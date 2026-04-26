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Une alternative à Viktor Gyokeres ? Arsenal « suit de près la situation d'Endrick », alors que les Gunners s'intéressent au joueur écarté du Real Madrid, actuellement prêté à Lyon
Les Gunners cherchent à renforcer leur attaque
Arsenal priorise un profond remaniement de son secteur offensif après une saison durant laquelle son efficacité devant le but a été sévèrement critiquée. Malgré un investissement conséquent pour recruter l’international suédois Viktor Gyokeres, l’attaquant n’a pas totalement convaincu les observateurs de son potentiel à devenir le numéro 9 prolifique capable de mener l’équipe vers le titre de Premier League.
Alors que Gabriel Jesus devrait quitter l’Emirates Stadium et que l’avenir de Leandro Trossard et Gabriel Martinelli reste incertain, Arteta fouille le marché à la recherche d’un avant-poste polyvalent. Endrick, capable d’évoluer aussi bien en tant qu’avant-centre qu’ailier, correspond au profil recherché : jeune, talentueux et adapté aux exigences tactiques du club londonien. Selon CaughtOffside, Arsenal « garderait un œil » sur la situation de la jeune pépite brésilienne.
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Endrick retrouve progressivement son meilleur niveau en France.
Après un passage frustrant en Espagne, où il peinait à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, Endrick a retrouvé son efficacité devant le but lors d’un prêt en Ligue 1. Son père, Douglas Sousa, a récemment déploré le séjour du jeune joueur à Madrid, affirmant que le grand club espagnol lui avait en quelque sorte « enlevé son terrain de jeu » en le reléguant sur le banc. Le jeune attaquant de 19 ans s’est rapidement imposé à Lyon grâce à une série de performances décisives qui ont de nouveau attiré l’attention des grands clubs européens.
L’été de l’incertitude à Madrid
Le Real Madrid s’apprête à un vaste remaniement de son effectif après une saison décevante au Bernabéu. Initialement prévu en prêt de formation sans option d’achat, le dossier Endrick pourrait être revu en raison des contraintes financières liées aux cibles estivales et d’un changement de direction attendu.
L’intérêt d’Arsenal pour les rangs madrilènes ne se limite pas à l’adolescent brésilien : les Gunners auraient déjà pris contact avec les représentants d’Arda Güler et seraient informés de la disponibilité potentielle d’Eduardo Camavinga. Le club merengue pourrait donc devoir céder des joueurs de premier plan pour équilibrer ses comptes, ouvrant ainsi une porte jusqu’alors verrouillée.
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Une décision estivale se profile
La priorité d'Endrick est de s'imposer au Real Madrid, mais le staff technique d'Arsenal estime qu'un temps de jeu régulier en équipe première à Londres serait plus bénéfique pour son développement. Ses performances en France, notamment sa prestation remarquable contre le PSG, ont démontré qu'il est prêt à mener l'attaque d'un grand club européen.
Pour l’instant, le joueur se concentre sur la fin de saison en France et sur une possible sélection brésilienne pour la Coupe du monde. Si sa priorité reste de réussir sous le célèbre maillot blanc du Real Madrid, l’absence de perspective concrète vers l’équipe première au Bernabéu pourrait finir par l’inciter à répondre à l’appel de la Premier League et au projet ambitieux d’Arteta dans le nord de Londres.