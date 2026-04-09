Une ancienne star brésilienne suggère que Neymar « ne veut pas aller à la Coupe du monde », alors que la comparaison avec Ronaldo est de mise

Invité de l’émission « World Champion with Galvão » sur la chaîne N Sports, Luizao a exprimé sans détour son sentiment sur l’état d’esprit actuel du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Alors que le monde du football attend toujours de Neymar qu’il mène le Brésil lors de la prochaine Coupe du monde, le champion de 2002 a suggéré que les aspirations du joueur pourraient ne pas correspondre à ces attentes.

« Je pense que Neymar ne veut pas aller à la Coupe du monde », a-t-il tranché. L’ancien avant-centre, redoutable devant le but et auteur de douze sélections avec le Brésil avant de devenir une légende du Corinthians, estime que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne manifeste pas suffisamment d’engagement envers la Seleção.