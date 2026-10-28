Le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique a placé le Zamalek face à un test chargé de souvenirs peu heureux pour le club blanc, après l'avoir versé dans le groupe 2, qui comprend le MC Alger, le Club Africain tunisien et le Yanga SC tanzanien.
Une bête noire et un paradoxe : un tirage effrayant pour Zamalek en Ligue des champions d'Afrique
Un rival arabe synonyme d'élimination de Zamalek dès la phase de groupes
Depuis le lancement du nouveau format de la Ligue des champions d'Afrique en 2016, Zamalek a systématiquement été éliminé dès la phase de groupes dans toutes les éditions où son groupe comptait un adversaire arabe.
Lors de l'édition 2017, le club a fait ses adieux à la compétition après avoir terminé troisième d'un groupe comprenant l'USM Alger, l'Al-Ahli Tripoli de Libye et Caps United du Zimbabwe.
Le scénario s'est répété lors de la saison 2020-2021, lorsque Zamalek a affronté l'Espérance de Tunis, le MC Alger et Teungueth du Sénégal, échouant à se qualifier pour les quarts de finale.
Lors de la saison 2021-2022, son groupe était composé du Wydad Casablanca, du Petro de Luanda d'Angola et de Sagrada Esperança, mais le club a terminé la compétition en dehors des places qualificatives.
Quant à l'édition 2022-2023, il s'est retrouvé face à l'Espérance de Tunis, le CR Belouizdad d'Algérie et Al-Merrikh du Soudan, et a de nouveau été éliminé en phase de groupes.
Cette fois-ci, tombé dans le même groupe que le MC Alger et le Club Africain de Tunisie, la question se repose quant à la capacité du club blanc à briser ce schéma.
2016 : l'élimination de l'Entente de Sétif ajoute un nouveau paradoxe
L'histoire devient encore plus captivante lorsque l'on remonte à l'édition 2016, qui a vu le Zamalek réussir à se qualifier pour les phases éliminatoires, puis atteindre la finale.
Son groupe comprenait l'ES Sétif algérienne, les Sundowns sud-africains et Enyimba du Nigeria, avant l'exclusion du club algérien à la suite d'incidents entre supporters lors de son match face aux Sundowns.
Après l'exclusion de l'ES Sétif, le Zamalek a poursuivi son parcours dans la compétition jusqu'à atteindre la finale, avant de s'incliner pour le titre face aux Sundowns.
Cette édition demeure un détail important dans ce paradoxe historique, car le club blanc a réussi à franchir un groupe dont l'un des concurrents arabes avait été exclu de la compétition.
Franchir les groupes = la finale
Quant au second paradoxe, il réside dans le fait que le Zamalek a atteint la finale lors des deux seules occasions où il a franchi la phase de groupes sous le format moderne.
Après son succès lors de l'édition 2016, le club a réitéré l'exploit durant la saison 2019-2020, lorsqu'il s'est qualifié à l'issue d'un groupe composé du TP Mazembe congolais, du Primeiro de Agosto angolais et du Zesco United zambien.
Il a ensuite éliminé l'Espérance de Tunis en quart de finale et le Raja de Casablanca en demi-finale, avant de s'incliner face à Al Ahly sur le score de 1-2 en finale.
Ainsi, le passage du Zamalek au-delà de la phase de groupes lors de ces deux éditions a été synonyme d'une qualification en finale, tandis que ses autres participations se sont achevées dès la phase de groupes.
Briser la malédiction ou nouvelle déception ?
Le tirage au sort place le Zamalek devant une nouvelle chance de modifier ce bilan, mais il remet en même temps sur le devant de la scène le paradoxe des adversaires arabes, qui s'est répété lors de ses précédentes participations.
Le club blanc affrontera en effet le MC Alger et le Club Africain tunisien, aux côtés des Young Africans, dans un groupe où décrocher les deux billets qualificatifs ne sera pas chose aisée.
Entre le complexe de l'élimination lors de poules comprenant des adversaires arabes et son bilan d'accession en finale chaque fois qu'il parvient à franchir ce cap, le Zamalek se retrouve face à un double test : briser le premier schéma et tenter de reproduire le second.
Ce groupe marquera-t-il donc le début d'une page différente de son parcours africain ?
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