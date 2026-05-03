« Je regrette qu'il ne reste pas au FC Bayern. Je trouve cela vraiment dommage », a déclaré Basler dans l’émission « Doppelpass » sur Sport1. Selon l’ancien joueur de 57 ans, Goretzka demeurerait un atout sportif pour le club le plus titré d’Allemagne, raison pour laquelle il a conseillé à l’entraîneur Vincent Kompany de titulariser le milieu de 31 ans lors du prochain match contre le Paris-Saint-Germain.
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« Une aberration » : un ancien joueur ne comprend pas la décision du FC Bayern Munich et demande à Vincent Kompany de réagir contre le PSG
Basler s’étonne que, dès la manche aller face aux Français, Aleksandar Pavlovic ait été préféré à Goretzka dans l’entrejeu. Pour lui, Goretzka est « le plus solide » et doit donc être aligné d’entrée au match retour. Il juge « inconcevable » que le club bavarois laisse filer le milieu de terrain à l’issue de son contrat, sans percevoir de indemnité de transfert : « Je ne comprends pas cette décision. Il possède toutes les qualités, tant défensives qu’offensives. C’est pourquoi je ne saisis pas qu’on le laisse partir », a tempêté le joueur de 57 ans à l’encontre de son ancien club.
Pourtant, l’avis de Basler sur Goretzka n’a pas toujours été aussi élogieux : en 2018, dans l’émission « Doppelpass », il doutait encore de sa capacité à s’imposer à Munich après son arrivée en provenance du FC Schalke 04. Le joueur a récemment rappelé ce pari, conclu avec le légendaire entraîneur Peter Neururer, dans une interview accordée au magazine du club 51.
« Je ne m’en souviens plus, mais j’ai bien le droit de me tromper une fois en dix ans. À l’époque, j’avais déclaré que le passage de Schalke au Bayern était un peu trop ambitieux. C’est génial qu’il ait finalement évolué de cette manière », explique-t-il. Son opinion ayant changé, il a même présenté des excuses directes à Goretzka.
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Kimmich : le départ de Goretzka ? « Très émouvant ».
Outre Basler, Joshua Kimmich, partenaire de longue date de Goretzka, a également abordé avec une pointe de nostalgie le départ de plus en plus probable de son coéquipier. « On sent bien sûr qu'il prend lui aussi conscience que cette période touche à sa fin. C'est très émouvant pour tout le monde, y compris pour moi. Nous avons évolué ensemble pendant de nombreuses années. Dans une carrière de dix à quinze ans au plus haut niveau, passer huit saisons au Bayern Munich représente une période considérable, et cela crée une intensité particulière », a expliqué Kimmich après le match nul 3-3 (1-2) contre le 1. FC Heidenheim, lors duquel Goretzka s'est illustré en inscrivant un doublé.
Le directeur sportif Max Eberl a salué l’attitude du milieu de terrain : « Leon ? Super. Il y a un an et demi, on lui a dit que ce serait compliqué, et il a brillé cette saison. L’été dernier, on lui a répété que ce serait dur, et il s’est battu pour revenir. » Même cet hiver, lorsqu’il a appris que le club ne prolongerait pas son contrat, il a choisi de rester à Munich. « Il a fait preuve de flair », a salué Eberl.
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Goretzka quitte le FC Bayern Munich en tant que joueur libre.
Le Bayern Munich a annoncé fin janvier qu’il ne prolongerait pas le contrat du milieu de terrain international, dont l’engagement courait jusqu’en juin 2026. Leon Goretzka quittera donc le club le plus titré d’Allemagne à l’issue de la saison, libre de tout transfert, après huit années passées sous le maillot bavarois. L’AC Milan et l’Atlético de Madrid sont évoqués comme ses destinations possibles.
Arrivé en 2018 en provenance de Schalke 04, il a disputé 309 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot bavarois. Sous les ordres de Kompany, il n’a souvent été que le troisième choix au milieu de terrain central cette saison, derrière Kimmich et Pavlovic, mais il totalise tout de même 45 apparitions, au cours desquelles il a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives.