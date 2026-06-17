Une ancienne star néerlandaise présente ses excuses pour une remarque déplacée à l'égard des joueurs japonais lors du match d'ouverture de la Coupe du monde

À 43 ans, il s’est retrouvé au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux alors qu’il analysait le match d’ouverture de la phase de poules opposant les Pays-Bas au Japon à Dallas. Lors de l’analyse d’après-match, Van der Vaart a laissé entendre que les joueurs japonais « se ressemblaient tous » alors qu’il tentait d’expliquer les difficultés rencontrées par Micky van de Ven pendant la rencontre.

Au sujet de l’égalisation tardive de Daichi Kamada, il a expliqué sur NOS : « Un corner parfait est très difficile à défendre. Celui-ci est arrivé à la bonne vitesse, juste au-dessus de la ligne des cinq mètres. Avec un peu de chance, il serait rentré, mais ce corner était incroyable. Les joueurs japonais se ressemblent, bien sûr, peut-être que Van de Ven a pensé ça… C’est une blague, bien sûr. J’ose à peine dire quoi que ce soit. »