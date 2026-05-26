Selon Bild, le club de Bundesliga disposerait d’une « belle occasion » de rapatrier l’attaquant de 33 ans lors du prochain mercato estival.
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« Une belle opportunité » pour un club de Bundesliga : des rumeurs spectaculaires circulent sur le retour de Niclas Füllkrug
Prêté à l’AC Milan, Füllkrug retrouve son club propriétaire, West Ham United, où son contrat court jusqu’en juin 2028 sans clause de résiliation.
Son maintien à Londres semble toutefois peu probable : 18es de Premier League, les Hammers sont relégués et peinent à assumer le salaire annuel de 4,5 millions d’euros de l’attaquant, qui n’a jamais répondu aux attentes du club.
West Ham pourrait donc se contenter d’un montant symbolique pour céder l’attaquant de 33 ans, voire le libérer contre une indemnité de départ afin d’alléger sa masse salariale.
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Füllkrug envisagerait un retour en Allemagne
Le Werder Brême pourrait donc passer à l’action et recruter l’attaquant pour la saison prochaine. Le club avait déjà tenté de le recruter lors du mercato hivernal, mais le dossier avait échoué pour des raisons financières. Füllkrug, qui n’est pas insensible à l’idée de revenir en Bundesliga, souhaite se rapprocher de Hanovre, sa ville natale.
L’attaquant semble toutefois écarter un départ vers la MLS : plusieurs franchises américaines le courtisent, mais il privilégie un retour au pays.
Füllkrug a déjà porté le maillot du Werder entre 2008 et 2023, avec quelques interruptions dues à des prêts. Pour Brême, il a inscrit 19 buts et délivré 16 passes décisives en 124 matches toutes compétitions confondues.