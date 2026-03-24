« Une belle fin » : la star de Manchester City laisse entendre qu'il pourrait quitter le club cet été après la victoire en finale de la Carabao Cup

En revenant sur la victoire 2-0 en finale de la Carabao Cup contre Arsenal à Wembley dimanche dernier, Ake a laissé entendre que ce titre pourrait bien être son dernier sous le maillot de City. Interrogé sur ses projets pour le prochain mercato estival, le défenseur a donné une réponse révélatrice.

« Je n'en ai aucune idée, mais remporter la Carabao serait certainement une belle fin », a déclaré Ake au journal Algemeen Dagblad alors qu'il était en sélection nationale. « Il [Guardiola] a dit qu'il était très fier de moi et que j'avais livré un match exceptionnel. Nous avons traversé tant de choses ensemble au cours des six dernières années. »