Unai Simon admet qu’il n’a « pas eu à beaucoup travailler » durant le parcours de l’Espagne vers le titre mondial 2026

L'Espagne a remporté son deuxième titre de championne du monde grâce à une leçon de défense qui a réécrit les annales du tournoi. La Roja a décroché la gloire mondiale en n'encaissant qu'un seul but, insignifiant, sur l'ensemble de la compétition, pulvérisant ainsi le précédent record historique de deux buts encaissés, détenu conjointement par l'emblématique équipe espagnole de 2010, l'Italie de 2006 et la France de 1998.

La seule réalisation encaissée, œuvre de la Belgique lors d’une victoire 2-1 en quart de finale, n’a pas empêché la sélection ibérique d’aligner ensuite plusieurs clean sheets face à des adversaires alignant Kylian Mbappé et Lionel Messi – les deux meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde – avant de dominer la France puis l’Argentine pour soulever le trophée.