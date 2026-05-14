Getty Images Sport
Traduit par
Une ancienne star de Chelsea fait partie des deux candidats pressentis pour prendre les commandes du Bayer Leverkusen, alors que le club de Bundesliga s’apprête à limoger le successeur d’Erik ten Hag
Le mandat de Hjulmand atteint un point de rupture
Hjulmand pourrait être limogé du Bayer Leverkusen après moins d’une saison complète sur le banc. Âgé de 54 ans, il avait succédé à Erik ten Hag dès la 2^e journée du championnat en cours, mais il n’a pas réussi à confirmer le titre de champion de Bundesliga conquis par la Werkself en 2024.
Des doutes internes quant à sa capacité à occuper ce poste persistent depuis plusieurs mois. Ces inquiétudes ont atteint leur paroxysme après la défaite 3-1 face à Stuttgart, qui élimine presque Leverkusen de la course à la Ligue des champions. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, la direction du club se préparerait à prendre une décision définitive.
- Getty Images Sport
L’ancien arrière gauche de Chelsea, Filipe Luis, figure parmi les principaux candidats.
Selon Sky, Luis, l’ancien défenseur de Chelsea et de l’Atlético de Madrid, serait devenu une priorité inattendue pour la direction de Leverkusen. Âgé de 40 ans, ce joueur qui a connu une carrière riche en titres en Europe s’est tourné vers le poste d’entraîneur au Flamengo en septembre 2024. Il a connu un succès immédiat au Brésil, remportant à la fois le titre de champion et la prestigieuse Copa Libertadores avant son départ en mars.
Les dirigeants Fernando Carro et Simon Rolfes, déjà séduits par le technicien brésilien, pourraient ainsi concrétiser un ancien projet : Luis avait en effet déjà été ciblé comme joueur par le club allemand. Son sens tactique affûté et son palmarès récent correspondent parfaitement aux besoins actuels du club, d’autant plus qu’il est libre de tout contrat, ce qui facilite et bonifie l’opération.
Michel, entraîneur de Gérone, fait partie des candidats sélectionnés.
Si Filipe Luis demeure la cible principale, Leverkusen s’intéresse aussi de très près à Michel, l’entraîneur de Gérone. Âgé de 50 ans, le technicien a réalisé un travail remarquable depuis son arrivée en 2021, même s’il est actuellement engagé dans une lutte acharnée pour éviter la relégation en Liga, où seulement cinq points séparent la 8^e de la 19^e place.
Le technicien, dont le contrat expire en juin, devrait quitter la Catalogne à l’issue de la saison, quel que soit le classement final du club. Son travail au cours des trois dernières années a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, et Leverkusen estime que son style de jeu correspond aux traditions offensives de la Werkself. Reste à savoir si son implication dans la lutte pour le maintien en Liga ne retardera pas les discussions.
- AFP
Une saison de transition pour les anciens champions
En agissant dès maintenant, Leverkusen souligne ses exigences élevées après le titre historique de 2024. Le remplacement précoce de Ten Hag avait déjà été un contretemps ; l’échec à se qualifier pour le top 4 sous Hjulmand est jugé inacceptable pour un club aux ressources et aux ambitions du Bayer.
La direction, qui a déjà lancé la recherche d’un successeur, cherche un leader capable de rétablir la régularité et une identité tactique claire. Que le choix se porte sur le jeune talent de Luis ou sur l’expérience éprouvée de l’Espagnol Michel, une refonte en profondeur du projet sportif s’avère inévitable cet été, alors que le club vise un retour dans la course aux premières places.