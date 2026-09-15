Plusieurs superstars anglaises sont passées tout près de savourer la gloire du Ballon d’Or au fil des années, Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard et Jude Bellingham ayant tous terminé dans les trois premiers sans jamais mettre la main sur la récompense suprême.

Les légendes absolues Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont formé un duopole époustouflant sur une période de 15 ans, avec 13 victoires à eux deux, l’Argentin, considéré comme le GOAT, réécrivant les livres d’histoire en savourant huit sacres.

Cette couronne est désormais de nouveau en jeu, Rodri et Ousmane Dembele ayant contribué à ouvrir une nouvelle ère lors des deux derniers scrutins du Ballon d’Or. Ils sont tous les deux encore en lice, après avoir remporté la Coupe du monde et la Ligue des champions en 2026, mais un autre lauréat inédit est attendu.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise et Khvicha Kvaratskhelia sont eux aussi dans la course, mais c’est Kane qui fait figure de favori pour être désigné « meilleur joueur de la planète ». Cela s’explique par ses 61 buts inscrits avec le Bayern la saison dernière, auxquels s’ajoutent 12 réalisations avec l’Angleterre, ainsi qu’un deuxième titre de champion de Bundesliga.