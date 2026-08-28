Arteta s’est montré proactif sur le marché cet été alors qu’il cherche à capitaliser sur le sacre d’Arsenal en Premier League et à combler l’écart en Europe après leur défaite contre le PSG en finale de la Ligue des champions la saison dernière. Arsenal a beaucoup dépensé pour rester au sommet, en s’attachant les services du milieu de terrain de Newcastle United Bruno Guimaraes pour un montant de 75 millions de livres sterling afin de remplacer Christian Norgaard, sur le départ.

Cependant, la situation des gardiens reste complexe à l’Emirates Stadium. Meslier se retrouve actuellement comme troisième choix derrière l’indiscutable numéro un David Raya et l’ancien de Chelsea Kepa Arrizabalaga. S’il a été recruté pour offrir une couverture de grande qualité, l’absence d’une voie claire vers l’équipe première a ouvert la porte à un passage à l’action de Marseille.



