Une ancienne star de l'Inter revient sur la « très étrange » querelle entre Romelu Lukaku et Naples et appelle à la « compréhension » face aux difficultés psychologiques de l'attaquant

Les relations entre Lukaku et Naples ont atteint un point de rupture lors de la trêve internationale de mars. Bien qu'il se soit retiré de la sélection belge, le joueur de 32 ans ne s'est pas présenté en Italie comme prévu, préférant rester à Anvers. L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Inter aurait suivi une rééducation dans une clinique spécialisée, une situation qui a provoqué de vives tensions avec son club.

Ranocchia, qui partageait le vestiaire avec le Belge à San Siro, a fait part de sa perplexité face à la rupture actuelle de communication. S'adressant à Radio Kiss Kiss, il a déclaré : « Une nouvelle étrange, vraiment étrange. Maintenant, je ne sais pas – nous devons aussi comprendre les différentes raisons, étant donné qu'il s'est un peu expliqué », soulignant ainsi le caractère bizarre du conflit.