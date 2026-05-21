Une absence « tout à fait possible » : le FC Bayern reste inquiet pour Manuel Neuer à l'approche de la finale de la Coupe d'Allemagne

Outre Neuer, dont le retour sur sa décision de quitter l’équipe nationale allemande est désormais officiel, Urbig sera également du voyage vers l’Amérique du Nord. Toutefois, le sélectionneur Julian Nagelsmann emmènera le gardien, qui a quitté le 1. FC Cologne pour Munich en janvier 2025, uniquement pour participer aux séances d’entraînement. Urbig ne figurera donc pas dans la liste des joueurs retenus.

La situation est différente pour Neuer, qui avait initialement pris sa retraite internationale en 2024. Il est désormais prévu comme numéro un pour le grand tournoi à venir, comme l’a confirmé Nagelsmann jeudi lors de l’annonce officielle de la sélection. Une décision lourde de sens, surtout au regard des déclarations précédentes du sélectionneur en faveur d’Oliver Baumann.

« Je n’ai pas ce que Manu a autour de lui, et Olli non plus, d’ailleurs. Il a énormément de titres, une aura, un nom extrêmement prestigieux », a expliqué Nagelsmann. Pour préserver la confiance de Baumann, le sélectionneur s’est même inclus dans la comparaison afin que « Olli ne se sente pas rabaissé ».

La fragilité physique de Neuer n’a pas non plus pesé dans la balance, même si Nagelsmann a reconnu qu’il faudrait composer avec ses éventuelles absences : « Manu aidera l’équipe quand il jouera. Mais il y a eu récemment des moments où il n’a pas joué. Cela peut aussi arriver chez nous. Il ne faut pas se faire d’illusions. Il faut aussi en tenir compte. » « Si, au final, il y a beaucoup de matchs, nous serons tous extrêmement heureux. Si un match vient à être annulé, ce qui peut arriver – il faut bien sûr en tenir compte –, alors nous aurons en Olli un gardien qui s'en sortira aussi bien que lors des qualifications pour la Coupe du monde. »