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Unai Emery vise la gloire en Ligue des champions alors que l’entraîneur d’Aston Villa expose son ambitieux rêve européen malgré le remaniement estival de l’effectif
Villa entame son parcours européen
Aston Villa entame sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions en se déplaçant pour affronter le Club Bruges au stade Jan-Breydel mardi soir. Cette rencontre marquera la troisième visite du club de Birmingham à Sint-Andries depuis novembre 2024, après une défaite 1-0 avant de réagir avec une victoire 3-1 en phase à élimination directe en mars. L'équipe d'Emery est déterminée à aiguiser son efficacité offensive après être restée muette lors de ses trois premiers matches de Premier League cette saison.
- Getty Images Sport
Emery dévoile une ambition continentale
Emery a insisté sur le fait qu’un profond remaniement de l’effectif cet été, marqué par le départ de stars confirmées et l’arrivée de jeunes talents, n’a en rien atténué sa grande ambition de guider le club de Birmingham vers la suprématie européenne.
S’exprimant auprès de TNT Sports, le technicien espagnol a déclaré : « Mon rêve, c’est... bien sûr que j’ai un immense rêve... gagner la Ligue des champions en tant qu’entraîneur, en tant que manager. Mais ici, avec Aston Villa, j’ai rêvé en arrivant d’être en Europe, d’avoir de la régularité, d’être en Europe et, bien sûr, la Ligue des champions est la meilleure compétition du monde en football, puis de lutter pour des trophées et d’être encore dans le même rêve que j’ai ici. »
Le sélectionneur de l’Espagne appelle à la patience
Le statut de Villa sur la scène continentale a considérablement grandi sous Emery, passant des demi-finales de la Ligue Europa Conférence aux quarts de finale de la Ligue des champions avant de remporter la Ligue Europa la saison dernière.
Bien qu’il compte cinq médailles de vainqueur dans la deuxième compétition européenne, l’entraîneur a reconnu que son effectif remanié devait s’adapter rapidement, ajoutant : « Bien sûr, parfois, nous devons être patients et nous avons besoin de temps dans ce processus, mais le football n’attend pas. Demain, nous devons essayer de rivaliser du mieux possible pour affronter Bruges et pour disputer la Ligue des champions au niveau dont nous avons besoin. »
- Getty Images Sport
Des tests de forme de l’effectif en profondeur
Villa doit gérer des préoccupations physiques après l'absence du milieu de terrain Leon Goretzka en raison d'un problème au genou, tandis que le jeune attaquant Johan Manzambi est resté en Angleterre pour poursuivre sa récupération. À l'inverse, Joao Gomes est disponible en Belgique, sa suspension de trois matches sur le plan national ne s'appliquant pas aux rencontres européennes. Décrocher une victoire à l'extérieur lors de la soirée d'ouverture apporterait un élan essentiel avant qu'Unai Emery et son équipe ne se tournent vers la réception de Nottingham Forest ce week-end.
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