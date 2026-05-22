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« Une avalanche de buts » : Erling Haaland expose ce qu’il lui faut pour conquérir le Ballon d’Or, lui qui est déjà présenté comme l’héritier naturel des légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo
Haaland termine derrière Messi au vote du Ballon d’Or 2023.
Haaland estimait avoir réalisé une saison 2022-2023 suffisamment aboutie pour remporter le Ballon d’Or, lui qui avait inscrit 52 buts lors d’un premier exercice mémorable à l’Etihad Stadium, ponctué d’un triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des champions.
Seul problème : la saison a été coupée par la Coupe du monde au Qatar. L’Argentin Messi, souvent présenté comme le meilleur joueur de tous les temps, y a brillé, guidant son pays vers le titre suprême et raflant ensuite un huitième Ballon d’Or lors d’un nouveau vote.
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Haaland se prépare à disputer la Coupe du monde 2026 avec la Norvège.
Haaland a terminé deuxième, mais n’est plus remonté sur le podium depuis. Pourtant, ses performances individuelles à Manchester sont remarquables : il a battu le record du nombre de matchs nécessaires pour atteindre 100 buts en Premier League, une barre franchie en seulement 111 rencontres.
Il compte désormais 162 buts en 198 matchs sous le maillot citizen et se rapproche d’un troisième Soulier d’or de Premier League. Cet été, il aura aussi l’occasion de briller sur la scène internationale, la Norvège faisant son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998.
Comment Erling Haaland, la star de Manchester City, pourrait remporter le Ballon d’Or
À 25 ans, il attire tous les regards, mais remportera-t-il un jour le Ballon d’Or ? Son compatriote norvégien Riise, ancien défenseur de Liverpool, s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Il y a tellement de jeunes talents qui émergent en ce moment.
À mon avis, Erling aurait dû le remporter il y a déjà quelques années. Pour y parvenir, il lui faut un système qui lui permette de marquer une quantité incroyable de buts. Car il y a Lamine Yamal, Michael Olise et tant d’autres jeunes talents qui émergent avec des gestes techniques que le public adore ; ils se démarquent donc davantage sur le terrain.
Mais s’il continue à inscrire des buts aussi exceptionnels, personne ne pourra l’ignorer. Il a déjà marqué une tonne de buts cette saison ; certains estiment que c’est une année moyenne, mais son total reste ridiculement élevé. Pour l’emporter, il doit sans doute battre le record de la Premier League et réaliser ce genre de prouesse. C’est à ce prix qu’il soulevera le trophée. »
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Départ de Guardiola : Haaland s'apprête à travailler avec un nouvel entraîneur
Alors que Manchester City a vu Arsenal lui ravir le titre de Premier League cette saison et a buté sur le Real Madrid en Ligue des champions, Haaland n’est pas considéré comme un prétendant sérieux au Ballon d’Or 2026.
Interrogé sur la place qu’occupe ce prix dans ses préoccupations annuelles, il a déjà déclaré : « Je pense que tout le monde s’en soucie. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose d’y penser. Si vous et votre équipe jouez vraiment bien, vous serez performants, vous commencerez à remporter des trophées, [et] vous figurerez probablement sur la liste. »
Une philosophie qui pourrait lui être utile s’il veut revenir dans la course à ce trophée individuel majeur. Ses efforts lors de la saison 2026-2027 se dérouleront sous la direction d’un nouvel entraîneur, Pep Guardiola ayant décidé de clore une décennie couronnée de succès à la tête des Citizens.