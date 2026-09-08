Unai Emery vise la gloire en Ligue des champions alors que l’entraîneur d’Aston Villa expose son ambitieux rêve européen malgré le remaniement estival de l’effectif

Emery a insisté sur le fait qu’un profond remaniement de l’effectif cet été, marqué par le départ de stars confirmées et l’arrivée de jeunes talents, n’a en rien atténué sa grande ambition de guider le club de Birmingham vers la suprématie européenne.

S’exprimant auprès de TNT Sports, le technicien espagnol a déclaré : « Mon rêve, c’est... bien sûr que j’ai un immense rêve... gagner la Ligue des champions en tant qu’entraîneur, en tant que manager. Mais ici, avec Aston Villa, j’ai rêvé en arrivant d’être en Europe, d’avoir de la régularité, d’être en Europe et, bien sûr, la Ligue des champions est la meilleure compétition du monde en football, puis de lutter pour des trophées et d’être encore dans le même rêve que j’ai ici. »