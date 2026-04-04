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Une bonne nouvelle arrive enfin à Chelsea : Liam Rosenior confirme que de nouveaux contrats pour des joueurs vedettes sont sur le point d'être annoncés
Engagement envers ce projet à long terme
Dans une période marquée par des remous extérieurs et des problèmes de discipline au sein de l'équipe, Rosenior a apporté une lueur d'espoir aux supporters de Chelsea. L'entraîneur principal a clairement laissé entendre que le club était prêt à annoncer de nouveaux contrats pour les membres clés de l'équipe, renforçant ainsi la stratégie de la direction visant à s'assurer les services des talents grâce à des contrats à long terme. Cela vient apporter une distraction bienvenue après quatre défaites consécutives et des tensions très médiatisées impliquant des joueurs chevronnés. La stratégie de recrutement mise en place par BlueCo est connue pour se concentrer sur le long terme, avec des joueurs tels que Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro déjà sous contrat jusqu'en 2033.
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Gérer les tensions entre Cucurella et Fernandez
L'ambiance à Cobham a récemment été mise à rude épreuve après que Marc Cucurella et Enzo Fernandez ont notamment fait part de leurs inquiétudes quant à l'orientation du club. Fernandez s'est vu infliger une suspension de deux matches par le club après que des propos concernant le Real Madrid ont semé le trouble quant à son avenir. Cependant, Rosenior affirme avec force que l'équipe continue de ramer dans la même direction malgré ces revers publics.
« Marc est pleinement engagé, il veut rester ici », a déclaré Rosenior, cité par The Standard. « Il me l'a fait très, très clairement comprendre. Les actes sont plus éloquents que les mots. Vous verrez l'engagement des joueurs envers la direction du club et le projet. » Lorsqu'on lui a demandé si cet engagement concernait de nouveaux contrats ou simplement les niveaux de performance, Rosenior a répondu : « Les deux, les deux. »
Candidats à de nouvelles prolongations
Bien que le club n'ait pas encore révélé les noms des joueurs qui s'apprêtent à signer, les spéculations vont bon train. On pense que Cucurella s'est déjà vu proposer un nouveau contrat, bien que son accord actuel court officiellement jusqu'en 2028. Le club souhaite également vivement récompenser Moises Caicedo, qui reste un pilier essentiel du milieu de terrain malgré un contrat courant jusqu'en 2031.
Interrogé directement sur la possibilité que de nouveaux contrats soient annoncés dans les semaines à venir, Rosenior a répondu avec malice : « Vous verrez bien. »
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Et maintenant ?
Cette nouvelle survient à un moment critique pour Chelsea, après une série désastreuse de quatre défaites consécutives. La stabilisation de l'effectif en dehors du terrain est considérée comme une condition préalable à l'amélioration de son classement en championnat, alors que le club cherche à sauver sa saison nationale et à se battre pour une place européenne. Les Blues occupent actuellement la sixième place du classement de la Premier League avec 48 points en 31 matches, à six points du top 4. Ils affronteront prochainement Port Vale en quarts de finale de la FA Cup.