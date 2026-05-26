« Une belle opportunité » pour un club de Bundesliga : des rumeurs spectaculaires circulent sur le retour de Niclas Füllkrug

Le Werder Brême pourrait donc passer à l’action et recruter l’attaquant pour la saison prochaine. Le club avait déjà tenté de le recruter lors du mercato hivernal, mais le dossier avait échoué pour des raisons financières. Füllkrug, qui n’est pas insensible à l’idée de revenir en Bundesliga, souhaite se rapprocher de Hanovre, sa ville natale.

L’attaquant semble toutefois écarter un départ vers la MLS : plusieurs franchises américaines le courtisent, mais il privilégie un retour au pays.

Füllkrug a déjà porté le maillot du Werder entre 2008 et 2023, avec quelques interruptions dues à des prêts. Pour Brême, il a inscrit 19 buts et délivré 16 passes décisives en 124 matches toutes compétitions confondues.