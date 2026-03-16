Une bagarre après deux minutes ! Lukas Podolski perd son sang-froid peu après son entrée en jeu

Podolski a été remplacé par l'entraîneur Michal Gasparik dans le temps additionnel et s'est rapidement livré à un duel acharné pour le ballon avec ses adversaires Stratos Svarnas et Michael Ameyaw. Au cours de cette action, Ameyaw a saisi le joueur de 40 ans à la gorge. Podolski est tombé au sol, et son adversaire l'a encore effleuré à la poitrine avec son bras.

Podolski a alors perdu son sang-froid, a donné un coup de poing et a touché Ameyaw à l'abdomen. L'arbitre Pawel Raczkowski a brandi le carton rouge à l'encontre du joueur, qui compte 130 sélections en équipe nationale allemande, seulement deux minutes après son entrée en jeu. Podolski, pour qui il s'agissait de la cinquième expulsion de sa carrière professionnelle, risque désormais une suspension sévère.