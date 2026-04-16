« Une bourde de ma part ! » Manuel Neuer, gardien du FC Bayern Munich, assume son erreur historique tout en se félicitant malgré tout

« J’ai mal dosé ma passe vers Stani (Josip Stanisic, note de la rédaction) sur le côté droit ; le ballon était vraiment raté. C’était tout simplement une mauvaise passe de ma part », a-t-il expliqué dans la zone mixte. « Mais ce geste manqué a aussi été un électrochoc pour tout le monde : on affronte le Real Madrid et ici, tout peut arriver. C’est un début de match malheureux pour moi, mais je dois le digérer et continuer à jouer, comme on le fait toujours. »

Sur le coup franc du 2-1 transformé par Güler, il n’a pas non plus semblé dans son assiette. Interrogé sur les raisons de cette seconde erreur, le vétéran a reconnu : « Non, c’était un superbe tir, très rapide. » Sur DAZN, il a qualifié son erreur sur l’ouverture du score de « coup de chance » du point de vue munichois, saluant au passage la qualité du pied gauche de Güler : « Il y avait une bonne puissance derrière, il en est capable et c’est ce qui le caractérise. »

Le directeur sportif Max Eberl a résumé la situation au micro de DAZN après la victoire 4-3 : « Bien sûr, ce n’était pas ce que nous avions imaginé aujourd’hui, et Manu non plus, j’en suis sûr. Mais c’est comme ça dans le football. Un match, tu es le héros ; le suivant, tu es d’emblée, entre guillemets, l’imbécile, parce que tu commets l’erreur. » Au match aller, le gardien avait pourtant brillé, contribuant largement à la victoire 2-1 grâce à plusieurs arrêts déterminants et en étant désigné homme du match par l’UEFA. Reste que, dans certaines séquences, son jeu au pied, notamment sur l’ouverture du score de Güler, avait déjà posé question.