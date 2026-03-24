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Une attente de trente ans pour un titre enfin terminée ?! Aston Villa pourrait bien réaliser un doublé mémorable, tandis qu'un ancien défenseur explique comment empêcher le départ d'Unai Emery
Emery a remporté quatre fois l'Europa League
La dernière fois que Villa a remporté un titre prestigieux, c'était en 1996, lorsqu'elle a décroché la Coupe de la Ligue. Trois décennies plus tard, l'objectif est de mettre un terme éclatant à cette longue période de disette. Des progrès encourageants ont été réalisés jusqu'aux quarts de finale de la Ligue Europa.
Après s'être hissé parmi les cinq premiers ces dernières saisons, le club avait pour objectif d'éviter les compétitions de deuxième rang en Europe. Il a toutefois chuté à la sixième place du classement de la Premier League la saison dernière et doit désormais s'en accommoder.
Emery est le candidat idéal pour mener Villa sur la voie européenne dans laquelle le club s'est engagé, puisqu'il a remporté quatre fois cette compétition. Il a également mené Arsenal en finale de l'Europa League lors d'un passage de 18 mois, globalement sans relief, à la tête des Gunners.
Les Villans sont considérés comme favoris pour décrocher ce titre en 2025-2026 – face à des concurrents tels que Porto, Nottingham Forest et le Real Betis – et leurs fidèles supporters ont désespérément envie de goûter à nouveau à la victoire.
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Aston Villa parviendra-t-il à mettre fin à sa disette de titres en remportant l'Europa League ?
L'ancienne star de Villa, Dunne, estime que la Ligue des champions fera son retour dans les West Midlands la saison prochaine. Interrogé en exclusivité par GOAL via BetVictor Online Casino, l'Irlandais a répondu, lorsqu'on lui a demandé si la qualification se ferait via la Premier League, l'Europa League ou les deux : « Très probablement les deux. Je pense qu’ils ont connu un passage à vide en championnat et que ça commençait à sembler s’effondrer un peu, mais le résultat en milieu de semaine [une victoire 2-0 contre Lille], puis celui contre West Ham, ont changé l’ambiance autour du club. C’est cette conviction, et je pense que le fait que Liverpool et Chelsea soient en difficulté en ce moment – ils n’arrivent tout simplement pas à enchaîner les performances ou les résultats – donne un coup de pouce à Villa.
« Quand ils auront leur meilleur onze – [Youri] Tielemans est de retour – une fois qu’ils auront retrouvé leur meilleur onze, ils sont tout à fait capables de terminer parmi les quatre ou cinq premiers. Je pense qu’ils sont assez solides et qu’ils n’ont pas besoin de se surmener en Ligue Europa en faisant tourner les joueurs et en modifiant trop leur équipe. Je pense qu’ils maintiendront un effectif assez équilibré de 11 ou 14 joueurs d’ici la fin de la saison et cela devrait suffire.
« Je pense qu'ils vont remporter l'Europa League et j'espère qu'ils finiront au moins cinquièmes en Premier League. La Ligue des champions est donc cruciale, car ils doivent garder Emery et je pense que c'est ce qu'il souhaite. »
Combien de temps Emery restera-t-il aux commandes à Villa Park ?
Emery est sous contrat avec Aston Villa jusqu'en 2029. Il a déjà entraîné des clubs tels que Séville, Arsenal, Villarreal et le Paris Saint-Germain, mais on le voit bien prendre les rênes d'un autre grand club à un moment ou à un autre.
Villa espère répondre aux ambitions de cet homme de 54 ans. L'ancien directeur sportif du club, Monchi, a récemment déclaré à Mundo Maldini : « Il a déjà été au PSG et à Arsenal. Je ne suis pas sûr, mais si vous me dites que ce sera Madrid, Barcelone ou Manchester United, je ne sais pas.
« Je sais qu’il est heureux à Birmingham et qu’il est heureux à Aston Villa. Il a les qualités requises pour entraîner des joueurs de haut niveau et il l’a déjà fait. Il en est capable. Il a la capacité de tirer le meilleur de chaque joueur. J’ai pu constater de mes propres yeux à quel point il est méthodique et travailleur dans sa préparation. Cela porte ses fruits dans 95 % des cas.
« Cette année a été compliquée, car nous avons dû faire face à un marché difficile. La charge financière a été un fardeau majeur. Au cours du dernier mois, ils ont dû se passer de Tielemans, [Boubacar] Kamara et [John] McGinn, tous des joueurs clés. Ils disputent en moyenne 45 ou 50 matchs.
« L’objectif prioritaire doit être de se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont réalisé une saison magnifique, avec en plus l’enthousiasme suscité par l’Europa League. L’effectif a adhéré au message. Si vous discutez avec [Ollie] Watkins, [Ezri] Konsa, McGinn ou [Matty] Cash, ils vivent un âge d’or. »
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Calendrier d'Aston Villa pour la saison 2025-2026 : matchs de Coupe d'Europe et de Premier League
Aston Villa se prépare à affronter Bologne, club de Serie A, en quarts de finale de l'Europa League ; un déplacement en Italie est prévu à l'issue de la prochaine trêve internationale.
Ils auront ensuite sept matchs de Premier League à disputer – à commencer par un déplacement à Forest le 12 avril – et auront à cœur de conserver leur avance de six points sur Chelsea, sixième au classement, et sur le peloton en lice pour la Ligue des champions.