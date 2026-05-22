Une avalanche de buts ravive la dernière lueur d'espoir ! L'Allemagne remporte sa première finale aux Championnats du monde de hockey sur glace

La sélection allemande a entamé la rencontre avec une certaine nervosité et a une nouvelle fois échoué lors de sa première supériorité numérique, la onzième du tournoi. Peu après, Mik a ouvert le score d’un tir enroulé depuis la ligne bleue, tandis que Nicolas Krämmer gênait la vision du gardien hongrois Bence Balizs.

Cette avance a permis aux Allemands de jouer plus sereinement et de confiner les Hongrois dans leur camp. Toutefois, les occasions franches se sont faites rares. Il a fallu attendre le douzième jeu de puissance pour que le verrou saute : Gawanke a marqué après que Stefan Loibl n’a pas réussi à contrôler le palet.

« C’est ce qui nous manquait. Nous le savions, nous en avons parlé », commentait Krämmer au terme du premier acte. La pénalité sifflée contre les Hongrois n’aurait d’ailleurs pas dû être accordée, puisque c’est Fabio Wagner qui a atteint Marc Michaelis au visage avec son bâton.

Le scénario se poursuit au deuxième tiers-temps : la Hongrie ne parvient presque plus à se dégager. Seul bémol, l’équipe allemande peine à conclure. Il faut attendre la fin de la période pour que Reichel double la mise sur le 18e tir. « On met beaucoup de pression devant le but adverse », constate l’attaquant Alexander Ehl.

Gawanke a doublé la mise peu après le début du troisième tiers. Les Allemands ont alors légèrement levé le pied, et les Hongrois ont privé Grubauer d’un deuxième blanchissage dans la compétition. Un autre but a été annulé après contestation du banc allemand, Grubauer ayant été gêné. Gawanke a finalement complété son hat-trick d’un angle fermé.