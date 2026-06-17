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Une ancienne star néerlandaise présente ses excuses pour une remarque déplacée à l'égard des joueurs japonais lors du match d'ouverture de la Coupe du monde
Des propos controversés provoquent un tollé
À 43 ans, il s’est retrouvé au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux alors qu’il analysait le match d’ouverture de la phase de poules opposant les Pays-Bas au Japon à Dallas. Lors de l’analyse d’après-match, Van der Vaart a laissé entendre que les joueurs japonais « se ressemblaient tous » alors qu’il tentait d’expliquer les difficultés rencontrées par Micky van de Ven pendant la rencontre.
Au sujet de l’égalisation tardive de Daichi Kamada, il a expliqué sur NOS : « Un corner parfait est très difficile à défendre. Celui-ci est arrivé à la bonne vitesse, juste au-dessus de la ligne des cinq mètres. Avec un peu de chance, il serait rentré, mais ce corner était incroyable. Les joueurs japonais se ressemblent, bien sûr, peut-être que Van de Ven a pensé ça… C’est une blague, bien sûr. J’ose à peine dire quoi que ce soit. »
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Van der Vaart présente des excuses officielles
Après la vague de condamnations provoquée par ses propos, l’ancien meneur de jeu a publié un communiqué via son équipe de management pour clarifier sa position et exprimer ses regrets. Il a tenu à souligner que, malgré la nature de sa « blague », il n’avait aucune intention de discriminer l’équipe du Japon ou la communauté japonaise.
« Je comprends que certaines personnes aient trouvé mes propos blessants. Je le regrette sincèrement. Si j’ai pu heurter des personnes à cause de cela, je leur présente mes excuses. Cela n’a jamais été mon intention. Je prends au sérieux les réactions suscitées et je comprends que les mots peuvent être interprétés de différentes manières. C’est pourquoi je tiens à préciser qu’il n’y avait aucune intention raciste ou discriminatoire derrière ma déclaration. J’espère que cette explication permettra de mieux comprendre mes intentions et le contexte dans lequel cette remarque a été faite », peut-on lire dans le communiqué.
Les critiques visant Van Dijk et la performance des Néerlandais
La remarque sur le Japon n’a pas été la seule critique acerbe formulée par Van der Vaart au cours de l’émission, puisqu’il s’en est également pris à l’actuel capitaine des Pays-Bas, Virgil van Dijk. Le commentateur a comparé la mobilité du défenseur de Liverpool à celle d’un gros avion après que les Oranje n’aient pas réussi à s’imposer lors de leur premier match du tournoi.
« Je dois être honnête : j’ai été assez surpris par Van Dijk », a admis Van der Vaart lors de l’analyse à la mi-temps. « En le voyant, je me suis dit : ça n’a pas l’air bon. Surtout quand il pivote. Ça s’avère très difficile. Un peu comme un Boeing 747 qui vire. J’espère qu’il commencera à pivoter un peu plus vite au cours du tournoi. »
Il a également critiqué le repli des Néerlandais et leur manque de « pression » pour aller chercher la victoire.
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Perspectives pour la suite de la compétition dans le groupe F
Les Néerlandaises chercheront à tourner la page après leur match dramatique lorsqu’elles affronteront la Suède samedi au NRG Stadium de Houston. Dans le même temps, le Japon visera à confirmer son impressionnant retour au score en se rendant à Monterrey pour défier la Tunisie – battue 5-1 par la Suède –, une victoire le plaçant en bonne position pour se qualifier à l’issue de la phase de groupes.