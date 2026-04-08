Une bombe sur le marché des transferts concernant Nick Woltemade et le BVB ? « Nous avons deux joueurs qui correspondent à ce profil »

Le journal Bild avait rapporté que, en cas de départ de Guirassy, les dirigeants de Dortmund envisageraient de faire revenir Woltemade en Bundesliga. Cette information faisait suite à une rumeur, également lancée par Bild, selon laquelle Guirassy souhaiterait quitter les « Schwarzgelben » l'été prochain, malgré un contrat en cours jusqu'en 2028.

Woltemade avait quitté le VfB Stuttgart l'été dernier pour rejoindre Newcastle United pour 95 millions d'euros, mais il y traverse une véritable crise, du moins en termes de buts marqués, après un début de saison prometteur, car l'entraîneur Eddie Howe ne l'aligne pratiquement plus à son poste de prédilection.

« Je sais qu’on m’associe aux buts, mais on ne peut pas comparer le ratio de buts d’un attaquant à celui d’un milieu de terrain qui joue à 50, 60, 70 mètres du but adverse », a récemment déclaré Woltemade au Süddeutsche Zeitung, avant d’ajouter : « Je suis aujourd’hui un Nick Woltemade complètement différent de celui que j’étais en début de saison ! »

Selon le Bild, Woltemade ne souhaite pas quitter les Magpies après seulement un an. Et selon Ricken, il n’y a pas non plus d’intérêt, car selon le patron du BVB, il n’y a pas lieu d’agir – cela vaut également pour la rumeur qui gronde autour de Fisnik Asllani, qui est associé à un transfert au BVB depuis l’arrivée d’Ole Book en tant que nouveau directeur sportif à Dortmund.

Book avait autrefois fait venir Asllani en prêt au SV Elversberg, ouvrant ainsi la voie au joueur international kosovar vers sa percée définitive dans le football professionnel allemand. Mais selon Ricken, même pour un transfert d'Asllani, « nous avons déjà deux joueurs de ce profil ! »