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« Une belle fin » : la star de Manchester City laisse entendre qu'il pourrait quitter le club cet été après la victoire en finale de la Carabao Cup
Le défenseur néerlandais envisage de quitter l'Etihad
Ake a admis qu'il était incertain quant à son avenir à Manchester City au-delà de la saison en cours. Âgé de 31 ans, il est une valeur sûre de l'équipe de Pep Guardiola depuis son arrivée en provenance de Bournemouth en 2020, totalisant 172 apparitions pour le club. Cependant, la combinaison de blessures récurrentes et d'un temps de jeu réduit cette saison a alimenté les spéculations sur son avenir. L'international néerlandais s'est retrouvé en marge de l'équipe, n'ayant été titularisé que quatre fois lors de ses 14 apparitions en Premier League.
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Un message d'adieu ?
En revenant sur la victoire 2-0 en finale de la Carabao Cup contre Arsenal à Wembley dimanche dernier, Ake a laissé entendre que ce titre pourrait bien être son dernier sous le maillot de City. Interrogé sur ses projets pour le prochain mercato estival, le défenseur a donné une réponse révélatrice.
« Je n'en ai aucune idée, mais remporter la Carabao serait certainement une belle fin », a déclaré Ake au journal Algemeen Dagblad alors qu'il était en sélection nationale. « Il [Guardiola] a dit qu'il était très fier de moi et que j'avais livré un match exceptionnel. Nous avons traversé tant de choses ensemble au cours des six dernières années. »
Éventuel déménagement en Espagne
Alors qu'Ake réfléchit à la suite de sa carrière, un article du journal *Sport* fait état d'un intérêt du grand club de la Liga, Barcelone, pour ce défenseur central expérimenté. Manchester City cherchant potentiellement à renouveler ses options défensives et à équilibrer ses comptes, un transfert cet été 2026 apparaît de plus en plus comme une issue réaliste pour toutes les parties. L'article affirme également que le directeur sportif du Barça, Deco, est un admirateur de longue date d'Ake, tandis que Catalunya Radio suggère que les Blaugrana pensent que City pourrait être disposé à le laisser partir pour une « bonne » somme, sans préciser de montant.
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Et maintenant ?
Pour l'instant, Ake se concentre à nouveau sur la scène internationale puisqu'il rejoint la sélection néerlandaise de Ronald Koeman pour disputer des matchs amicaux contre la Norvège et l'Équateur. Il cherchera ensuite à terminer la saison en beauté avec Manchester City avant de se prononcer sur son avenir.