Basler s’étonne que, dès la manche aller face aux Français, Aleksandar Pavlovic ait été préféré à Goretzka dans l’entrejeu. Pour lui, Goretzka est « le plus solide » et doit donc être aligné d’entrée au match retour. Il juge « inconcevable » que le club bavarois laisse filer le milieu de terrain à l’issue de son contrat, sans percevoir de indemnité de transfert : « Je ne comprends pas cette décision. Il possède toutes les qualités, tant défensives qu’offensives. C’est pourquoi je ne saisis pas qu’on le laisse partir », a tempêté le joueur de 57 ans à l’encontre de son ancien club.

Pourtant, l’avis de Basler sur Goretzka n’a pas toujours été aussi élogieux : en 2018, dans l’émission « Doppelpass », il doutait encore de sa capacité à s’imposer à Munich après son arrivée en provenance du FC Schalke 04. Le joueur a récemment rappelé ce pari, conclu avec le légendaire entraîneur Peter Neururer, dans une interview accordée au magazine du club 51.

« Je ne m’en souviens plus, mais j’ai bien le droit de me tromper une fois en dix ans. À l’époque, j’avais déclaré que le passage de Schalke au Bayern était un peu trop ambitieux. C’est génial qu’il ait finalement évolué de cette manière », explique-t-il. Son opinion ayant changé, il a même présenté des excuses directes à Goretzka.