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Une ancienne star de Manchester United se dit prête à faire le trajet à vélo pour attirer à Old Trafford le joueur « idéal » du FC Barcelone et encourage Michael Carrick à recruter la star de Tottenham
Stam estime que De Jong est la recrue idéale
L'ancien défenseur de Manchester United, Jaap Stam, estime que Frenkie de Jong serait le renfort idéal pour le milieu de terrain des Red Devils. La légende néerlandaise affirme que le milieu du FC Barcelone possède les qualités techniques requises pour s'insérer dans la vision de jeu de l'entraîneur mancunien Michael Carrick. Stam souligne également que le renforcement de la défense constitue une autre priorité, et cite le défenseur de Tottenham, Van de Ven, comme un joueur capable de s'imposer au plus haut niveau.
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Selon Stam, De Jong est le joueur dont Manchester United a besoin.
Dans une interview accordée à ComeOn, Stam a affirmé que l’international néerlandais possède les qualités nécessaires pour aider Manchester United à contrôler le jeu. Il a même plaisanté en disant qu’il se rendrait personnellement en Espagne pour s’assurer que le transfert aboutisse. Stam a clairement indiqué qu’il estimait que De Jong renforcerait considérablement le milieu de terrain de Manchester United.
« Frenkie de Jong serait le joueur idéal pour Man Utd, je pense, pour les aider, car il est tellement doué balle au pied », a-t-il expliqué. « On peut peut-être discuter de son physique en Premier League.
S’il est vrai qu’il peut paraître moins à l’aise dans les duels ou les tacles, sa technique et sa vision de jeu compensent largement cette caractéristique. Je suis convaincu que Michael Carrick, qui privilégie un style de possession et de domination, apprécierait un profil capable de dicter le rythme depuis l’entrejeu.
Mais Frenkie est un joueur de classe mondiale, l’un des meilleurs milieux en activité. Il se montre particulièrement à l’aise pour relancer depuis l’arrière, dicter le jeu et guider son équipe vers l’avant, jusqu’à la zone de finition. Si l’opportunité se présente, je serai donc prêt à les aider. Je prendrais mon vélo pour aller le chercher à Barcelone et le ramener à United, sans problème. »
Van de Ven pourrait réaliser un bond en avant déterminant.
Stam estime que Van de Ven possède déjà les qualités pour s’imposer dans un club plus ambitieux. Selon lui, le défenseur néerlandais a le profil pour s’intégrer dans plusieurs grands clubs de Premier League.
« Micky van de Ven est prêt à passer à la vitesse supérieure », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il s’adapte très bien à un certain niveau. Et chaque fois qu’il franchit cette étape, s’il passe au niveau supérieur, il devient lui-même un meilleur joueur. »
« Micky pourrait rejoindre l’un des meilleurs clubs de Premier League, comme Liverpool, mais il aurait aussi le profil pour United, où il apporterait beaucoup. Il peut évoluer comme arrière gauche ou comme défenseur central.
« Avoir ce type de joueur dans son effectif est idéal pour un entraîneur qui doit faire des choix, mais aussi pour jouer avec confiance : si l’adversaire vous dépasse ou envoie le ballon en profondeur, vous savez que vous avez des joueurs capables de défendre cet immense espace. »
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Un profond remaniement de l'effectif de Manchester United est attendu.
Les Red Devils devraient se lancer sur le marché des transferts cet été pour remanier leur effectif. Casemiro devrait partir en libre, tandis que l'avenir de Manuel Ugarte au sein du club reste incertain. Plusieurs noms ont été cités en lien avec Manchester United, Carlos Baleba, de Brighton, aurait notamment trouvé un accord sur les conditions personnelles. Au-delà du milieu de terrain, la défense serait également une source de préoccupation pour le club, qui a perdu plusieurs joueurs clés sur blessure cette saison.