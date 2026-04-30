Selon Bild, les résultats des tests physiques de Burkardt, que Riera estime catastrophiques, ont tant irrité l’entraîneur qu’il a préféré déléguer la mise au point : il a « ordonné » à son adjoint Jan Fießer de « passer un savon à Burkardt » plutôt que de s’entretenir lui-même avec le joueur.
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Une « affaire incroyable » éclate à l’Eintracht Francfort ! Un nouveau scandale impliquant l’entraîneur Albert Riera et l’un de ses joueurs cadres ?
Selon le journal, le principal point faible, du point de vue de Riera, aurait été le taux de graisse corporelle de Burkardt. De plus, Riera aurait, par l'intermédiaire de son entraîneur adjoint, critiqué le travail défensif de Burkardt après les pertes de balle.
Une situation qui a suscité l’incompréhension du joueur international allemand, d’autant plus qu’il se sentait en pleine forme et que ses valeurs n’étaient, selon lui, que « légèrement élevées ». Pour clarifier les choses, Burkardt aurait alors mandaté son conseiller pour rencontrer le directeur sportif Markus Krösche. Ce dernier aurait ensuite sollicité un entretien avec Riera afin de comprendre ce qui avait « profondément affecté » l’Espagnol.
Selon le journal, Riera aurait ensuite « engueulé » Burkardt en passant, lui reprochant d’avoir sollicité cet entretien. Selon Bild, cet « incident incroyable » n’a toutefois pas entravé la relation professionnelle entre les deux hommes : Riera assure que « Jonny fait un travail fantastique », et le joueur est resté sur le banc jusqu’à la 85e minute du match nul 1-1 contre Augsbourg.
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Albert Riera sème la zizanie parmi les leaders de l’Eintracht Francfort
D’après Bild, la communication de Riera aurait tendu les relations avec les cadres, dont Burkardt. Les capitaines Arthur Theate et Mario Götze se sentiraient « mis à l’écart », et des frictions auraient également opposé l’entraîneur à Robin Koch.
De plus, la gestion des talents Ritsu Doan et Can Uzun interpelle : après plusieurs semaines sur le banc, Uzun a enfin retrouvé le onze de départ mi-janvier contre Augsbourg et a immédiatement servi Doan, entré à la mi-temps, pour l’égalisation (66^e).
Les deux joueurs envisageraient un départ cet été, tant leurs relations avec Riera sont tendues. D’après Sport Bild, l’entraîneur ne sait « que faire » de Doan, recruté seulement l’été dernier pour 21 millions d’euros, et serait le seul joueur de l’effectif que Riera appelle systématiquement par son nom de famille.
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Malgré son différend avec Riera, Burkardt espère toujours figurer dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde.
Riera semble désormais en conflit avec le meilleur buteur de Francfort. Burkardt caracole en tête du classement interne des scoreurs avec douze réalisations en seulement 26 matchs officiels. Fin novembre, une déchirure musculaire au mollet avait de nouveau mis le joueur de 25 ans sur la touche ; il n’a fait son retour qu’en février.
Malgré ce contentieux avec Riera, l’attaquant de 25 ans ne devrait pas abdiquer dans la dernière ligne droite de la saison, d’autant qu’il postule toujours pour un billet dans la sélection de Julian Nagelsmann en vue de la Coupe du monde. Non retenu pour les deux premières sorties internationales de l’année, il peut encore prétendre à un billet pour la Coupe du monde grâce à la situation précaire de ses concurrents directs, Niclas Füllkrug et Tim Kleindienst.
Samedi prochain, à domicile contre le HSV, l’Eintracht devra aussi défendre sa septième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence face au SC Fribourg, qui totalise le même nombre de points.