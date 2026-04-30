Une ancienne star brésilienne affirme sans ménagement que Neymar serait « comme un poulet sans tête » s'il était aligné lors du match au coude à coude entre le PSG et le Bayern Munich, et qu'il « ne mérite pas » de jouer à la Coupe du monde 2026

Les espoirs de Neymar de mener le Brésil à la Coupe du monde 2026 sont sérieusement remis en question après une performance décevante avec Santos face à San Lorenzo en Copa Sudamericana. S'exprimant sur UOL News Esporte, l'ancien attaquant de la Seleção Casagrande a souligné l'énorme fossé qui sépare la condition physique actuelle de Neymar des standards d'élite du football européen, illustrés cette semaine lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern.

« Imaginez Neymar, tel qu’il était contre San Lorenzo, au milieu du terrain lors de PSG-Bayern. Que voyez-vous ? Son intensité actuelle, transposée à ce niveau, le ferait ressembler à un poulet sans tête, regardant dans tous les sens sans jamais toucher le ballon. On ne peut pas regarder ça et se dire que Neymar est prêt pour la Coupe du monde. »