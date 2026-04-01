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Une ancienne star de l'Inter revient sur la « très étrange » querelle entre Romelu Lukaku et Naples et appelle à la « compréhension » face aux difficultés psychologiques de l'attaquant
Ranocchia stupéfait par l'absence de Lukaku
Les relations entre Lukaku et Naples ont atteint un point de rupture lors de la trêve internationale de mars. Bien qu'il se soit retiré de la sélection belge, le joueur de 32 ans ne s'est pas présenté en Italie comme prévu, préférant rester à Anvers. L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Inter aurait suivi une rééducation dans une clinique spécialisée, une situation qui a provoqué de vives tensions avec son club.
Ranocchia, qui partageait le vestiaire avec le Belge à San Siro, a fait part de sa perplexité face à la rupture actuelle de communication. S'adressant à Radio Kiss Kiss, il a déclaré : « Une nouvelle étrange, vraiment étrange. Maintenant, je ne sais pas – nous devons aussi comprendre les différentes raisons, étant donné qu'il s'est un peu expliqué », soulignant ainsi le caractère bizarre du conflit.
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Les difficultés psychologiques auxquelles le Belge pourrait être confronté
La saison 2025-2026 de Lukaku s'est révélée jusqu'à présent un véritable cauchemar : l'attaquant n'a disputé que 64 minutes en sept matches et n'a inscrit qu'un seul but. Alors que les réactions extérieures se sont principalement concentrées sur son manquement disciplinaire, Ranocchia estime que des facteurs psychologiques sous-jacents pourraient être en cause. Les difficultés de Lukaku à retrouver son niveau de forme – principale raison pour laquelle il a fait l'impasse sur les matchs amicaux de la Belgique contre les États-Unis et le Mexique – suggèrent que le poids de ces revers physiques pèse sur son bien-être mental.
« C'est certainement un joueur important, il s'est toujours senti important, et peut-être qu'après une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant si longtemps, il a également souffert un peu sur le plan mental », a expliqué Ranocchia. Il a exhorté les observateurs à prendre en compte l'impact psychologique des blessures de longue durée, suggérant que le comportement actuel de l'attaquant pourrait être le résultat d'une frustration et d'un manque de rythme sur le terrain.
La rupture des liens avec le responsable
L'un des aspects les plus surprenants de cette affaire est la rupture apparente qu'elle a provoquée entre Lukaku et son encadrement technique. Tout au long de sa carrière, le joueur de 32 ans s'est souvent épanoui sous la houlette d'entraîneurs qui lui apportaient un soutien émotionnel sans faille, et ses relations avec l'encadrement actuel de Naples étaient considérées comme solides. Ranocchia a souligné que cet historique de loyauté rendait l'actuelle insubordination encore plus difficile à accepter pour les acteurs du milieu.
« Nous devons maintenant vraiment comprendre ce qui s’est passé. Il faut tenir compte du fait qu’il a toujours entretenu d’excellentes relations avec l’entraîneur, c’est pourquoi ce qui s’est produit m’a un peu surpris », a ajouté l’ancien défenseur.
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Les dirigeants du Napoli envisagent d'intenter une action en justice
Alors que Ranocchia appelle à la compréhension, l'ambiance au sein de la direction du Napoli est bien moins conciliante. Dans un communiqué officiel, le club a déclaré qu'il se réservait « le droit de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent et de décider si le joueur restera au sein de l'équipe » en raison de son refus de revenir.
Lukaku a lui-même répondu aux frustrations du club en déclarant : « Je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais. Je ne souhaite rien de plus que de jouer et de faire gagner mon équipe, mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être à 100 % sur le plan physique, car ces derniers temps, je ne l’étais pas et cela m’a également pesé mentalement. »