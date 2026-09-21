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Une ancienne star de Manchester United désigne Manchester City comme favori pour le titre de Premier League devant Arsenal
Manchester City prend l’ascendant
Saha a déclaré que Manchester City était l’équipe la plus forte dans la course au titre en Premier League après un week-end spectaculaire dans l’élite. Les champions en titre, Arsenal, ont subi un coup d’arrêt majeur, permettant à City d’en profiter et de creuser un écart significatif.
L’équipe d’Enzo Maresca s’est assurée d’aborder la trêve internationale avec trois points d’avance en tête du classement. Elle a décroché une victoire palpitante 5-3 contre Sunderland à l’Etihad Stadium, en résistant à un incroyable triplé de l’attaquant visiteur Brian Brobbey.
Antoine Semenyo a mené la charge pour les hôtes avec un doublé décisif. Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Erling Haaland ont également trouvé le chemin des filets pour assurer les trois points au terme d’un spectacle à huit buts.
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Saha met en lumière la profondeur d’effectif inquiétante
Ce changement de dynamique n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'ancien attaquant de United et de l'équipe de France, Saha. Au micro de Sky Sports, il a expliqué pourquoi il considère désormais City comme l'équipe à battre dans la course au titre cette saison.
« Je pense que tout le monde peut dire qu'Arsenal avait la meilleure dynamique, même s'il l'a perdue vers la fin [de la saison dernière] », a déclaré Saha. « Je pense que maintenant, City a compris ses erreurs, et même s'il y a encore de jeunes joueurs qui émergent, il a cette expérience.
« La combinaison de puissance et de créativité est énorme au milieu de terrain, donc je pense vraiment que c'est l'équipe la plus forte. Même sur le banc, parce que Jeremy Doku est de retour, c'est effrayant. »
Arsenal trébuche à l’Amex
Les commentaires de Saha interviennent dans la foulée immédiate d'un week-end catastrophique pour Arsenal. Un jour avant le festival offensif de Manchester City, les Gunners ont subi ce qui est sans doute la plus grande surprise de la saison de Premier League jusqu'à présent.
L'équipe visiteuse s'est inclinée sur un net score de 3-0 contre Brighton dans un Amex Stadium en fusion. Pascal Gross et Charalampos Kostoulas ont frappé en première période, laissant les prétendants au titre sonnés.
Tout espoir de remontée en seconde période s'est envolé à l'heure de jeu. Chema Andres a marqué de la tête pour mettre définitivement le match hors de portée, scellant un après-midi misérable pour Arsenal.
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À l’approche de la reprise
La trêve internationale offre aux deux prétendants au titre l’occasion de se remobiliser avant une série de matches cruciale. Arsenal sera désespéré de rebondir et de renouer avec la victoire.
Les Gunners reprendront leur campagne en championnat contre Leeds dans trois semaines, en sachant qu’ils ne peuvent pas se permettre un nouveau faux pas. Des points laissés en route pourraient permettre à City d’accentuer encore davantage son avance.
Dans le même temps, les hommes de Maresca feront face à un énorme test pour leurs ambitions de titre à leur retour à la compétition. Ils se rendront à Anfield pour affronter Liverpool, en espérant préserver leur impressionnant bilan de 100 % de victoires à l’extérieur.
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