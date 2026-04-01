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Une ancienne star de Manchester United marque un but décisif à la 100e minute, qualifiant ainsi la République démocratique du Congo pour sa première Coupe du monde depuis 1974
Tuanzebe met fin à un demi-siècle de souffrances
La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la phase finale en Amérique du Nord à l'issue d'une campagne de qualification éprouvante de 13 matches, qui s'est achevée par une finale de barrage intercontinental haletante au Mexique, remportée 1-0 après prolongation. À la 100e minute, Tuanzebe, de Burnley, s'est révélé être le héros inattendu en marquant de près sur un corner, venant finalement à bout de la résistance acharnée de la Jamaïque. Ce résultat marque un exploit monumental pour le sélectionneur Sébastien Desabre, dont l'équipe a également réussi à se frayer un chemin face aux poids lourds africains que sont le Cameroun et le Nigeria pour se qualifier pour le tournoi.
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Des rêves devenus réalité
Pour Tuanzebe, qui a passé 17 ans à Old Trafford en tant que joueur junior puis senior, ce but a marqué le point culminant de sa carrière internationale à ce jour. Le joueur de 28 ans était visiblement ému après le coup de sifflet final, repensant à son parcours, de jeune espoir à icône nationale. Il a déclaré aux journalistes : « Marquer le but de la victoire pour son pays, c'est ce dont on rêve quand on est petit garçon. Ça m'est arrivé, et j'en suis tellement heureux. Je suis tellement fier de ce que j'ai pu faire pour mon pays. »
Une équipe qui ne manque pas de talent
La qualification des Léopards n’est pas le fruit du hasard, puisque Desabre a constitué un effectif très compétitif comptant cinq joueurs évoluant actuellement en Premier League, dont Yoane Wissa et Aaron Wan-Bissaka. Cette version moderne de l’équipe contraste fortement avec celle de 1974, alors connue sous le nom de Zaïre, qui avait été éliminée de la Coupe du monde sans marquer le moindre but. Le capitaine Chancel Mbemba reste concentré sur l’énorme défi que représente l’affrontement avec des puissances mondiales bien établies.
Le défenseur de Lille a déclaré : « Nous allons savourer cette qualification, mais nous continuerons à travailler. Nous savons que nous allons affronter des nations de premier plan qui participent à la Coupe du monde tous les quatre ans. Nous resterons humbles, garderons les pieds sur terre et continuerons à travailler. Ce ne sera pas facile, mais nous donnerons tout pour que nos supporters et notre peuple soient fiers de nous. »
- AFP
Un groupe K redoutable nous attend
La RD Congo se retrouve dans un groupe K de la Coupe du monde particulièrement difficile, aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie, avec un éventuel affrontement en huitièmes de finale contre l'Angleterre qui se profile. L'équipe affiche une excellente forme du moment après avoir battu la Jamaïque, mais elle doit désormais passer du statut d'outsider des barrages à celui de prétendant au titre. Il sera essentiel de préserver la condition physique des stars phares évoluant en Angleterre, telles que Tuanzebe et Wissa, durant les derniers mois de la saison nationale avant leur départ pour l'Amérique du Nord.