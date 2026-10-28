Depuis le lancement du nouveau format de la Ligue des champions d'Afrique en 2016, Zamalek a systématiquement été éliminé dès la phase de groupes dans toutes les éditions où son groupe comptait un adversaire arabe.

Lors de l'édition 2017, le club a fait ses adieux à la compétition après avoir terminé troisième d'un groupe comprenant l'USM Alger, l'Al-Ahli Tripoli de Libye et Caps United du Zimbabwe.

Le scénario s'est répété lors de la saison 2020-2021, lorsque Zamalek a affronté l'Espérance de Tunis, le MC Alger et Teungueth du Sénégal, échouant à se qualifier pour les quarts de finale.

Lors de la saison 2021-2022, son groupe était composé du Wydad Casablanca, du Petro de Luanda d'Angola et de Sagrada Esperança, mais le club a terminé la compétition en dehors des places qualificatives.

Quant à l'édition 2022-2023, il s'est retrouvé face à l'Espérance de Tunis, le CR Belouizdad d'Algérie et Al-Merrikh du Soudan, et a de nouveau été éliminé en phase de groupes.

Cette fois-ci, tombé dans le même groupe que le MC Alger et le Club Africain de Tunisie, la question se repose quant à la capacité du club blanc à briser ce schéma.