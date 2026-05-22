À 25 ans, il attire tous les regards, mais remportera-t-il un jour le Ballon d’Or ? Son compatriote norvégien Riise, ancien défenseur de Liverpool, s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Il y a tellement de jeunes talents qui émergent en ce moment.

À mon avis, Erling aurait dû le remporter il y a déjà quelques années. Pour y parvenir, il lui faut un système qui lui permette de marquer une quantité incroyable de buts. Car il y a Lamine Yamal, Michael Olise et tant d’autres jeunes talents qui émergent avec des gestes techniques que le public adore ; ils se démarquent donc davantage sur le terrain.

Mais s’il continue à inscrire des buts aussi exceptionnels, personne ne pourra l’ignorer. Il a déjà marqué une tonne de buts cette saison ; certains estiment que c’est une année moyenne, mais son total reste ridiculement élevé. Pour l’emporter, il doit sans doute battre le record de la Premier League et réaliser ce genre de prouesse. C’est à ce prix qu’il soulevera le trophée. »