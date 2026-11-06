Interrogé sur la possibilité que cela se produise alors que McInnes surmonte ses débuts difficiles, Ball, ancien défenseur des Rangers qui s'exprimait dans le cadre d'un partenariat avec NetBet Casino, a confié à GOAL : « J'ai eu de la peine pour Derek. Je connais assez bien Derek et je lui ai parlé juste avant le début de la saison. Il avait vraiment hâte qu'elle commence.

« Il a eu plusieurs fois l'occasion de devenir l'entraîneur des Rangers, mais il a refusé parce que, pour lui, ce n'était peut-être pas le bon moment. Et vu la façon dont la saison a commencé, j'étais vraiment désolé pour lui. L'équipe ne trouvait pas ses marques, il y avait quelques nouveaux joueurs ici et là, mais je ne pense tout simplement pas qu'ils étaient à la hauteur du défi et de l'engagement que Derek attend de ses joueurs.

« Mais le football et le sport sont imprévisibles. Quand on enchaîne deux derbies de l'Old Firm à peu de temps d'intervalle et qu'on obtient de bons résultats, cela change complètement la confiance et la dynamique du club, ainsi que la confiance des joueurs en eux-mêmes.

« Maintenant, évidemment, ils cherchent encore un peu à rattraper leur retard, mais ils montrent davantage de choses, ont livré d'excellentes performances et une finale de coupe contre Hibernian les attend. Derek se trouve donc là où il aimerait être aujourd'hui.

« Il sait qu'il a un objectif : pratiquer le football qu'il souhaite. Je pense que les joueurs sont désormais à la hauteur de ce qu'exige le fait de jouer à Ibrox. Ibrox est un endroit difficile pour les supporters et l'équipe à domicile, comme pour les supporters et l'équipe à l'extérieur, parce que les supporters veulent voir un football total, de la combativité et de la détermination, mais il faut aussi pratiquer le style de jeu qu'exigent les supporters des Rangers.

« Il faut aller de l'avant, remporter ses duels, mais aussi montrer qu'on a le niveau pour porter ce maillot, et ils commencent enfin à trouver le bon équilibre. Avec Derek derrière eux, croisons les doigts pour qu'ils aillent jusqu'au bout. »