Getty Images Sport
Traduit par
Unai Simon admet qu’il n’a « pas eu à beaucoup travailler » durant le parcours de l’Espagne vers le titre mondial 2026
Simon bat des records grâce à une prestation défensive magistrale
L'Espagne a remporté son deuxième titre de championne du monde grâce à une leçon de défense qui a réécrit les annales du tournoi. La Roja a décroché la gloire mondiale en n'encaissant qu'un seul but, insignifiant, sur l'ensemble de la compétition, pulvérisant ainsi le précédent record historique de deux buts encaissés, détenu conjointement par l'emblématique équipe espagnole de 2010, l'Italie de 2006 et la France de 1998.
La seule réalisation encaissée, œuvre de la Belgique lors d’une victoire 2-1 en quart de finale, n’a pas empêché la sélection ibérique d’aligner ensuite plusieurs clean sheets face à des adversaires alignant Kylian Mbappé et Lionel Messi – les deux meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde – avant de dominer la France puis l’Argentine pour soulever le trophée.
- Getty Images Sport
Le lauréat du Gant d’or rend hommage à ses coéquipiers d’élite
Simon, fraîchement sacré Gant d'or du tournoi, a immédiatement partagé son trophée avec sa défense lors de sa conférence de presse d'après-match. Le gardien de l'Athletic Bilbao, 29 ans, a souligné à quel point la solidité de sa ligne arrière lui avait facilité la tâche durant les phases éliminatoires nord-américaines.
« Si tous les gants que j’ai utilisés tout au long du tournoi pouvaient parler, ils vous diraient qu’au final, ils n’ont pas eu à travailler aussi dur que ceux des autres gardiens », a déclaré Simon à ESPN. « Je pense que c’est grâce à tous mes coéquipiers que nous avons pu remporter toutes ces victoires. »
L'Argentine de Messi n'a pratiquement jamais mis en danger son adversaire en finale.
Le contraste statistique saisissant entre les deux finalistes a mis en évidence la domination territoriale absolue de l’Espagne. Alors que Simón a été désigné meilleur gardien du tournoi après seulement 14 arrêts sur l’ensemble de la compétition, l’Argentin Emiliano Martínez a dû réaliser une performance épuisante et record, enchaînant à lui seul 11 arrêts dimanche pour maintenir son équipe en vie.
L’attaque espagnole a bombardé sans relâche la surface de réparation argentine, dominant ses adversaires avec un écart stupéfiant de 20 tirs à 2. L’équipe frustrée de Lionel Scaloni a été complètement privée de ballons dans le dernier tiers du terrain, ne parvenant à enregistrer son tout premier tir qu’à la fin de la première période de prolongation.
- Getty Images Sport
Une ère historique sous l’ère De la Fuente
En s’imposant à New Jersey, l’Espagne a achevé un triplé historique sous la direction de De la Fuente : la Ligue des Nations 2023, l’Euro 2024 et désormais la Coupe du monde 2026, le tout en moins de quatre ans à la tête de la sélection – un exploit qui fait de lui le sélectionneur le plus âgé à remporter un Mondial. La victoire en finale contre l’Argentine a par ailleurs porté à 38 le nombre de matches sans défaite de la Roja, une série entamée en mars 2024.
Son triomphe à l’Euro 2024, où l’Espagne avait aligné sept victoires en autant de matches avant de dominer l’Angleterre en finale, avait déjà inscrit son nom dans les annales du tournoi. Cette hégémonie s’est poursuivie lors de la Coupe du monde estivale, consolidant sa réputation parmi les plus grands sélectionneurs de l’histoire de la Roja.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles