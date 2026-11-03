Le Brésilien Claudinho, joueur d'Al Sadd, a inscrit son nom dans un épisode exceptionnel de l'histoire du football qatari, après s'être vu infliger la plus lourde amende financière jamais imposée à un joueur dans l'histoire de ce sport dans le pays, d'un montant d'un million de riyals (environ 275 000 dollars) qataris.

Le joueur a également été suspendu pour 6 matchs, en guise de sanction pour son comportement antisportif à l'issue de la rencontre face à Al Shamal lors de la huitième journée du championnat.

Les conséquences de l'incident ne se sont pas arrêtées à la sanction de Claudinho, puisque la commission de discipline de la Fédération qatarie de football l'a contraint à compenser les dommages financiers résultant du fait d'avoir jeté le trophée du meilleur joueur du match, disputé le 30 octobre dernier.

À lire aussi : Le Real dans l'équation, le découvreur de Zabiri : l'intérêt de Barcelone ne m'a pas surpris

Les décisions de la commission se sont étendues à d'autres joueurs d'Al Sadd, puisqu'elle a adressé un avertissement à Mohamed Kamara et Saad Abdallah Al Sheeb, assorti d'une amende de 10 000 riyals chacun (environ 2 750 dollars), en raison de leur comportement après la rencontre.

Dans les rangs d'Al Shamal, le Tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane a écopé d'une suspension de trois matchs, ainsi que d'une amende de 15 000 riyals (environ 4 120 dollars), à la suite d'une agression physique sur l'un de ses adversaires durant le match.

Khaled Ahmed Al Ansari, entraîneur adjoint d'Al Shamal, a lui aussi été sanctionné d'une suspension de cinq matchs et d'une amende de 50 000 riyals (environ 13 700 dollars), en raison de son comportement antisportif après la fin de la rencontre.