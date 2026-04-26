Une alternative à Viktor Gyokeres ? Arsenal « suit de près la situation d'Endrick », alors que les Gunners s'intéressent au joueur écarté du Real Madrid, actuellement prêté à Lyon

Arsenal priorise un profond remaniement de son secteur offensif après une saison durant laquelle son efficacité devant le but a été sévèrement critiquée. Malgré un investissement conséquent pour recruter l’international suédois Viktor Gyokeres, l’attaquant n’a pas totalement convaincu les observateurs de son potentiel à devenir le numéro 9 prolifique capable de mener l’équipe vers le titre de Premier League.

Alors que Gabriel Jesus devrait quitter l’Emirates Stadium et que l’avenir de Leandro Trossard et Gabriel Martinelli reste incertain, Arteta fouille le marché à la recherche d’un avant-poste polyvalent. Endrick, capable d’évoluer aussi bien en tant qu’avant-centre qu’ailier, correspond au profil recherché : jeune, talentueux et adapté aux exigences tactiques du club londonien. Selon CaughtOffside, Arsenal « garderait un œil » sur la situation de la jeune pépite brésilienne.