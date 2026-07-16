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Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre affirme, dans une diatribe très crue, qu’il est « impensable » que Thomas Tuchel reste en poste d’entraîneur et cite deux remplaçants potentiels
Butt réclame le départ immédiat de Tuchel
Les rêves de gloire de l’Angleterre en Coupe du monde se sont une nouvelle fois brisés : menant 1-0 grâce à Anthony Gordon, les Three Lions ont finalement cédé en demi-finale face à l’Argentine, battus 2-1. Les buts tardifs d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez ont ainsi privé l’Angleterre d’une première finale depuis son unique titre de 1966.
Interrogé par Paddy Power, Butt s’est montré sans pitié concernant l’avenir du sélectionneur. « Il n’a aucune chance de rester. Pas la moindre, bordel, après ça », a-t-il asséné. « S’il reste, John McDermott devra être limogé lui aussi. Il est hors de question de le garder maintenant. Ce n’est pas un Sir Bobby Robson ou un Kevin Keegan, quelqu’un que la nation adore. »
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Préoccupations concernant les tactiques négatives et l'identité
Cette critique découle de ce que Butt perçoit comme un manque de courage sur la scène internationale, surtout compte tenu du talent dont dispose la sélection anglaise. L’ancien milieu de terrain estime que l’ex-coach de Chelsea et du Bayern Munich n’a pas su captiver l’imagination du public et a, de fait, joué le jeu de son adversaire dans ce match décisif. Il pointe notamment la décision de Tuchel d’opter pour un dispositif défensif en faisant entrer Ezri Konsa, Nico O’Reilly et Dan Burn, un choix qui s’est retourné contre lui de manière spectaculaire.
« On parle d’un sélectionneur qui est arrivé et qui a pratiqué un football négatif, un football négatif à l’extrême, en demi-finale contre une équipe argentine pourtant battable », a poursuivi Butt. « Et cela ne devrait pas vraiment compter, mais le public se dressera contre lui parce qu’il est allemand, donc il vivra un véritable cauchemar. C’est un entraîneur de club incroyable, alors laissez-le partir. Il ne voudra pas rester. Il dira peut-être le contraire, mais au fond de lui, il se dira : “Payez-moi, je m’en vais.” »
Plusieurs candidats sont évoqués pour prendre la tête des « Three Lions ».
Après une nouvelle campagne décevante, le débat se porte sur le futur sélectionneur de l’équipe nationale. Butt cite Eddie Howe et Pep Guardiola comme favoris, tout en reconnaissant que le timing pourrait poser problème pour l’Espagnol. Guardiola vient de clore un règne historique de dix ans à Manchester City, ponctué de six titres de Premier League et du premier sacre en Ligue des champions du club. De son côté, Howe a transformé Newcastle en un club de premier plan depuis 2021, menant les Magpies à deux qualifications en Ligue des champions et à un succès en Coupe de la Ligue.
« Si nous étions dans neuf mois, j’opterais sans hésiter pour Pep Guardiola », explique Butt. « Mais Pep ne peut pas quitter Man City il y a un mois en disant qu’il a besoin de faire une pause dans le football, puis revenir directement. Il ne peut pas faire ça. Eddie Howe serait formidable. J’adorerais qu’il prenne les rênes, ce serait génial. »
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L'influence de Pochettino et la dynamique de l'équipe d'Angleterre
Si les noms de Howe et Guardiola reviennent avec insistance, Butt a aussi défendu la candidature de Mauricio Pochettino, soulignant que l’Argentin a récemment conduit l’équipe des États-Unis jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, avant de s’incliner 4-1 face à la Belgique. Son atout majeur : il entretient déjà une relation de travail avec le directeur technique de la FA, McDermott. Les deux hommes ont collaboré étroitement à Tottenham, une proximité que Butt a pu observer lorsqu’il travaillait au centre de formation de Manchester United.
« Mauricio Pochettino entretient une relation incroyable avec John McDermott, et c’est lui qui choisit [le sélectionneur]. Lorsque McDermott était responsable du centre de formation à Tottenham, Pochettino était l’entraîneur, et ils avaient une très, très bonne relation », a déclaré Butt. « Je ne serais pas surpris que cela se produise et je n’y serais absolument pas opposé. C’est un très, très bon entraîneur. C’est quelqu’un de sympathique, qui fait jouer un beau football partout où il passe. Mais on disait tous la même chose de Tuchel, et pourtant, dès qu’ils se retrouvent dans la dynamique de l’équipe d’Angleterre, ils changent complètement, c’est fou. Je n’arrive pas à mettre le doigt sur la raison. »
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