Getty/GOAL
Traduit par
Une attente de 25 ans se répétera-t-elle si Harry Kane met fin à la disette de Ballon d’Or de l’Angleterre ? Michael Owen, lauréat du Ballon d’Or, attend un cinquième membre dans ce club très fermé
Beckham et Gerrard sont passés tout près sans jamais gagner
Plusieurs superstars anglaises sont passées tout près de savourer la gloire du Ballon d’Or au fil des années, Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard et Jude Bellingham ayant tous terminé dans les trois premiers sans jamais mettre la main sur la récompense suprême.
Les légendes absolues Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont formé un duopole époustouflant sur une période de 15 ans, avec 13 victoires à eux deux, l’Argentin, considéré comme le GOAT, réécrivant les livres d’histoire en savourant huit sacres.
Cette couronne est désormais de nouveau en jeu, Rodri et Ousmane Dembele ayant contribué à ouvrir une nouvelle ère lors des deux derniers scrutins du Ballon d’Or. Ils sont tous les deux encore en lice, après avoir remporté la Coupe du monde et la Ligue des champions en 2026, mais un autre lauréat inédit est attendu.
Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise et Khvicha Kvaratskhelia sont eux aussi dans la course, mais c’est Kane qui fait figure de favori pour être désigné « meilleur joueur de la planète ». Cela s’explique par ses 61 buts inscrits avec le Bayern la saison dernière, auxquels s’ajoutent 12 réalisations avec l’Angleterre, ainsi qu’un deuxième titre de champion de Bundesliga.
- Getty/GOAL
Kane peut-il briser un cycle de 25 ans pour les superstars anglaises ?
Après un quart de siècle, un Anglais pourrait bientôt revenir au sommet du football mondial. Owen, le dernier à avoir atteint ces sommets et désormais ambassadeur de Casino.org, où il aide les joueurs britanniques à comparer les meilleurs casinos en ligne sélectionnés pour les joueurs britanniques, a confié à GOAL, lorsqu’on lui a fait remarquer qu’il ne faudrait sûrement pas attendre aussi longtemps pour qu’une autre star de l’Angleterre devienne digne du Ballon d’Or : « Je dirais que non. On l’espère.
« Nous ne sommes que quatre à l’avoir remporté dans son histoire. Quelle est cette histoire ? 75 ans ou quelque chose comme ça ? Donc, on parle d’un vainqueur tous les 20 ans, un peu moins de 20 ans en moyenne. Donc, nous repoussons cette moyenne en ce moment, parce que cela fait 25 ans que je l’ai gagné.
« Évidemment, Harry a une bonne chance de l’obtenir. Je pense que c’est une année assez ouverte, mais je pense que Harry Kane a une très grande chance de le gagner. Ce serait un accomplissement fabuleux s’il y parvenait. »
Kane pourrait être nommé meilleur joueur de la planète
Aux côtés d’Owen, les autres lauréats anglais sont Stanley Matthews, qui a remporté le tout premier Ballon d’Or en 1956, le vainqueur de la Coupe du monde Bobby Charlton et Kevin Keegan, sacré deux années de suite en 1978 et 1979.
Kane a confié à TNT Sports, au sujet de l’idée d’ajouter son nom à ce prestigieux palmarès : « Il n’y a pas si longtemps, j’étais ce supporter qui voulait devenir footballeur professionnel, et me voilà aujourd’hui à gagner des récompenses, et le Ballon d’Or, c’est pareil.
« Bien sûr, maintenant, cela ne dépend plus de moi, c’est aux votants et aux personnes qui en décident. La saison que j’ai réalisée a été de loin ma meilleure saison, et il faudra attendre pour voir. C’est particulier parce que je suis déjà concentré sur cette saison, puis sur la prochaine. Est-ce que je peux être meilleur ? Est-ce que je peux progresser ? Mais je veux aussi apprécier ce que j’ai fait.
« Avec les opinions sur le football, il y en a tellement, tellement d’arguments pour différents joueurs, et les gens adorent ce joueur parce que “il est rapide”, “il a une excellente intelligence de jeu” et “sa finition est excellente”. Donc je pense que c’est ce qui rend le football spécial, tous ces débats, et le Ballon d’Or en fait évidemment partie. Je suis heureux d’être en lice, donc il faudra attendre pour voir. »
- Getty/GOAL
Le total de 73 buts de Kane dépasse le meilleur total personnel de Ronaldo
Même Kane admet être surpris d’avoir affiché des chiffres aussi « stupides » qui n’étaient autrefois à la portée que de quelques GOAT. Son total de 73 buts en club et en sélection est supérieur à tous ceux qu’a enregistrés Ronaldo sur une saison (avec un record personnel de 69), seul Messi, avec 82, le devançant.
Reste à voir si ces exploits seront suffisants pour permettre au capitaine talismanique de l’Angleterre de décrocher son propre Ballon d’Or, ce prestigieux trophée devant être remis au London Palladium Theatre le 26 octobre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles