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Une avalanche de buts ravive la dernière lueur d'espoir ! L'Allemagne remporte sa première finale aux Championnats du monde de hockey sur glace

Un triplé de Leon Gawanke, un premier but en supériorité numérique… et enfin une première victoire : l'équipe de la DEB a franchi la première des trois étapes obligatoires sur la route des quarts de finale de la Coupe du monde.

Après quatre revers initiaux dans la compétition, l’équipe de l’entraîneur national Harold Kreis a enfin lancé sa campagne en dominant 6-2 (2-0, 2-0, 2-2) l’outsider hongrois et en évitant ainsi une élimination prématurée.

Le défenseur de Mannheim, Gawanke, a mis fin à la malédiction allemande en supériorité numérique en marquant enfin, à la douzième tentative, et a brillé en signant un triplé (19e, 42e, 50e) au sein d’une équipe largement supérieure. Les autres buteurs pour la sélection de la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB), qui conserve ainsi ses chances de qualification, ont été le Berlinois Eric Mik (9e), l’attaquant de la NHL Lukas Reichel (40e) et le novice du championnat allemand Samuel Dove-McFalls (50e), devant 5 000 spectateurs à Zurich. Tamas Sarpatki (45e) et Janos Hari (58e) ont inscrit les buts hongrois ; sur le premier, le gardien de la NHL Philipp Grubauer, jusqu'alors très solide, n'a pas fait bonne figure dans le petit filet.

  • La « finale » décisive pour la qualification en quarts de finale aura lieu samedi contre l’Autriche. Une victoire contre ce voisin, suivie d’un nouveau succès lundi pour clôturer la phase de poules (les deux matchs à 20h20 sur ProSieben et MagentaTV) face à la Grande-Bretagne, nouvelle venue jusqu’ici dépassée par les événements, offrirait de bonnes chances de qualification pour les phases éliminatoires ; toutefois, la sélection de la DEB aura également besoin d’un coup de pouce.

    « Nous savions déjà avant le tournoi que les trois derniers matchs étaient ceux que nous devions gagner », a déclaré le défenseur Leon Hüttl avant la rencontre sur MagentaTV. « Nous voulons être l’équipe la plus active à chaque match et imposer notre jeu. »

    Kreis a de nouveau laissé de côté Alexander Karachun, appelé en renfort après le début de la compétition. Le joueur de Schwenningen remplace dans l’effectif allemand Daniel Fischbuch, futur joueur de Cologne, contraint à l’abandon suite à une fracture de la main. Devant les buts, Grubauer a été aligné, une décision inattendue alors que la « finale » contre l’Autriche est programmée 24 heures plus tard.

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  • L'équipe de la DEB a entamé la rencontre avec un léger manque de sérénité, avant de se libérer et d'imposer son rythme.

    La sélection allemande a entamé la rencontre avec une certaine nervosité et a une nouvelle fois échoué lors de sa première supériorité numérique, la onzième du tournoi. Peu après, Mik a ouvert le score d’un tir enroulé depuis la ligne bleue, tandis que Nicolas Krämmer gênait la vision du gardien hongrois Bence Balizs.

    Cette avance a permis aux Allemands de jouer plus sereinement et de confiner les Hongrois dans leur camp. Toutefois, les occasions franches se sont faites rares. Il a fallu attendre le douzième jeu de puissance pour que le verrou saute : Gawanke a marqué après que Stefan Loibl n’a pas réussi à contrôler le palet.

    « C’est ce qui nous manquait. Nous le savions, nous en avons parlé », commentait Krämmer au terme du premier acte. La pénalité sifflée contre les Hongrois n’aurait d’ailleurs pas dû être accordée, puisque c’est Fabio Wagner qui a atteint Marc Michaelis au visage avec son bâton.

    Le scénario se poursuit au deuxième tiers-temps : la Hongrie ne parvient presque plus à se dégager. Seul bémol, l’équipe allemande peine à conclure. Il faut attendre la fin de la période pour que Reichel double la mise sur le 18e tir. « On met beaucoup de pression devant le but adverse », constate l’attaquant Alexander Ehl.

    Gawanke a doublé la mise peu après le début du troisième tiers. Les Allemands ont alors légèrement levé le pied, et les Hongrois ont privé Grubauer d’un deuxième blanchissage dans la compétition. Un autre but a été annulé après contestation du banc allemand, Grubauer ayant été gêné. Gawanke a finalement complété son hat-trick d’un angle fermé.