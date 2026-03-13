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Une bouée de sauvetage pour Jadon Sancho à Manchester United ? Michael Carrick vante le « talent » de l'ailier mis à l'écart et laisse entrevoir un retour inattendu après son prêt à Aston Villa
Sancho aurait-il une chance de se racheter ?
« Dans le football, rien ne surprend jamais. Je pense que c'est un cas de figure parmi d'autres. Parfois, on arrive dans un club, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas tout à fait. C'est naturel, ça arrive dans tous les clubs. Jadon Sancho a du talent, c'est pour ça qu'il est venu au club au départ, et il a connu de très bons moments. Pour une raison que j'ignore, je ne sais pas, je ne suis plus là depuis un certain temps », a expliqué Carrick lors d'une conférence de presse.
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Prendre de l'élan loin de Manchester
Carrick a souligné l'importance pour l'ailier de bénéficier d'un temps de jeu régulier sous les ordres d'Unai Emery, laissant entendre que « la suite des événements » restait une question ouverte pour les dirigeants de Manchester United.
« Il s’est retrouvé à Aston Villa, et il a manifestement connu une belle période au Borussia Dortmund également. Il a disputé la finale de la Ligue des champions, donc il a indéniablement du talent. Il joue beaucoup cette saison, ce qui est tout à son honneur, et il a un impact certain. Il dispute de nombreux matchs. Quant à ce qui va se passer ensuite et à la manière dont nous allons avancer, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir », a ajouté Carrick.
Sancho forfait pour le match à Old Trafford
Sancho ne pourra pas participer au prochain déplacement d'Aston Villa à Old Trafford ce dimanche. Conformément au règlement de la Premier League en matière de prêts, il est strictement interdit aux joueurs d'affronter leur club d'origine, ce qui rend l'ailier inéligible pour le match contre Manchester United.
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L'ascension fulgurante de Rogers
Alors que l'avenir de Sancho continue de faire parler de lui, Carrick a également pris le temps de saluer une autre star d'Aston Villa qu'il connaît bien : Morgan Rogers. Le lauréat du titre de Jeune joueur de l'année de la PFA a opéré une transformation spectaculaire depuis qu'il a quitté le Middlesbrough de Carrick en janvier 2024. « On voyait toujours ce dont il était capable et son potentiel au vu de ses qualités : sa façon de porter le ballon, sa capacité à jouer aussi bien du pied gauche que du pied droit, à créer et marquer des buts, ainsi que ses excellentes qualités athlétiques. Il avait donc beaucoup à offrir lorsque nous l’avons recruté au départ », a-t-il poursuivi.
« Mais le voir évoluer ainsi et avoir un tel impact dépasse probablement mes attentes, voire celles de Morgan lui-même. C’est formidable à voir, cependant. Je suis ravi de le voir réussir à ce point. L’affronter, c’est une autre histoire. Quoi qu’il en soit, c’est quelqu’un de bien, avec qui il est très agréable de travailler, et je suis donc ravi qu’il ait si bien réussi. »
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