Lukas Podolski a perdu son sang-froid lors d'un match de l'Ekstraklasa polonaise. Lors de la victoire 3-1 de son club, le Gornik Zabrze, dans le choc au sommet contre le Rakow Czestochowa, le champion du monde 2014 a été expulsé peu après son entrée en jeu pour avoir commis une agression.
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Une bagarre après deux minutes ! Lukas Podolski perd son sang-froid peu après son entrée en jeu
Podolski a été remplacé par l'entraîneur Michal Gasparik dans le temps additionnel et s'est rapidement livré à un duel acharné pour le ballon avec ses adversaires Stratos Svarnas et Michael Ameyaw. Au cours de cette action, Ameyaw a saisi le joueur de 40 ans à la gorge. Podolski est tombé au sol, et son adversaire l'a encore effleuré à la poitrine avec son bras.
Podolski a alors perdu son sang-froid, a donné un coup de poing et a touché Ameyaw à l'abdomen. L'arbitre Pawel Raczkowski a brandi le carton rouge à l'encontre du joueur, qui compte 130 sélections en équipe nationale allemande, seulement deux minutes après son entrée en jeu. Podolski, pour qui il s'agissait de la cinquième expulsion de sa carrière professionnelle, risque désormais une suspension sévère.
Lukas Podolski attend de marquer son premier but de la saison avec le Gornik Zabrze
Pour le joueur de 40 ans, la saison reste mitigée sur le plan sportif. Pour sa cinquième année au Gornik, Podolski n'est qu'un remplaçant. Il a disputé douze matches de championnat jusqu'à présent, mais n'a jamais joué l'intégralité des 90 minutes. L'attaquant attend toujours son premier but de la saison.
Grâce à cette victoire à domicile, Zabrze reste dans la course au titre de la première division polonaise. Le club a dépassé Rakow et occupe actuellement la quatrième place du classement. Après 25 journées, il compte trois points de retard sur le leader, Zaglebie Lubin. Zabrze espère remporter son premier titre depuis 1988.
Statistiques de Lukas Podolski au Gornik Zabrze
Interventions 130 Buts 25 Passes décisives 22 Cartons jaunes 24 Expulsions 1