S’exprimant sur Radio MARCA, Gonzalez a levé le voile sur la nature chaleureuse de la superstar en privé : « Honnêtement, et après l’avoir confirmé avec d’autres coéquipiers que nous avons eus en commun, il est absolument fantastique dans le vestiaire. »

Il a ajouté : « Dans le vestiaire, c’est une personne tout à fait normale, accessible et quelqu’un qui vous aide. » Cependant, cette attitude change instantanément au coup d’envoi : « À partir du moment où il quitte le vestiaire et entre sur le terrain, il change complètement. C’est une bête de compétition. »



