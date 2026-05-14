Hjulmand pourrait être limogé du Bayer Leverkusen après moins d’une saison complète sur le banc. Âgé de 54 ans, il avait succédé à Erik ten Hag dès la 2^e journée du championnat en cours, mais il n’a pas réussi à confirmer le titre de champion de Bundesliga conquis par la Werkself en 2024.

Des doutes internes quant à sa capacité à occuper ce poste persistent depuis plusieurs mois. Ces inquiétudes ont atteint leur paroxysme après la défaite 3-1 face à Stuttgart, qui élimine presque Leverkusen de la course à la Ligue des champions. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, la direction du club se préparerait à prendre une décision définitive.