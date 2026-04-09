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Khaled Mahmoud

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Une ancienne star brésilienne suggère que Neymar « ne veut pas aller à la Coupe du monde », alors que la comparaison avec Ronaldo est de mise

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Le débat sur la participation de Neymar à la Coupe du monde 2026 s’intensifie, l’ancien attaquant brésilien Luizao étant le dernier à douter de l’engagement de la star. À l’approche du tournoi, Luizao estime que le joueur de Santos a perdu la motivation nécessaire pour mener son pays sur la scène internationale.

  • Luizao s’interroge sur la motivation de Neymar

    Invité de l’émission « World Champion with Galvão » sur la chaîne N Sports, Luizao a exprimé sans détour son sentiment sur l’état d’esprit actuel du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Alors que le monde du football attend toujours de Neymar qu’il mène le Brésil lors de la prochaine Coupe du monde, le champion de 2002 a suggéré que les aspirations du joueur pourraient ne pas correspondre à ces attentes.

    « Je pense que Neymar ne veut pas aller à la Coupe du monde », a-t-il tranché. L’ancien avant-centre, redoutable devant le but et auteur de douze sélections avec le Brésil avant de devenir une légende du Corinthians, estime que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne manifeste pas suffisamment d’engagement envers la Seleção.

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    La comparaison avec Ronaldo Nazario

    Pour étayer son propos, Luizao dresse un parallèle saisissant entre la situation actuelle de Neymar et la détermination légendaire affichée par Ronaldo Nazario à la veille de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Ronaldo, on s’en souvient, avait surmonté des blessures potentiellement carrière-terminantes pour guider le Brésil vers un cinquième sacre mondial, une soif de victoire que Luizao ne perçoit pas chez Neymar.

    « Allez Galvao, quand on veut vraiment quelque chose, comme Ronaldo le voulait… Je cherchais le coach pour lui parler, et le coach venait le voir. Quand on veut vraiment, on se bat pour l’obtenir », a ajouté Luizao.

  • La nécessité d'un leadership fort

    Au-delà de ses critiques à l'égard de certains joueurs, Luizao s'est également penché sur la gestion de l'équipe nationale brésilienne, saluant les qualités disciplinaires de Carlo Ancelotti.

    « Je pense que ces joueurs ont besoin d’un entraîneur fort », a-t-il affirmé. Luizao a ensuite évoqué le prestige du maillot jaune, rappelant l’engagement dont il avait fait preuve à ses débuts en équipe nationale : « J’avais dû louer un costume pour me rendre à l’entraînement de l’équipe nationale junior. »


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    Le temps presse

    Luizao a notamment brillé lors de la Coupe du monde 2002, qu’il a remportée avec la Seleção, et aux Jeux olympiques d’Atlanta 1996, où il a décroché le bronze. Sur le plan national, il a soulevé la Copa Libertadores avec Vasco da Gama puis São Paulo, avant de conquérir le titre mondial des clubs avec Corinthians.

    Alors que le compte à rebours pour la Coupe du monde 2026 touche à sa fin, ses propos rappellent sans détour les exigences du camp brésilien. Reste à savoir si Neymar saura faire taire ses détracteurs et égaler la détermination des légendes passées, condition sine qua non pour que la Seleção vise une sixième étoile : sa sélection n’est en effet pas garantie, puisqu’il n’a plus porté le maillot auriverde depuis 2023.

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