. »
La prolongation du contrat de Neuer semble « probable » et Urbig devrait bénéficier de davantage de temps de jeu.
Lors de la conférence de presse précédant le match retour de mardi, Manuel Neuer a indiqué qu’il s’apprêtait à dévoiler prochainement sa décision. « Je ne pense pas que cela prendra encore très longtemps, a-t-il précisé, avant que je me décide et que je prenne une décision. Et ensuite, il y aura bien sûr des discussions avec le club. » Selon Sport Bild, une prolongation d’un an de son contrat est désormais « probable ». En contrepartie, le champion du monde 2014 serait nettement moins aligné la saison prochaine afin de préserver son capital physique. Jonas Urbig, son remplaçant, profiterait ainsi d’un temps de jeu accru pour se préparer au mieux à l’ère post-Neuer. Le gardien de 22 ans pourrait disputer environ vingt matchs.
Jusqu’ici, Urbig a disputé 14 matchs cette saison, profitant notamment de l’absence de Neuer, victime en début d’année d’une pause forcée d’un peu moins d’un mois suite à deux blessures musculaires, ce qui lui a fait manquer six rencontres.
Le gardien allemand avait déjà été écarté autour de la trêve internationale fin mars, en raison d’une déchirure musculaire, manquant au total quatre rencontres. Il est revenu début avril contre le SC Fribourg, juste avant le premier acte face au Real Madrid. Il a ainsi disputé ses 136e et 137e matches en tant que titulaire en Ligue des champions, dépassant au passage Lionel Messi (136). Le leader incontesté de ce classement reste toutefois la légende du Real, Iker Casillas, avec 149 titularisations dans la compétition.
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Manuel Neuer : performances et statistiques cette saison
Jeux 33 Buts encaissés 33 Matchs sans encaisser 11