Une ancienne star du FC Bayern Munich serait en tête de liste ! La liste des joueurs que le Real Madrid envisagerait de se séparer a été dévoilée

De plus, l'avenir du joueur international Antonio Rüdiger reste très incertain. Certes, le défenseur central a réussi à regagner sa place de titulaire ces dernières semaines, mais il a lui aussi été absent plusieurs fois cette saison pour cause de blessure, et ce pendant de longues périodes.

Le contrat du joueur de 33 ans court encore jusqu'à fin juin, mais contrairement à Alaba, aucune décision n'aurait encore été prise. Des discussions sur une éventuelle prolongation de la collaboration sont prévues à la fin de la saison. En l'absence d'accord, un retour en Angleterre serait alors envisageable.