Une ancienne star des Rangers a eu « de la peine » pour Derek McInnes, mais estime désormais qu’un géant de l’Old Firm, invaincu depuis 11 matches, peut se mêler à la lutte pour le titre
McInnes a bien failli offrir le titre à Hearts
Hibernian sera l’adversaire des Rangers lors de cette finale, le 13 décembre. McInnes espère y décrocher son premier trophée depuis sa prise de fonctions à la tête du club. Il a accepté de revenir à Glasgow cet été après avoir repoussé par le passé des avances venues de cette ville.
Âgé de 55 ans et ancien joueur des Rangers à Ibrox, il est passé tout près d’offrir à Hearts un titre retentissant la saison dernière. Plutôt que de retenter sa chance à Édimbourg, il a choisi de rejoindre un club qui figure régulièrement parmi les prétendants au plus prestigieux des trophées.
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Les Rangers ont retrouvé la forme après leurs premiers revers
Évoluer sous les projecteurs en tant qu’entraîneur n’est jamais facile, et les Rangers ont connu un début de parcours hésitant, suscitant des questions embarrassantes sur leur entraîneur. Ces inquiétudes se sont toutefois largement dissipées ces derniers temps.
Il faut remonter au 27 août et à un match de barrage de Ligue Conférence face à Jablonec pour retrouver la dernière défaite des Rangers. À la mi-septembre, le club a remporté deux victoires bonnes pour le moral contre son grand rival, le Celtic, en l’espace de huit jours.
Les Rangers occupent désormais la deuxième place du classement de Premiership, à quatre points du Celtic avec un match en retard, et commencent à rêver de succès concrets sur plusieurs fronts lors de la saison 2026-2027.
McInnes savourera-t-il des titres dès sa première saison ?
Interrogé sur la possibilité que cela se produise alors que McInnes surmonte ses débuts difficiles, Ball, ancien défenseur des Rangers qui s'exprimait dans le cadre d'un partenariat avec NetBet Casino, a confié à GOAL : « J'ai eu de la peine pour Derek. Je connais assez bien Derek et je lui ai parlé juste avant le début de la saison. Il avait vraiment hâte qu'elle commence.
« Il a eu plusieurs fois l'occasion de devenir l'entraîneur des Rangers, mais il a refusé parce que, pour lui, ce n'était peut-être pas le bon moment. Et vu la façon dont la saison a commencé, j'étais vraiment désolé pour lui. L'équipe ne trouvait pas ses marques, il y avait quelques nouveaux joueurs ici et là, mais je ne pense tout simplement pas qu'ils étaient à la hauteur du défi et de l'engagement que Derek attend de ses joueurs.
« Mais le football et le sport sont imprévisibles. Quand on enchaîne deux derbies de l'Old Firm à peu de temps d'intervalle et qu'on obtient de bons résultats, cela change complètement la confiance et la dynamique du club, ainsi que la confiance des joueurs en eux-mêmes.
« Maintenant, évidemment, ils cherchent encore un peu à rattraper leur retard, mais ils montrent davantage de choses, ont livré d'excellentes performances et une finale de coupe contre Hibernian les attend. Derek se trouve donc là où il aimerait être aujourd'hui.
« Il sait qu'il a un objectif : pratiquer le football qu'il souhaite. Je pense que les joueurs sont désormais à la hauteur de ce qu'exige le fait de jouer à Ibrox. Ibrox est un endroit difficile pour les supporters et l'équipe à domicile, comme pour les supporters et l'équipe à l'extérieur, parce que les supporters veulent voir un football total, de la combativité et de la détermination, mais il faut aussi pratiquer le style de jeu qu'exigent les supporters des Rangers.
« Il faut aller de l'avant, remporter ses duels, mais aussi montrer qu'on a le niveau pour porter ce maillot, et ils commencent enfin à trouver le bon équilibre. Avec Derek derrière eux, croisons les doigts pour qu'ils aillent jusqu'au bout. »
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Gerrard, dernier entraîneur à avoir mené son équipe au titre en Premiership
Les Rangers aborderont la trêve internationale de novembre après un déplacement sur le terrain de St Mirren samedi, une nouvelle occasion pour eux de préserver leur dynamique et leur confiance collective.
McInnes a retrouvé le sourire après avoir réussi à faire passer son message et sa philosophie. Le défi consiste désormais à poursuivre sur cette lancée jusqu’à la fin de l’année civile, en décrochant un trophée au passage, et à partir à la conquête d’un premier titre de champion de première division depuis le sacre mémorable de Steven Gerrard en 2020-2021.
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