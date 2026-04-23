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Une ancienne star brésilienne affirme que Neymar « n'est pas encore au niveau requis » pour la Coupe du monde 2026
Rai exprime ses inquiétudes concernant la condition physique
Le débat sur le rôle de Neymar en sélection brésilienne s’est intensifié après les propos de Rai, champion du monde 1994. Invité de l’émission française « Rothen s’enflamme », l’ancien milieu de terrain du Brésil et du PSG a estimé que l’attaquant de 34 ans peinait aujourd’hui à tenir le niveau physique exigé au plus haut niveau international.
Reconnaissant l’impact potentiel de la star, il n’a pas détourné le regard de sa condition actuelle : « S’il vient, il aura un impact sur l’équipe », a tranché Rai. « [Carlo] Ancelotti évalue les joueurs pour voir ce qu’ils en pensent. C’est un entraîneur avisé ; il saura déterminer si Neymar a une influence positive sur le groupe. Il n’est pas au meilleur de sa forme ; il a connu beaucoup de problèmes physiques. Il ne peut pas retrouver son meilleur niveau ; il a perdu de la vitesse. Bien sûr, il continue à délivrer de superbes passes – c’est une star – mais, en l’état actuel des choses, je pense qu’il n’est pas au niveau attendu. »
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Le long chemin vers la guérison
Ces dernières années, Neymar a passé plus de temps à l’infirmerie qu’à briller sur les terrains. Après un transfert très médiatisé au club saoudien Al-Hilal en 2023, son passage au Moyen-Orient a été gâché par une grave blessure au genou, subie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde entre le Brésil et l’Uruguay en octobre 2023. Cette rencontre reste d’ailleurs sa dernière apparition en sélection. Son retour au Santos, club de son enfance, en janvier 2025, n’a guère contribué à inverser la tendance.
En neuf apparitions sous le maillot santista cette saison, l’attaquant a marqué quatre buts et délivré autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Son entourage demeure toutefois prudent : il a été préservé lors de plusieurs rencontres par mesure de précaution et a récemment subi une intervention chirurgicale régénérative au plasma riche en plaquettes pour renforcer ses articulations et accélérer son retour à son meilleur niveau.
Le casse-tête d'Ancelotti pour composer son équipe
L’arrivée d’Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne a placé le processus de sélection des joueurs sous les feux des projecteurs. Le sélectionneur italien a souligné que seuls les joueurs en pleine forme physique seraient pris en considération pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Cette exigence place Neymar dans une situation incertaine, alors qu’il lutte contre le temps pour prouver sa résistance.
Ancelotti doit annoncer sa liste définitive le 18 mai et, d’ici là, le staff technique surveillera la charge de travail de Neymar à Santos. Si le joueur détient le record de buts avec la Seleção, son manque de rythme au plus haut niveau pourrait, en dernier ressort, écarter la légende du maillot numéro 10.
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Gérer la charge de travail chez Santos
Actuellement, la priorité de Neymar est de retrouver une certaine régularité avec Santos. L’entraîneur Cuca a confirmé qu’il ne participerait pas au prochain match de Serie A contre Bahia, espérant que ce repos lui permette d’être à son meilleur niveau pour l’affiche cruciale de Copa Sudamericana face à San Lorenzo en Argentine. Ce délicat exercice d’équilibre souligne la fragilité de sa condition physique actuelle.
Un dilemme pour la Seleção, qui doit décider si elle peut se permettre d’aligner un joueur diminué. Comme le souligne Rai, si la vision du jeu et les passes de Neymar demeurent de classe mondiale, la perte de sa vitesse explosive dans un football moderne et à haute intensité pourrait constituer un handicap. Le monde du football attend désormais le 18 mai pour savoir si l’un des plus grands talents de sa génération fera une dernière apparition sur la scène mondiale.