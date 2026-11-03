Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Une amende record infligée à un joueur d'Al Sadd, la plus élevée de l'histoire du football qatari

Al-Sadd vs Al-Shamal
Al-Sadd
Al-Shamal
Stars League
M. Camara
Claudinho
Saad As Sheebi
M. Ben Romdhane
Qatar
Mali
Brésil
Tunisie

Sanctions sévères après le chaos du match d'Al-Shamal

Prochains matchs
ALS

ALS

Stars League

07 nov. 2026

ALS

ALS

ALS

ALS

Stars League

08 nov. 2026

ALR

ALR

Le Brésilien Claudinho, joueur d'Al Sadd, a inscrit son nom dans un épisode exceptionnel de l'histoire du football qatari, après s'être vu infliger la plus lourde amende financière jamais imposée à un joueur dans l'histoire de ce sport dans le pays, d'un montant d'un million de riyals (environ 275 000 dollars) qataris.

Le joueur a également été suspendu pour 6 matchs, en guise de sanction pour son comportement antisportif à l'issue de la rencontre face à Al Shamal lors de la huitième journée du championnat.

Les conséquences de l'incident ne se sont pas arrêtées à la sanction de Claudinho, puisque la commission de discipline de la Fédération qatarie de football l'a contraint à compenser les dommages financiers résultant du fait d'avoir jeté le trophée du meilleur joueur du match, disputé le 30 octobre dernier.

À lire aussi : Le Real dans l'équation, le découvreur de Zabiri : l'intérêt de Barcelone ne m'a pas surpris

Les décisions de la commission se sont étendues à d'autres joueurs d'Al Sadd, puisqu'elle a adressé un avertissement à Mohamed Kamara et Saad Abdallah Al Sheeb, assorti d'une amende de 10 000 riyals chacun (environ 2 750 dollars), en raison de leur comportement après la rencontre.

Dans les rangs d'Al Shamal, le Tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane a écopé d'une suspension de trois matchs, ainsi que d'une amende de 15 000 riyals (environ 4 120 dollars), à la suite d'une agression physique sur l'un de ses adversaires durant le match.

Khaled Ahmed Al Ansari, entraîneur adjoint d'Al Shamal, a lui aussi été sanctionné d'une suspension de cinq matchs et d'une amende de 50 000 riyals (environ 13 700 dollars), en raison de son comportement antisportif après la fin de la rencontre.

  • Communiqué d'Al-Sadd : nous respectons la décision, mais !

    De son côté, le club d'Al-Sadd a publié un communiqué sur son compte « X », dans lequel il a affirmé sa grande confiance envers les membres de la commission de discipline, ainsi que son plein respect pour leurs décisions.

    Il a ajouté : « Mais, dans le même temps, nous estimons que la sanction infligée à Claudinho ne justifie pas une telle ampleur, que ce soit au niveau de l'amende financière ou de la durée de la suspension, et ce au regard de ce que la commission a prononcé à l'encontre de celui qui a été la cause et l'étincelle principale des événements survenus. »

    Le club a poursuivi : « Nous réaffirmons notre respect pour les décisions, et nous soulignons également le droit du club à faire appel de ces décisions conformément aux règlements en vigueur. »

    À lire aussi : un doublé bouleverse les calculs de Mourinho — un journaliste espagnol : le banc est la place de Vinicius

  • Sanctions d'autres matches

    Les mesures disciplinaires ont concerné Francisco Rias, préparateur physique d'Al-Arabi, qui a écopé d'un avertissement et d'une amende de cinq mille riyals, en raison de son comportement envers les officiels du match de son équipe face à Al-Rayyan, disputé le 31 octobre.

    Al-Ahli n'a pas échappé à la liste des sanctionnés, après que la commission lui a infligé un avertissement et une amende de cinq mille riyals, tout en l'obligeant à assumer les frais de réparation des dommages subis par les bancs de touche lors de son match contre Al-Shahania le 30 octobre, selon l'évaluation menée par l'instance compétente, d'après ce qu'a rapporté le site Al Jazeera.

    La commission a précisé que ses décisions se fondaient sur le règlement disciplinaire adopté pour la saison sportive 2026-2027.

    À lire aussi : Al-Hilal ou le Barça ? Le rêve de Felix sans garanties

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ALS

ALS

Stars League

07 nov. 2026

ALS

ALS

ALS

ALS

Stars League

08 nov. 2026

ALR

ALR