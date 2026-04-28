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« Une avalanche de mensonges » : Julian Alvarez réagit avec colère aux dernières rumeurs de transfert à Barcelone à la veille du choc de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal
Alvarez dénonce une « avalanche de mensonges »
S'exprimant devant les médias à la veille du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal, Alvarez a commenté les rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir. Le champion du monde a exprimé sa frustration face au flot incessant d'articles laissant entendre qu'il était destiné à rejoindre le Camp Nou cet été.
« Je m’efforce de ne pas accorder trop d’importance aux rumeurs, car chaque semaine surgissent de nouvelles informations », a expliqué le champion du monde. « Je refuse de gaspiller mon énergie là-dessus ; je reste concentré sur ce que nous accomplissons ici, à l’Atlético. Je ne prête pas trop d’attention aux bruits qui courent dans les médias, car cela finit souvent par être une avalanche de mensonges. Je ne peux pas passer mon temps à clarifier ou à démentir tout ce qui sort sans arrêt. »
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Le FC Barcelone est à la recherche d’un nouveau numéro 9.
Malgré l’attitude dédaigneuse du joueur, l’intérêt du FC Barcelone pour l’ancien attaquant de Manchester City semble bien réel. Selon les informations les plus récentes, le club catalan, dirigé par Hansi Flick, cherche un successeur à long terme pour Robert Lewandowski, lequel pourrait quitter le club en tant qu’agent libre à l’issue de la saison. Des contacts préliminaires auraient déjà été établis avec l’Atlético Madrid pour évaluer la faisabilité d’un transfert du joueur de 26 ans.
L’Atlético de Madrid, qui a recruté l’international argentin en 2024 pour un montant pouvant atteindre 95 millions d’euros, se trouve en position de force dans d’éventuelles négociations. L’attaquant est protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros et est sous contrat jusqu’en 2030, ce qui contraindrait les Blaugrana à un investissement considérable alors que le club catalan reste soumis à des règles financières strictes.
L'agent dément les rumeurs de recherche de maison
La rumeur a récemment pris de l’ampleur après que des informations ont circulé, selon lesquelles la famille d’Alvarez aurait été aperçue en train de visiter des biens immobiliers en Catalogne. Cette situation suggérait que l’entourage proche de l’attaquant préparait déjà un transfert définitif à Barcelone, mais cette version des faits a été rapidement et fermement démentie par le représentant du joueur.
Fernando Hidalgo, l’agent d’Alvarez, a qualifié ces allégations de « pures inventions » lors d’une récente interview. « Aucun membre de la famille n’est allé à Barcelone. Leur dernière visite remonte au match contre l’Atlético, et ils sont rentrés à Madrid dès le lendemain », a-t-il ajouté.
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Tous les regards sont tournés vers la Ligue des champions et la quête de gloire qui l’accompagne.
Pour l’instant, Alvarez fait fi des rumeurs alors que l’équipe de Diego Simeone se prépare pour son choc européen contre Arsenal. L’Argentin demeure un maillon essentiel du dispositif des Rojiblancos, au point que le club envisagerait de lui proposer une prolongation de contrat pour éloigner les prétendants et récompenser ses performances.
Bien que le mercato n’ouvre officiellement qu’en juin, la course à sa signature est déjà l’un des feuilletons les plus commentés en Espagne. Le FC Barcelone se dit confiant dans sa capacité à réunir les fonds nécessaires pour recruter sa cible prioritaire, mais il se heurte pour l’instant à un joueur et à un club qui affichent un front uni face aux spéculations grandissantes.