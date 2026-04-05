Une accusation grave contre le Sénégal, accusé d'avoir échappé au contrôle antidopage face au Maroc

Le journaliste marocain Youssef El Tamsamani a lancé une bombe concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui a opposé le Maroc au Sénégal.

L'équipe du Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 sur un score de 1-0, après prolongation, mais la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le titre aux Lions de la Teranga pour l'attribuer au Maroc.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, El Tamsamani a déclaré : « Les joueurs sénégalais ont fui le contrôle antidopage après la finale de la CAN. »

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