Selon le journal, le principal point faible, du point de vue de Riera, aurait été le taux de graisse corporelle de Burkardt. De plus, Riera aurait, par l'intermédiaire de son entraîneur adjoint, critiqué le travail défensif de Burkardt après les pertes de balle.

Une situation qui a suscité l’incompréhension du joueur international allemand, d’autant plus qu’il se sentait en pleine forme et que ses valeurs n’étaient, selon lui, que « légèrement élevées ». Pour clarifier les choses, Burkardt aurait alors mandaté son conseiller pour rencontrer le directeur sportif Markus Krösche. Ce dernier aurait ensuite sollicité un entretien avec Riera afin de comprendre ce qui avait « profondément affecté » l’Espagnol.

Selon le journal, Riera aurait ensuite « engueulé » Burkardt en passant, lui reprochant d’avoir sollicité cet entretien. Selon Bild, cet « incident incroyable » n’a toutefois pas entravé la relation professionnelle entre les deux hommes : Riera assure que « Jonny fait un travail fantastique », et le joueur est resté sur le banc jusqu’à la 85e minute du match nul 1-1 contre Augsbourg.