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Une aventure de courte durée à Arsenal ? La recrue estivale d’Arsenal liée à un départ surprise quelques SEMAINES seulement après avoir rejoint l’effectif de Mikel Arteta
Un départ surprise se profile pour Meslier
Le nouveau gardien d’Arsenal pourrait déjà se diriger vers la sortie quelques semaines seulement après avoir rejoint le club en provenance de Leeds United, après n’avoir disputé que 45 minutes sous le maillot des Gunners.
Selon un rapport de Foot Mercato, Marseille a identifié Meslier comme une cible prioritaire avant la fermeture du mercato. Le géant français est à la recherche d’un nouveau gardien après avoir perdu son titulaire habituel, Geronimo Rulli, qui est récemment parti rejoindre Manchester City.
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La refonte sans pitié de l’effectif d’Arteta
Arteta s’est montré proactif sur le marché cet été alors qu’il cherche à capitaliser sur le sacre d’Arsenal en Premier League et à combler l’écart en Europe après leur défaite contre le PSG en finale de la Ligue des champions la saison dernière. Arsenal a beaucoup dépensé pour rester au sommet, en s’attachant les services du milieu de terrain de Newcastle United Bruno Guimaraes pour un montant de 75 millions de livres sterling afin de remplacer Christian Norgaard, sur le départ.
Cependant, la situation des gardiens reste complexe à l’Emirates Stadium. Meslier se retrouve actuellement comme troisième choix derrière l’indiscutable numéro un David Raya et l’ancien de Chelsea Kepa Arrizabalaga. S’il a été recruté pour offrir une couverture de grande qualité, l’absence d’une voie claire vers l’équipe première a ouvert la porte à un passage à l’action de Marseille.
Relancer une carrière au point mort
Un transfert à Marseille pourrait offrir à Meslier la régularité qui lui a manqué la saison dernière. Lors de la précédente campagne de Leeds, le Français a perdu son statut de numéro un incontesté et n’a pas disputé la moindre minute en Premier League. À la place, le poste de gardien a été partagé entre Lucas Perri et Karl Darlow, ce dernier ayant depuis rejoint Manchester United.
L’intérêt de Marseille intervient à un moment de transition pour le club français. Si Jeffrey De Lange a débuté le match d’ouverture de la saison, de nombreuses informations indiquent qu’il pourrait lui aussi partir avant la fermeture du mercato. Cela laisserait une place vacante pour Meslier, lui offrant le temps de jeu régulier dans l’élite qu’il a peu de chances d’obtenir à Arsenal.
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Les derniers jours du mercato
Alors que l’échéance approche, Arsenal doit décider s’il peut se permettre de laisser partir Meslier si peu de temps après son arrivée. Si le club dispose de profondeur à ce poste, perdre un gardien expérimenté pourrait le laisser potentiellement à court si David Raya ou Kepa venaient à se blesser.
Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l’avenir de Meslier. Pour Arsenal, l’objectif reste d’affiner un effectif capable de défendre son titre national et de mener une nouvelle campagne ambitieuse en Ligue des champions. Que Meslier fasse encore partie de cette aventure ou qu’il ne devienne qu’une note de bas de page dans l’histoire du club dépendra de la rapidité avec laquelle Marseille pourra formaliser son intérêt.
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