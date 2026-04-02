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Une ancienne star d'Arsenal et de Manchester City risque une facture fiscale astronomique de 5 millions d'euros dans le cadre d'un litige fiscal, ses biens immobiliers ayant été saisis et ses comptes bancaires gelés
Une lourde facture fiscale pour l'ancien international français
L'enquête porte sur une période précise de la carrière de Nasri, les autorités soupçonnant des irrégularités dans la déclaration de ses revenus et de ses droits à l'image. Alors que le litige s'intensifiait, les autorités ont pris des mesures pour recouvrer les sommes dues, ce qui a valu à l'ancien international français de se retrouver confronté à une lourde dette fiscale de 5 millions d'euros. Les autorités ont saisi ses biens et gelé ses comptes bancaires, plongeant le joueur de 36 ans dans une situation financière très difficile alors qu'il fait appel de cette décision.
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Biens saisis et comptes bancaires gelés
Afin de garantir le recouvrement des sommes réclamées par l'État, les autorités françaises ont pris la décision radicale de saisir plusieurs biens immobiliers appartenant à l'ancien footballeur. Ces biens, situés dans des quartiers huppés, sont actuellement retenus en garantie dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire. Cela porte un coup dur au portefeuille d'investissements que Nasri s'était constitué au cours de ses années lucratives en Angleterre, comme le rapporte *Les Echos*.
De plus, les comptes bancaires de Nasri auraient été gelés, ce qui limite considérablement son accès à des liquidités. Cette mesure musclée prise par le fisc est courante dans les litiges portant sur des montants élevés en France ; elle vise à empêcher le transfert d'actifs avant qu'une décision définitive ne soit rendue. Nasri doit désormais mener une course contre la montre pour régler cette affaire par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Litige concernant le statut de résident à Dubaï
Au cœur du litige se trouve l'affirmation de Nasri selon laquelle il serait résident fiscal à Dubaï. Alors que les Émirats arabes unis sont devenus une destination prisée des expatriés de renom, les autorités françaises contestent ce statut. Leur argument repose sur la conviction que le « centre des intérêts vitaux » de l'ancienne star de Manchester City reste en France. Pour étayer cette thèse, elles ont mis en avant le fait qu'il possède trois biens immobiliers en France ainsi que des données de voyage obtenues auprès des compagnies aériennes.
Les registres indiquent qu'entre 2021 et 2023, Nasri a passé entre 126 et 208 jours par an en France, soit nettement plus que les 42 à 124 jours qu'il a passés aux Émirats arabes unis. Dans un élément de preuve inhabituel, les autorités ont même suivi ses habitudes en matière de livraison de repas, notant qu'en 2022, il s'était fait livrer 212 repas à Paris via Deliveroo. Ces facteurs ont conduit le tribunal à soutenir le point de vue de l'administration selon lequel il maintient une présence durable dans son pays d'origine.
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L'origine des revenus reste un facteur déterminant
La base imposable finale en France dépend fortement du lieu où les revenus de Nasri ont été générés. Même s’il venait à être considéré comme résident fiscal français, les conventions fiscales bilatérales pourraient exonérer de l’impôt en France les revenus perçus à l’étranger. Les défenseurs de Nasri ont mis en avant sa longue carrière à l’étranger, en particulier ses années les plus lucratives à Arsenal et à Manchester City, soulignant que le fait qu’il dispose toujours d’un compte bancaire au Royaume-Uni témoigne de son ancrage financier international.
Si le tribunal a autorisé le maintien des saisies conservatoires pour l'instant, le procès au fond concernant le redressement fiscal proprement dit n'a pas encore abouti. Pour Nasri, qui a connu une brillante carrière en Premier League et remporté deux titres avec City, la bataille pour protéger ses actifs face au Trésor public français s'annonce comme une longue bataille juridique. L'issue dépendra probablement de la capacité de ses avocats à prouver que sa vie à Dubaï ne se limitait pas à une simple résidence sur le papier.