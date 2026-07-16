Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre affirme, dans une diatribe très crue, qu’il est « impensable » que Thomas Tuchel reste en poste d’entraîneur et cite deux remplaçants potentiels

Cette critique découle de ce que Butt perçoit comme un manque de courage sur la scène internationale, surtout compte tenu du talent dont dispose la sélection anglaise. L’ancien milieu de terrain estime que l’ex-coach de Chelsea et du Bayern Munich n’a pas su captiver l’imagination du public et a, de fait, joué le jeu de son adversaire dans ce match décisif. Il pointe notamment la décision de Tuchel d’opter pour un dispositif défensif en faisant entrer Ezri Konsa, Nico O’Reilly et Dan Burn, un choix qui s’est retourné contre lui de manière spectaculaire.

« On parle d’un sélectionneur qui est arrivé et qui a pratiqué un football négatif, un football négatif à l’extrême, en demi-finale contre une équipe argentine pourtant battable », a poursuivi Butt. « Et cela ne devrait pas vraiment compter, mais le public se dressera contre lui parce qu’il est allemand, donc il vivra un véritable cauchemar. C’est un entraîneur de club incroyable, alors laissez-le partir. Il ne voudra pas rester. Il dira peut-être le contraire, mais au fond de lui, il se dira : “Payez-moi, je m’en vais.” »