Une attente de trente ans pour un titre enfin terminée ?! Aston Villa pourrait bien réaliser un doublé mémorable, tandis qu'un ancien défenseur explique comment empêcher le départ d'Unai Emery

La dernière fois que Villa a remporté un titre prestigieux, c'était en 1996, lorsqu'elle a décroché la Coupe de la Ligue. Trois décennies plus tard, l'objectif est de mettre un terme éclatant à cette longue période de disette. Des progrès encourageants ont été réalisés jusqu'aux quarts de finale de la Ligue Europa.

Après s'être hissé parmi les cinq premiers ces dernières saisons, le club avait pour objectif d'éviter les compétitions de deuxième rang en Europe. Il a toutefois chuté à la sixième place du classement de la Premier League la saison dernière et doit désormais s'en accommoder.

Emery est le candidat idéal pour mener Villa sur la voie européenne dans laquelle le club s'est engagé, puisqu'il a remporté quatre fois cette compétition. Il a également mené Arsenal en finale de l'Europa League lors d'un passage de 18 mois, globalement sans relief, à la tête des Gunners.

Les Villans sont considérés comme favoris pour décrocher ce titre en 2025-2026 – face à des concurrents tels que Porto, Nottingham Forest et le Real Betis – et leurs fidèles supporters ont désespérément envie de goûter à nouveau à la victoire.