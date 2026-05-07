Dans une interview accordée à ComeOn, Stam a affirmé que l’international néerlandais possède les qualités nécessaires pour aider Manchester United à contrôler le jeu. Il a même plaisanté en disant qu’il se rendrait personnellement en Espagne pour s’assurer que le transfert aboutisse. Stam a clairement indiqué qu’il estimait que De Jong renforcerait considérablement le milieu de terrain de Manchester United.

« Frenkie de Jong serait le joueur idéal pour Man Utd, je pense, pour les aider, car il est tellement doué balle au pied », a-t-il expliqué. « On peut peut-être discuter de son physique en Premier League.

S’il est vrai qu’il peut paraître moins à l’aise dans les duels ou les tacles, sa technique et sa vision de jeu compensent largement cette caractéristique. Je suis convaincu que Michael Carrick, qui privilégie un style de possession et de domination, apprécierait un profil capable de dicter le rythme depuis l’entrejeu.

Mais Frenkie est un joueur de classe mondiale, l’un des meilleurs milieux en activité. Il se montre particulièrement à l’aise pour relancer depuis l’arrière, dicter le jeu et guider son équipe vers l’avant, jusqu’à la zone de finition. Si l’opportunité se présente, je serai donc prêt à les aider. Je prendrais mon vélo pour aller le chercher à Barcelone et le ramener à United, sans problème. »