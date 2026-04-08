Les rumeurs faisant état d'une éventuelle intérêt de Dortmund pour Woltemade et Fisnik Asllani ne sont qu'une « piste sans suite », a déclaré le directeur sportif des « Schwarzgelben » dans une interview accordée au Sport Bild, soulignant que le BVB était « très bien armé » en attaque avec Serhou Guirassy et Fabio Silva.
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Une bombe sur le marché des transferts concernant Nick Woltemade et le BVB ? « Nous avons deux joueurs qui correspondent à ce profil »
Lejournal Bild avait rapporté que, en cas de départ de Guirassy, les dirigeants de Dortmund envisageraient de faire revenir Woltemade en Bundesliga. Cette information faisait suite à une rumeur, également lancée par Bild, selon laquelle Guirassy souhaiterait quitter les « Schwarzgelben » l'été prochain, malgré un contrat en cours jusqu'en 2028.
Woltemade avait quitté le VfB Stuttgart l'été dernier pour rejoindre Newcastle United pour 95 millions d'euros, mais il y traverse une véritable crise, du moins en termes de buts marqués, après un début de saison prometteur, car l'entraîneur Eddie Howe ne l'aligne pratiquement plus à son poste de prédilection.
« Je sais qu’on m’associe aux buts, mais on ne peut pas comparer le ratio de buts d’un attaquant à celui d’un milieu de terrain qui joue à 50, 60, 70 mètres du but adverse », a récemment déclaré Woltemade au Süddeutsche Zeitung, avant d’ajouter : « Je suis aujourd’hui un Nick Woltemade complètement différent de celui que j’étais en début de saison ! »
Selon le Bild, Woltemade ne souhaite pas quitter les Magpies après seulement un an. Et selon Ricken, il n’y a pas non plus d’intérêt, car selon le patron du BVB, il n’y a pas lieu d’agir – cela vaut également pour la rumeur qui gronde autour de Fisnik Asllani, qui est associé à un transfert au BVB depuis l’arrivée d’Ole Book en tant que nouveau directeur sportif à Dortmund.
Book avait autrefois fait venir Asllani en prêt au SV Elversberg, ouvrant ainsi la voie au joueur international kosovar vers sa percée définitive dans le football professionnel allemand. Mais selon Ricken, même pour un transfert d'Asllani, « nous avons déjà deux joueurs de ce profil ! »
- (C)Getty Images
Ricken confirme l'intérêt du BVB pour Jadon Sancho
Ricken a toutefois précisé l'intérêt du BVB pour un nouveau retour de Jadon Sancho, expliquant que les plans de transfert en attaque visaient avant tout à « compenser la créativité et les buts de Julian Brandt ». À l'instar de Niklas Süle, le joueur de 29 ans quittera le BVB à la fin de la saison sans indemnité de transfert.
Sancho serait l'un des candidats potentiels, notamment parce qu'il pourrait correspondre, du moins financièrement, au profil recherché par Dortmund, puisqu'il serait disponible sans indemnité de transfert l'été prochain. « Bien sûr, nous recherchons un attaquant qui apporte de la qualité, qui puisse nous aider immédiatement et qui ne demande pas un montant de transfert utopique », a déclaré Ricken à ce sujet, avant de préciser, en réponse à une question concrète sur Sancho : « Nous examinons s’ils peuvent nous rendre meilleurs. C’est ce que nous faisons aussi avec Jadon. »
Le joueur de 26 ans a joué à Dortmund de 2017 à 2021, où il a percé. Son transfert de 85 millions d’euros à Manchester United n’a toutefois jamais été sous les meilleurs auspices. Après un désaccord avec l'entraîneur de l'époque, Erik ten Hag, Sancho est revenu au BVB en janvier 2024 pour une demi-saison et a été un pilier essentiel dans la course vers la finale de la Ligue des champions.