« Une avalanche de mensonges » : Julian Alvarez réagit avec colère aux dernières rumeurs de transfert à Barcelone à la veille du choc de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal

S'exprimant devant les médias à la veille du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal, Alvarez a commenté les rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir. Le champion du monde a exprimé sa frustration face au flot incessant d'articles laissant entendre qu'il était destiné à rejoindre le Camp Nou cet été.

« Je m’efforce de ne pas accorder trop d’importance aux rumeurs, car chaque semaine surgissent de nouvelles informations », a expliqué le champion du monde. « Je refuse de gaspiller mon énergie là-dessus ; je reste concentré sur ce que nous accomplissons ici, à l’Atlético. Je ne prête pas trop d’attention aux bruits qui courent dans les médias, car cela finit souvent par être une avalanche de mensonges. Je ne peux pas passer mon temps à clarifier ou à démentir tout ce qui sort sans arrêt. »