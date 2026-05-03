« Je regrette qu'il ne reste pas au FC Bayern. Je regrette qu’il doive partir ; c’est vraiment dommage », a déclaré Basler dans l’émission « Doppelpass » sur Sport1. Selon l’ancien joueur de 57 ans, Goretzka demeure un atout sportif pour le club le plus titré d’Allemagne, raison pour laquelle il a conseillé à l’entraîneur Vincent Kompany de titulariser le milieu de terrain de 31 ans lors du prochain match contre le Paris-Saint-Germain.
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« Une aberration ! » Mario Basler critique le départ du FC Bayern Munich et réclame un autre onze de départ contre le PSG
Basler s’étonne que, dès l’aller face aux Français, Aleksandar Pavlovic ait été préféré à Goretzka dans l’entrejeu. Pour lui, « le plus solide » des deux mérite de débuter au match retour. Il juge « inconcevable » que le club bavarois laisse filer le milieu de terrain à l’issue de son contrat, sans indemnité de transfert, plutôt que de le prolonger : « Je trouve cela incompréhensible. Il possède toutes les qualités, tant défensives qu’offensives. Je ne comprends pas qu’on le laisse partir », a tempêté le joueur de 57 ans à l’encontre de son ancien club.
Pourtant, l’avis de Basler sur Goretzka n’a pas toujours été aussi élogieux : en 2018, dans l’émission « Doppelpass », il doutait encore de sa capacité à s’imposer à Munich après son arrivée en provenance du FC Schalke 04. Le joueur a récemment révélé, dans une interview accordée au magazine du club 51, qu’il avait parié à ce sujet avec le légendaire entraîneur Peter Neururer.
« Je ne m’en souviens plus, mais j’ai bien le droit de me tromper une fois en dix ans. À l’époque, j’avais déclaré que le passage de Schalke au Bayern était un peu trop ambitieux. C’est génial qu’il ait finalement évolué de cette manière », explique-t-il. Son opinion ayant changé, il a même présenté des excuses directes au joueur.
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Kimmich : le départ de Goretzka ? « Très émouvant ».
Outre Basler, Joshua Kimmich, coéquipier de longue date de Goretzka, a lui aussi évoqué avec une pointe de nostalgie le départ imminent de son partenaire. « On sent bien sûr qu'il prend lui aussi conscience que cette période touche à sa fin. C'est très émouvant pour tout le monde, y compris pour moi. Nous avons évolué ensemble pendant de nombreuses années. Dans une carrière de dix à quinze ans au plus haut niveau, passer huit saisons au Bayern Munich représente une période considérable, d’une intensité rare », a expliqué Kimmich après le match nul 3-3 (1-2) contre le 1. FC Heidenheim, lors duquel Goretzka s’est illustré en inscrivant un doublé.
Le directeur sportif Max Eberl a également salué l’attitude du milieu de terrain : « Leon ? Super. Il y a un an et demi, quand on lui a annoncé que ce serait compliqué, il a brillé. L’été dernier, alors qu’on lui prédisait un nouveau défi, il s’est battu pour revenir. » Même cet hiver, lorsqu’il a appris que le club ne prolongerait pas son contrat, il a choisi de rester à Munich. « Il a fait preuve de flair », a conclu Eberl.
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Goretzka quitte le FC Bayern Munich en tant que joueur libre.
Le Bayern Munich a annoncé fin janvier qu’il ne prolongerait pas le contrat du milieu de terrain international, dont l’engagement courait jusqu’en juin 2026. Leon Goretzka quittera donc le club le plus titré d’Allemagne à l’issue de la saison, libre de tout transfert, après huit années passées sous le maillot bavarois. L’AC Milan et l’Atlético de Madrid sont évoqués comme ses destinations possibles.
Arrivé en 2018 en provenance de Schalke 04, il a disputé 309 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot bavarois. Sous les ordres de Kompany, il n’a souvent été que le troisième choix au milieu de terrain central cette saison, derrière Kimmich et Pavlovic, mais il totalise tout de même 45 apparitions, au cours desquelles il a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives.