Le journal AS a salué la solide prestation des Pays-Bas face à la Suède, mettant en lumière le niveau du latéral droit Denzel Dumfries, annoncé proche d’un transfert au Real Madrid dès la fin de la Coupe du monde. Le média espagnol précise également ce que le nouvel entraîneur merengue, José Mourinho, attend de lui.

Elle a également salué la performance de Brian Brobbey, élu homme du match, en déclarant : « »À une époque où le rôle des avant-postes classiques tend à disparaître, l’attaquant aux qualités physiques hors norme a brillé sous les ordres de Ronald Koeman. Brian Brobbey a dominé son vis-à-vis et prouvé qu’il était plus simple de percer le verrou suédois que de le contourner.

À ses côtés, Dumfries a confirmé son statut de « couteau suisse » tant recherché par José Mourinho au Real Madrid, tandis que Jacopo a participé à la fête offensive. Au final, une avalanche de buts a submergé les Suédois, totalement anéantis par cette défaite cuisante.

Le journaliste Aritz Gabillondo poursuit : « Ces éclairs de génie, apparus lors des tournois de jeunes, puis à ses débuts à l’Ajax, et qui se sont affirmés cette saison en Premier League avec Sunderland, ont refait surface sur la plus grande scène du football et la plus médiatisée : la Coupe du monde. Probi a littéralement écrasé la défense suédoise lors d’un duel typiquement européen disputé à des milliers de kilomètres du Vieux Continent. Sa maîtrise du corps et des appuis le rend tout simplement imprévisible.

Il a d’ailleurs lancé le mouvement sur l’action du premier but : écran sur un défenseur, remise à l’ailier, puis redoublement d’attaque. Jakobo a conclu l’action. Les ailiers ont profité de la présence de Probi, aimant à fixer les défenseurs et à créer des espaces.

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