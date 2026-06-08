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« Une blague ! » - Thomas Tuchel se fait tancer par Danny Dyer pour avoir écarté son gendre de la sélection anglaise
Dyer fulmine contre cette « ridicule » omission
L'ancienne star d'EastEnders n'a pas mâché ses mots lors de son passage sur « The Wayne Rooney Show » pour commenter la dernière sélection des Three Lions. Selon lui, le capitaine de West Ham United aurait dû figurer parmi les premiers noms sur la liste. Il s'est dit incrédule de voir l'ailier de 29 ans écarté, alors qu'il était un pilier de l'équipe nationale durant toute la phase de préparation du tournoi.
« C’est un double coup dur pour lui, il a passé un week-end épouvantable, c’est horrible », a déclaré Dyer. « Il n’a pas été appelé, ce qui est une blague, d’ailleurs. Je suis peut-être un peu partial, mais ce garçon… On était même en train de réserver nos billets d’avion, tant on était confiants. Finalement, il a reçu l’appel fatidique pour lui dire non. Un week-end difficile pour le gamin, qui a un grand cœur et qui méritait d’être dans cet avion. C’est ridicule. »
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Les Three Lions devraient rencontrer des difficultés.
Dyer ne s’est pas contenté de défendre les intérêts familiaux : il a suggéré que l’équipe de Tuchel pourrait peiner en Amérique du Nord, privée du jeu direct et de l’intensité de travail de l’emblème des Hammers. L’Angleterre n’a pas été convaincante lors de ses dernières sorties, et l’acteur pense que l’absence de Bowen pourrait entraîner une élimination précoce de la sélection nationale.
« Sans Jarrod, ils vont être à la paille. Ils vont galérer », a averti Dyer. « Je ne pense pas qu’on battra la Croatie lors du premier match. Contre des adversaires de haut niveau, comme le Sénégal ou le Japon, nous avons systématiquement échoué dès que l’équipe a été mise à l’épreuve. J’espère me tromper, mais je pense que Jarrod devrait être dans l’avion à la place de [Noni] Madueke. »
La relégation accentue la période difficile de Bowen
Non sélectionné pour la Coupe du monde, Bowen traverse une période difficile. Il a récemment connu la relégation avec West Ham, après quatorze saisons consécutives en Premier League. Malgré neuf buts et onze passes décisives, ses performances n’ont pas suffi à maintenir les Hammers dans l’élite, une situation qui interroge sur son avenir sportif.
Cette relégation place aussi sa vie personnelle sous les projecteurs : quitter Londres pour rester en Premier League serait dévastateur pour sa femme Dani Dyer et sa famille, installées dans l’Essex. La perspective d’une séparation familiale en cas de transfert vers un grand club du Nord-Ouest, comme Liverpool ou Manchester United, devient donc une réelle préoccupation.
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Le carrefour des transferts se profile à l’horizon
Sous contrat à long terme avec West Ham, Bowen pourrait toutefois susciter l’intérêt de plusieurs cadors de la Premier League lors du mercato estival. L’ailier se trouve ainsi face à un dilemme : rester pour guider les Hammers dans leur quête de remontée en Championship et satisfaire son beau-père, ou partir pour préserver ses chances de figurer dans le groupe de l’Angleterre à l’Euro 2028.
Dyer espère vivement que le capitaine des Hammers restera, mais l’épreuve de la deuxième division pourrait inciter Tuchel à ne plus le sélectionner. Pour l’instant, Bowen se ressource en famille après cette déception, tandis que le reste des Three Lions se prépare pour son premier match sans lui.