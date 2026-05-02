Vendredi, les quotidiens Marca et AS ont rapporté une vive altercation entre le milieu de terrain Dani Ceballos et Arbeloa. La situation s’est envenimée lors d’un entretien privé la veille. Conséquence : le joueur ne souhaite plus aucun contact avec l’entraîneur du Real pour le reste de la saison.

Interrogé samedi en conférence de presse, Arbeloa a botté en touche : « Je ne discute pas publiquement de mes affaires avec mes joueurs. Il y a plus de 20 ans, la première chose que j’ai apprise des joueurs expérimentés, c’est que ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Je m’y tiens depuis 20 ans et je continuerai à m’y tenir. »

Selon ESPN, Antonio Rüdiger aurait déjà été impliqué dans un différend avec un coéquipier il y a quelques semaines, une altercation que le club aurait souhaité garder sous silence. Mundo Deportivo affirme même que l’international allemand a « perdu son sang-froid ». Par ailleurs, des sources évoquent des échanges verbaux tendus entre Arbeloa et deux autres joueurs, Dani Carvajal et Raul Asencio.