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Une ancienne star brésilienne affirme sans ménagement que Neymar serait « comme un poulet sans tête » s'il était aligné lors du match au coude à coude entre le PSG et le Bayern Munich, et qu'il « ne mérite pas » de jouer à la Coupe du monde 2026
Casagrande s’interroge sur l’intensité de Neymar
Les espoirs de Neymar de mener le Brésil à la Coupe du monde 2026 sont sérieusement remis en question après une performance décevante avec Santos face à San Lorenzo en Copa Sudamericana. S'exprimant sur UOL News Esporte, l'ancien attaquant de la Seleção Casagrande a souligné l'énorme fossé qui sépare la condition physique actuelle de Neymar des standards d'élite du football européen, illustrés cette semaine lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern.
« Imaginez Neymar, tel qu’il était contre San Lorenzo, au milieu du terrain lors de PSG-Bayern. Que voyez-vous ? Son intensité actuelle, transposée à ce niveau, le ferait ressembler à un poulet sans tête, regardant dans tous les sens sans jamais toucher le ballon. On ne peut pas regarder ça et se dire que Neymar est prêt pour la Coupe du monde. »
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Le débat sur la Coupe du monde 2026
Si Neymar demeure une légende du football brésilien, ses récentes statistiques ont ouvert un débat : sa réputation suffit-elle à lui valoir une place pour le tournoi de 2026 ? Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Casagrande reconnaît que l’entraîneur italien pourrait tout de même le sélectionner, mais ce choix ne s’appuierait ni sur le mérite ni sur une logique sportive.
« Il pourrait même être appelé par Ancelotti. Je n'en doute pas. Et s'il est appelé, très bien, d'accord. C'est le choix de l'entraîneur. Personne ne va s'acharner là-dessus. En tout cas, pas moi. Et laissons l'entraîneur s'occuper de lui pour voir ce qu'il fera. Mais quant à savoir s'il le mérite, il ne le mérite pas », a ajouté l'ancienne star des Corinthians.
Les statistiques à l’origine des critiques
Pour étayer son analyse, Casagrande invoque les statistiques pures de la performance de Neymar lors du match nul 1-1 contre San Lorenzo, soulignant que l’attaquant n’a guère pesé sur la rencontre.
« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, non ? Un tir non cadré, cinq centres pour une réussite, cinq dribbles tentés pour une réussite. Il a donc perdu le ballon quatre fois et manqué quatre centres », a-t-il analysé. « Ajoutez 27 autres pertes de balle. Il a remporté deux duels sur huit, soit six échecs. Regardez les chiffres, mec. Les chiffres reflètent sa performance dans ce match. Inutile d’évoquer une bonne passe, un dribble réussi ou sa vision du jeu : sur 90 minutes (plus les éventuelles prolongations), le nombre d’erreurs l’emporte largement sur les réussites. »
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Quelle est la suite ?
Neymar doit rapidement convaincre Ancelotti de sa forme, la liste définitive du Brésil pour la Coupe du monde étant attendue le 18 mai. Il lui faut donc briller de nouveau sous le maillot de Santos pour rester dans la course, à commencer par le match de samedi face à Palmeiras, l'un des cadors de la Série A brésilienne.