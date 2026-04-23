Une ancienne star brésilienne affirme que Neymar « n'est pas encore au niveau requis » pour la Coupe du monde 2026

Le débat sur le rôle de Neymar en sélection brésilienne s’est intensifié après les propos de Rai, champion du monde 1994. Invité de l’émission française « Rothen s’enflamme », l’ancien milieu de terrain du Brésil et du PSG a estimé que l’attaquant de 34 ans peinait aujourd’hui à tenir le niveau physique exigé au plus haut niveau international.

Reconnaissant l’impact potentiel de la star, il n’a pas détourné le regard de sa condition actuelle : « S’il vient, il aura un impact sur l’équipe », a tranché Rai. « [Carlo] Ancelotti évalue les joueurs pour voir ce qu’ils en pensent. C’est un entraîneur avisé ; il saura déterminer si Neymar a une influence positive sur le groupe. Il n’est pas au meilleur de sa forme ; il a connu beaucoup de problèmes physiques. Il ne peut pas retrouver son meilleur niveau ; il a perdu de la vitesse. Bien sûr, il continue à délivrer de superbes passes – c’est une star – mais, en l’état actuel des choses, je pense qu’il n’est pas au niveau attendu. »