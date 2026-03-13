Carrick a souligné l'importance pour l'ailier de bénéficier d'un temps de jeu régulier sous les ordres d'Unai Emery, laissant entendre que « la suite des événements » restait une question ouverte pour les dirigeants de Manchester United.

« Il s’est retrouvé à Aston Villa, et il a manifestement connu une belle période au Borussia Dortmund également. Il a disputé la finale de la Ligue des champions, donc il a indéniablement du talent. Il joue beaucoup cette saison, ce qui est tout à son honneur, et il a un impact certain. Il dispute de nombreux matchs. Quant à ce qui va se passer ensuite et à la manière dont nous allons avancer, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir », a ajouté Carrick.