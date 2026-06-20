94' : L'Allemagne renverse la vapeur. Nmecha lance Undav d'une passe en profondeur millimétrée ; l'attaquant, laissé libre par un Konan attentiste, se retourne et enroule du gauche pour battre Fofana (2-1).





91' L'ALLEMAGNE À UN POIL DU 2-1 : contre-attaque sur la gauche de l'équipe de Nagelsmann, avec une passe de Brown vers Amiri qui, bien placé, tire dans les gants de Fofana





89' LA RÉPONSE ALLEMANDE : Wirtz lance Brown d’une passe en profondeur millimétrée, mais le tir en diagonale de l’attaquant est repoussé par une nouvelle parade remarquable de Fofana.





88' ADINGRA MANQUE L'IMMANQUABLE : contre-attaque fulgurante menée à droite par le remplaçant Pépé, qui efface Tah et sert Adingra seul aux six mètres. Ce dernier, au lieu de tirer immédiatement, se fait reprendre alors qu’il était face à Neuer.





80' SINGO SORT EN LARMES : l'ancien joueur de Turin doit céder sa place à Doué, victime d'une blessure musculaire.





68' L'ALLEMAGNE RÉDUIT LE SCORE : centre parfait d'Amiri depuis la droite, Kessie et Koussounou perdent de vue Undav, qui reprend de la tête et bat Fofana à bout portant.





63' HAVERTZ MANQUE L'ÉGALISATION : corner gauche, Fofana se troue complètement, l'attaquant d'Arsenal se détache mais sa tête passe à côté.





51' PREMIÈRE OCCASION DE LA SECONDE MI-TEMPS : la Côte d'Ivoire se montre redoutable en contre-attaque, avec Diallo qui reçoit le ballon sur le côté droit de la surface et sert en retrait Inao, dont la frappe passe de peu au-dessus









PREMIÈRE MI-TEMPS





41' OCCASION WIRTZ : contre-attaque menée par Musiala à gauche, centre pour Wirtz dont la frappe du droit, légèrement déviée, fuit le cadre.





30' LA CÔTE D'IVOIRE OUVRE LE SCORE : Diomande remporte son premier duel en un contre un et centre pour Inao, dont la frappe est repoussée par Brown. Kessie suit et pousse le ballon dans les filets.





22' BUT ALLEMAND ANNULÉ : sur le corner qui suit, Pavlovic devance le gardien ivoirien mais le gêne de manière évidente avec un bras tendu ; l'arbitre Benitez annule ce qui aurait pu être le 1-0 pour l'Allemagne





21' NMECHA ÉBRANLE FOFANA : frappe puissante et bien cadrée du milieu du Borussia Dortmund, légère déviation, et le ballon frôle la lucarne.





18' MUSIALA LOUPE L'OUVERTURE DUSCORE : une belle combinaison à la limite de la surface ivoirienne entre Pavlovic et le joueur du Bayern Munich, qui enroule vers le poteau lointain sans cadrer de peu.





10' L'ALLEMAGNE PROCHE DU BUT : une action collective bien construite de l'équipe de Nagelsmann permet à Kimmich de centrer ; la tête bien placée de Havertz est repoussée par Fofana, auteur d'une parade décisive.