Saha a déclaré que Manchester City était l’équipe la plus forte dans la course au titre en Premier League après un week-end spectaculaire dans l’élite. Les champions en titre, Arsenal, ont subi un coup d’arrêt majeur, permettant à City d’en profiter et de creuser un écart significatif.

L’équipe d’Enzo Maresca s’est assurée d’aborder la trêve internationale avec trois points d’avance en tête du classement. Elle a décroché une victoire palpitante 5-3 contre Sunderland à l’Etihad Stadium, en résistant à un incroyable triplé de l’attaquant visiteur Brian Brobbey.

Antoine Semenyo a mené la charge pour les hôtes avec un doublé décisif. Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Erling Haaland ont également trouvé le chemin des filets pour assurer les trois points au terme d’un spectacle à huit buts.