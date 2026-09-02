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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

« Une bête de compétition » : l’ancien coéquipier d’Al-Nassr Alvaro Gonzalez révèle ce à quoi Cristiano Ronaldo est VRAIMENT comme à huis clos

C. Ronaldo
A. Gonzalez
Al Nasr FC
Saudi Pro League

L’ancien défenseur d’Al-Nassr Alvaro Gonzalez a livré un point de vue intéressant sur la personnalité de Cristiano Ronaldo loin des projecteurs, décrivant l’icône portugaise comme accessible en privé. L’Espagnol a toutefois révélé qu’un changement radical s’opère sur le terrain, où l’attaquant se transforme en compétiteur féroce, animé par la volonté de réussir.

  • FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP

    Un défenseur lève le voile

    Gonzalez s’est confié sur la dynamique du vestiaire aux côtés de Ronaldo lors de leur passage commun à Al-Nassr, en Arabie saoudite. Le défenseur central espagnol a souligné que le quintuple Ballon d’Or était resté remarquablement humble et avait constamment soutenu ses coéquipiers depuis son arrivée à Riyad. Cette entente harmonieuse a laissé une impression durable tout au long de leur période à la tête de cette puissance de la Saudi Pro League.

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  • Gonzalez souligne le contraste saisissant

    S’exprimant sur Radio MARCA, Gonzalez a levé le voile sur la nature chaleureuse de la superstar en privé : « Honnêtement, et après l’avoir confirmé avec d’autres coéquipiers que nous avons eus en commun, il est absolument fantastique dans le vestiaire. »

    Il a ajouté : « Dans le vestiaire, c’est une personne tout à fait normale, accessible et quelqu’un qui vous aide. » Cependant, cette attitude change instantanément au coup d’envoi : « À partir du moment où il quitte le vestiaire et entre sur le terrain, il change complètement. C’est une bête de compétition. »


  • Une volonté farouche d’atteindre l’excellence

    L’éthique de travail implacable de Ronaldo était tout aussi évidente à l’entraînement, où Gonzalez n’hésitait jamais à se livrer à de féroces duels physiques avec l’attaquant portugais. Ces affrontements intenses se terminaient toujours de manière amicale en dehors du terrain : « Ensuite, on allait dans le jacuzzi, on rigolait un peu et on plaisantait, et tout cela était oublié. »

    Consacrant la place de l’icône aux côtés de son rival de longue date dans les livres d’histoire, le défenseur vétéran a conclu : « Des gens comme lui et [Lionel] Messi entreront dans l’histoire du football. »

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    En visant un cap légendaire de buts

    Le duo a joué ensemble lors de 11 matches toutes compétitions confondues pendant la campagne 2022-2023, enregistrant six victoires avant le départ de Gonzalez. Ronaldo, désormais âgé de 41 ans et lié à Al-Nassr jusqu’en juin 2027, poursuit sa quête du cap monumental des 1 000 buts, après avoir déjà inscrit 978 buts officiels en 1 333 apparitions. Cette ambition incessante reste sa principale force motrice alors qu’il mène Al-Nassr sur les scènes nationale et continentale.

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