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Lukas Podolski Gornik Zabrze 2026IMAGO / Newspix
Falko Blöding

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Une bagarre après deux minutes ! Lukas Podolski perd son sang-froid peu après son entrée en jeu

Sur le plan sportif, Lukas Podolski ne fait pas la une des journaux cette saison ; c'est plutôt un geste de frustration qui l'a propulsé sous les feux de la rampe.

Lukas Podolski a perdu son sang-froid lors d'un match de l'Ekstraklasa polonaise. Lors de la victoire 3-1 de son club, le Gornik Zabrze, dans le choc au sommet contre le Rakow Czestochowa, le champion du monde 2014 a été expulsé peu après son entrée en jeu pour avoir commis une agression.

  • Podolski a été remplacé par l'entraîneur Michal Gasparik dans le temps additionnel et s'est rapidement livré à un duel acharné pour le ballon avec ses adversaires Stratos Svarnas et Michael Ameyaw. Au cours de cette action, Ameyaw a saisi le joueur de 40 ans à la gorge. Podolski est tombé au sol, et son adversaire l'a encore effleuré à la poitrine avec son bras.

    Podolski a alors perdu son sang-froid, a donné un coup de poing et a touché Ameyaw à l'abdomen. L'arbitre Pawel Raczkowski a brandi le carton rouge à l'encontre du joueur, qui compte 130 sélections en équipe nationale allemande, seulement deux minutes après son entrée en jeu. Podolski, pour qui il s'agissait de la cinquième expulsion de sa carrière professionnelle, risque désormais une suspension sévère.

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  • Lukas Podolski attend de marquer son premier but de la saison avec le Gornik Zabrze

    Pour le joueur de 40 ans, la saison reste mitigée sur le plan sportif. Pour sa cinquième année au Gornik, Podolski n'est qu'un remplaçant. Il a disputé douze matches de championnat jusqu'à présent, mais n'a jamais joué l'intégralité des 90 minutes. L'attaquant attend toujours son premier but de la saison.

    Grâce à cette victoire à domicile, Zabrze reste dans la course au titre de la première division polonaise. Le club a dépassé Rakow et occupe actuellement la quatrième place du classement. Après 25 journées, il compte trois points de retard sur le leader, Zaglebie Lubin. Zabrze espère remporter son premier titre depuis 1988.

  • Statistiques de Lukas Podolski au Gornik Zabrze

    Interventions130
    Buts25
    Passes décisives22
    Cartons jaunes24
    Expulsions1
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