Une ancienne star d'Arsenal et de Manchester City risque une facture fiscale astronomique de 5 millions d'euros dans le cadre d'un litige fiscal, ses biens immobiliers ayant été saisis et ses comptes bancaires gelés

Afin de garantir le recouvrement des sommes réclamées par l'État, les autorités françaises ont pris la décision radicale de saisir plusieurs biens immobiliers appartenant à l'ancien footballeur. Ces biens, situés dans des quartiers huppés, sont actuellement retenus en garantie dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire. Cela porte un coup dur au portefeuille d'investissements que Nasri s'était constitué au cours de ses années lucratives en Angleterre, comme le rapporte *Les Echos*.

De plus, les comptes bancaires de Nasri auraient été gelés, ce qui limite considérablement son accès à des liquidités. Cette mesure musclée prise par le fisc est courante dans les litiges portant sur des montants élevés en France ; elle vise à empêcher le transfert d'actifs avant qu'une décision définitive ne soit rendue. Nasri doit désormais mener une course contre la montre pour régler cette affaire par l'intermédiaire de ses représentants légaux.