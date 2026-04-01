Une ancienne star de Manchester United marque un but décisif à la 100e minute, qualifiant ainsi la République démocratique du Congo pour sa première Coupe du monde depuis 1974

La qualification des Léopards n’est pas le fruit du hasard, puisque Desabre a constitué un effectif très compétitif comptant cinq joueurs évoluant actuellement en Premier League, dont Yoane Wissa et Aaron Wan-Bissaka. Cette version moderne de l’équipe contraste fortement avec celle de 1974, alors connue sous le nom de Zaïre, qui avait été éliminée de la Coupe du monde sans marquer le moindre but. Le capitaine Chancel Mbemba reste concentré sur l’énorme défi que représente l’affrontement avec des puissances mondiales bien établies.

Le défenseur de Lille a déclaré : « Nous allons savourer cette qualification, mais nous continuerons à travailler. Nous savons que nous allons affronter des nations de premier plan qui participent à la Coupe du monde tous les quatre ans. Nous resterons humbles, garderons les pieds sur terre et continuerons à travailler. Ce ne sera pas facile, mais nous donnerons tout pour que nos supporters et notre peuple soient fiers de nous. »