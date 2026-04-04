Une bonne nouvelle arrive enfin à Chelsea : Liam Rosenior confirme que de nouveaux contrats pour des joueurs vedettes sont sur le point d'être annoncés

L'ambiance à Cobham a récemment été mise à rude épreuve après que Marc Cucurella et Enzo Fernandez ont notamment fait part de leurs inquiétudes quant à l'orientation du club. Fernandez s'est vu infliger une suspension de deux matches par le club après que des propos concernant le Real Madrid ont semé le trouble quant à son avenir. Cependant, Rosenior affirme avec force que l'équipe continue de ramer dans la même direction malgré ces revers publics.

« Marc est pleinement engagé, il veut rester ici », a déclaré Rosenior, cité par The Standard. « Il me l'a fait très, très clairement comprendre. Les actes sont plus éloquents que les mots. Vous verrez l'engagement des joueurs envers la direction du club et le projet. » Lorsqu'on lui a demandé si cet engagement concernait de nouveaux contrats ou simplement les niveaux de performance, Rosenior a répondu : « Les deux, les deux. »