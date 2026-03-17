Selon un article publié par Sport Bild, les Merengues envisageraient de se séparer de six joueurs au total. En tête de liste figurerait l'ancien joueur du Bayern David Alaba, dont le contrat expire de toute façon à la fin de la saison et qui a été régulièrement victime de blessures de longue durée ces derniers temps.
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Une ancienne star du FC Bayern Munich serait en tête de liste ! La liste des joueurs que le Real Madrid envisagerait de se séparer a été dévoilée
De plus, l'avenir du joueur international Antonio Rüdiger reste très incertain. Certes, le défenseur central a réussi à regagner sa place de titulaire ces dernières semaines, mais il a lui aussi été absent plusieurs fois cette saison pour cause de blessure, et ce pendant de longues périodes.
Le contrat du joueur de 33 ans court encore jusqu'à fin juin, mais contrairement à Alaba, aucune décision n'aurait encore été prise. Des discussions sur une éventuelle prolongation de la collaboration sont prévues à la fin de la saison. En l'absence d'accord, un retour en Angleterre serait alors envisageable.
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Carvajal et Camavinga figurent eux aussi sur la liste des joueurs que le Real souhaite se séparer
D'autres grands noms pourraient également quitter le club, notamment le vétéran Daniel Carvajal et Eduardo Camavinga. Alors que l'Espagnol devrait partir libre de tout contrat en raison de l'expiration de son contrat, le Real espère apparemment tirer une belle somme de la vente du jeune Français.
Comme le rapporte Radio Marca, le Real ne ferait pas obstacle au départ de Camavinga si un club intéressé s'acquittait d'une somme de transfert appropriée. Des clubs anglais auraient le défenseur sur leur liste, et Madrid envisagerait un prix d'environ 50 millions d'euros.
Ferland Mendy et Fran Garcia seraient également sur le départ, deux autres joueurs qui ne jouent de toute façon pas un rôle majeur dans les projets actuels et futurs du Real. Les deux arrières gauches n’ont totalisé que 22 apparitions cette saison, et n’ont que rarement été titulaires.
Real Madrid : les prochains matchs
Date Adversaire 17 mars, 21 h Manchester City (Ligue des champions) 22 mars, 21 h Atlético Madrid (LaLiga) 4 avril, 16 h 15 RCD Majorque (LaLiga)
Questions fréquentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".