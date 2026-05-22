Une avalanche de buts ravive la dernière lueur d'espoir ! L'Allemagne remporte sa première finale aux Championnats du monde de hockey sur glace

Après quatre revers initiaux dans la compétition, l’équipe de l’entraîneur national Harold Kreis a enfin lancé sa campagne en dominant 6-2 (2-0, 2-0, 2-2) l’outsider hongrois et en évitant ainsi une élimination prématurée.
Le défenseur de Mannheim, Gawanke, a mis fin à la malédiction allemande en supériorité numérique en marquant enfin, à la douzième tentative, et a brillé en signant un triplé (19e, 42e, 50e) au sein d’une équipe largement supérieure. Les autres buteurs pour la sélection de la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB), qui conserve ainsi ses chances de qualification, ont été le Berlinois Eric Mik (9e), l’attaquant de la NHL Lukas Reichel (40e) et le novice du championnat allemand Samuel Dove-McFalls (50e), devant 5 000 spectateurs à Zurich. Tamas Sarpatki (45e) et Janos Hari (58e) ont inscrit les buts hongrois ; sur le premier, le gardien de la NHL Philipp Grubauer, jusqu'alors très solide, n'a pas fait bonne figure dans le petit filet.