L'ancienne star d'EastEnders n'a pas mâché ses mots lors de son passage sur « The Wayne Rooney Show » pour commenter la dernière sélection des Three Lions. Selon lui, le capitaine de West Ham United aurait dû figurer parmi les premiers noms sur la liste. Il s'est dit incrédule de voir l'ailier de 29 ans écarté, alors qu'il était un pilier de l'équipe nationale durant toute la phase de préparation du tournoi.

« C’est un double coup dur pour lui, il a passé un week-end épouvantable, c’est horrible », a déclaré Dyer. « Il n’a pas été appelé, ce qui est une blague, d’ailleurs. Je suis peut-être un peu partial, mais ce garçon… On était même en train de réserver nos billets d’avion, tant on était confiants. Finalement, il a reçu l’appel fatidique pour lui dire non. Un week-end difficile pour le gamin, qui a un grand cœur et qui méritait d’être dans cet avion. C’est ridicule. »



