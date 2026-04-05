Goal.com
En direct
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

Traduit par

Une accusation grave contre le Sénégal, accusé d'avoir échappé au contrôle antidopage face au Maroc

Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations
Sénégal
Maroc

Les joueurs sénégalais auraient-ils échappé au contrôle antidopage après la finale de la Coupe d'Afrique des nations ?

Le journaliste marocain Youssef El Tamsamani a lancé une bombe concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui a opposé le Maroc au Sénégal.

L'équipe du Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 sur un score de 1-0, après prolongation, mais la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le titre aux Lions de la Teranga pour l'attribuer au Maroc.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, El Tamsamani a déclaré : « Les joueurs sénégalais ont fui le contrôle antidopage après la finale de la CAN. »

Lire aussi

Le Maroc anéantit le rêve du Sénégal dans un nouveau tournoi

  • Où est l'Agence mondiale antidopage ?

    « Où est l'Agence mondiale antidopage ? », a ajouté El Temsamani. « Les joueurs sénégalais ont quitté le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat 35 minutes après la cérémonie de remise des prix. »

    Il a poursuivi : « Ce délai n'est pas suffisant pour que les joueurs se soumettent à un contrôle antidopage. J'ai des sources proches à Bruxelles qui ont contacté la CAF et l'Agence mondiale antidopage, mais nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour. »

    Il a souligné : « Les soupçons s'intensifient quant à la fuite des joueurs sénégalais pour échapper au contrôle antidopage, et je dispose également d'informations concernant des tensions internes au sein de la Fédération sénégalaise. »

    • Publicité