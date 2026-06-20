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Une bête inattendue et le poignard du Real Madrid… Le mur suédois s'effondre face aux moulins à vent néerlandais

FEATURES
Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde
C. Gakpo
B. Brobbey
D. Dumfries
Real Madrid
Pays-Bas
Suède
É.-U.
Espagne

Les consignes de Mourinho devraient propulser la jeune star vers un niveau supérieur.

Les Pays-Bas ont adressé un signal fort à leurs futurs adversaires de la Coupe du monde 2026 en transformant leur match contre la Suède en démonstration offensive.

Grâce à la puissance physique de Brian Brobbey, l’efficacité offensive de Cody Gakpo et l’influence décisive de Denzel Dumfries, futur joueur du Real Madrid, les Oranges semblent déjà prêts à briller au plus haut niveau.

  • Brian Proby… une véritable bête offensive

    Le journal AS a salué la solide prestation des Pays-Bas face à la Suède, mettant en lumière le niveau du latéral droit Denzel Dumfries, annoncé proche d’un transfert au Real Madrid dès la fin de la Coupe du monde. Le média espagnol précise également ce que le nouvel entraîneur merengue, José Mourinho, attend de lui.

    Elle a également salué la performance de Brian Brobbey, élu homme du match, en déclarant : « »À une époque où le rôle des avant-postes classiques tend à disparaître, l’attaquant aux qualités physiques hors norme a brillé sous les ordres de Ronald Koeman. Brian Brobbey a dominé son vis-à-vis et prouvé qu’il était plus simple de percer le verrou suédois que de le contourner.

    À ses côtés, Dumfries a confirmé son statut de « couteau suisse » tant recherché par José Mourinho au Real Madrid, tandis que Jacopo a participé à la fête offensive. Au final, une avalanche de buts a submergé les Suédois, totalement anéantis par cette défaite cuisante.

    Le journaliste Aritz Gabillondo poursuit : « Ces éclairs de génie, apparus lors des tournois de jeunes, puis à ses débuts à l’Ajax, et qui se sont affirmés cette saison en Premier League avec Sunderland, ont refait surface sur la plus grande scène du football et la plus médiatisée : la Coupe du monde. Probi a littéralement écrasé la défense suédoise lors d’un duel typiquement européen disputé à des milliers de kilomètres du Vieux Continent. Sa maîtrise du corps et des appuis le rend tout simplement imprévisible.

    Il a d’ailleurs lancé le mouvement sur l’action du premier but : écran sur un défenseur, remise à l’ailier, puis redoublement d’attaque. Jakobo a conclu l’action. Les ailiers ont profité de la présence de Probi, aimant à fixer les défenseurs et à créer des espaces.

    Lire aussi : Une performance solide avant l'annonce officielle… La future star du Real Madrid fait sensation à la Coupe du monde

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  • Domfries inscrit un doublé. Un joueur redoutable.

    Domfris a été l’un des principaux bénéficiaires de ces espaces. Son couloir s’est transformé en véritable autoroute pour les offensives néerlandaises. En phase offensive, il a été époustouflant : il a délivré deux passes décisives et aurait pu en ajouter d’autres.

    Un observateur averti affirme : « Si Domfris respecte les consignes défensives exigées par Mourinho, le Real Madrid aura recruté un joueur redoutable. C’est de ses pieds que sont nés les deuxième et troisième buts, grâce à deux passes millimétrées après lesquelles Robby et Jakpo n’ont plus eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. »

    Ouvert et divertissant, le match a offert un spectacle riche en occasions. La Suède, plus à l’aise dans ses projections offensives que dans son organisation défensive, a continué à se porter vers l’avant malgré les risques, touchant à plusieurs reprises à la réduction du score tout en concédant des opportunités supplémentaires aux Néerlandais. À la 60e minute, les buts de Jakobo et Anthony Elanga avaient déjà annoncé la couleur d’une rencontre passionnante. Seule la « pause rafraîchissement », accueillie par les huées du public, a temporairement calmé le jeu.

    Le match s’est ensuite calmé, mais Alexander Isak a tout de même alourdi la marque d’une quatrième réalisation, avant que Crescencio Summerville n’offre au score des allures de correction.

    Ce quatrième but intervient alors que les Néerlandais ont déjà levé le pied, leur trio offensif Probi-Dumfries-Jakpo ayant déjà épuisé les ressources suédoises.

    Il a conclu en disant : « Méfiez-vous d’eux… Méfiez-vous des Pays-Bas. »

    Lire aussi :

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    Marmoush à la croisée des chemins… et un cador européen à l’affût.

  • Les statistiques clés de la rencontre

    AS a résumé la rencontre par quelques chiffres éloquents, qu’elle commente comme suit :

    5-1, une victoire écrasante : les Pays-Bas ont dominé la Suède en inscrivant cinq buts, malgré quelques périodes d’équilibre dans le jeu.

    2,47 xG pour les Pays-Bas : les Oranje ont concrétisé leurs occasions de grande qualité, contre seulement 0,99 xG pour la Suède.

    16 tirs pour la Suède : la sélection suédoise a tenté sa chance plus souvent (10 tirs) sans pour autant concrétiser.

    50,9 % de possession pour les Pays-Bas : un léger avantage dans un match globalement équilibré au niveau du ballon.

    5 tirs pour Cody Gakpo : l’attaquant a été le plus actif devant le but et a signé un doublé décisif.