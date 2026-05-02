Selon Mundo Deportivo, l’ambiance serait « explosive » dans le vestiaire des Merengues, et aucune issue ne semble en vue.
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« Une ambiance explosive » : le vestiaire du Real Madrid serait une « poudrière », et des rumeurs circulent autour d’Antonio Rüdiger
Au contraire, le titre de champion, définitivement perdu lors du duel avec son grand rival, le FC Barcelone, et l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Bayern Munich ont encore aggravé la situation. Sur ses six derniers matchs, le Real n’a remporté qu’une seule victoire. Les Madrilènes termineront pour la deuxième fois consécutive une saison sans titre majeur.
«Le vestiaire des Merengues est devenu une véritable poudrière», ajoute le rapport. Depuis plusieurs semaines, des tensions internes opposent certains joueurs ; le travail de l’entraîneur Álvaro Arbeloa est par ailleurs contesté, et son départ semble imminent. Les stars Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham sont régulièrement pointées du doigt pour leur attitude, parfois même source de friction au sein du groupe.
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Real Madrid : Antonio Rüdiger aurait « perdu son sang-froid »
Vendredi, les quotidiens Marca et AS ont rapporté une vive altercation entre le milieu de terrain Dani Ceballos et Arbeloa. La situation s’est envenimée lors d’un entretien privé la veille. Conséquence : le joueur ne souhaite plus aucun contact avec l’entraîneur du Real pour le reste de la saison.
Interrogé samedi en conférence de presse, Arbeloa a botté en touche : « Je ne discute pas publiquement de mes affaires avec mes joueurs. Il y a plus de 20 ans, la première chose que j’ai apprise des joueurs expérimentés, c’est que ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Je m’y tiens depuis 20 ans et je continuerai à m’y tenir. »
Selon ESPN, Antonio Rüdiger aurait déjà été impliqué dans un différend avec un coéquipier il y a quelques semaines, une altercation que le club aurait souhaité garder sous silence. Mundo Deportivo affirme même que l’international allemand a « perdu son sang-froid ». Par ailleurs, des sources évoquent des échanges verbaux tendus entre Arbeloa et deux autres joueurs, Dani Carvajal et Raul Asencio.
Arbeloa pourrait quitter le Real Madrid. Mourinho prendra-t-il sa suite ?
Ce ne serait pas la première fois que Rüdiger se laisse aller à un dérapage ces derniers temps. Lors du match retour des quarts de finale contre le Bayern, Josip Stanisic l’accuse d’avoir tenu des propos injurieux à son égard. « Il n'y a eu qu'un seul mot – et cela à deux reprises. Mais vous pouvez lui demander vous-mêmes ce qu'il a dit. Peut-être aura-t-il le courage de l'admettre ! », avait alors souligné le Croate de manière éloquente.
Selon plusieurs sources concordantes, la direction madrilène cherche activement un successeur à Arbeloa, lui-même arrivé à la place de Xabi Alonso seulement en début d’année. Selon The Athletic, le président Florentino Pérez privilégierait Jose Mourinho pour rétablir la discipline au sein d’un effectif en pleine déroute. L’intéressé a récemment balayé la rumeur avec calme, précisant que « personne au Real Madrid » ne l’avait contacté.
D’autres noms circulent, tels que l’ex-sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, Jürgen Klopp ou Massimiliano Allegri.