Getty Images Sport
Traduit par
Unai Emery reconnaît que composer le meilleur onze de départ d’Aston Villa s’annonce délicat après les festivités consécutives à la finale de la Ligue Europa, alors que l’entraîneur se prépare pour son ultime duel avec Pep Guardiola
Composer un onze de départ compétitif après les célébrations
Aston Villa a validé son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes en dominant Fribourg 3-0 en finale de la Ligue Europa, déclenchant des célébrations populaires à travers Birmingham. Néanmoins, alors qu’il reste un dernier match de Premier League à disputer, Unai Emery sait que la mission n’est pas encore accomplie. L’entraîneur basque constate un relâchement de la concentration de son effectif depuis l’euphorie suscitée par la qualification en Ligue des champions, ce qui complique sa préparation du déplacement à l’Etihad Stadium.
L’entraîneur espagnol reconnaît que la libération émotionnelle consécutive à l’atteinte de l’objectif principal a rendu difficile le maintien du même niveau d’intensité à l’entraînement. Il savoure cet exploit, mais redoute que les festivités ne diluent la concentration de son groupe. Son défi consiste désormais à sélectionner les joueurs toujours prêts, mentalement et physiquement, à rivaliser au plus haut niveau après une saison aussi éprouvante et couronnée de succès.
« Je vais essayer de rester sérieux. Je vais essayer d’aligner le meilleur onze de départ et de me concentrer sur le respect de la compétition, mais ce n’est pas facile. Désolé, mais ce n’est pas facile ! », a admis Emery.
- AFP
Guardiola tire sa révérence lors d'un duel décisif contre Emery
Aston Villa conclura la saison par un déplacement à Manchester, qui marquera le dernier match de Pep Guardiola à la tête des champions de Premier League, le technicien catalan tirant sa révérence après dix ans en Angleterre.
Malgré l’ambiance festive qui entourera son équipe, l’entraîneur Unai Emery entend bien gâcher la fête de son ancien rival.
« C’est un match fantastique à disputer pour nous, étant quatrièmes du championnat, nous pourrions peut-être terminer cinquièmes – cela dépend aussi de notre match et de celui de Liverpool, mais c’est entre nos mains, et c’est quelque chose de fantastique », a-t-il déclaré. « Dimanche, Manchester City a bien perdu le titre, mais félicitations à Arsenal. Guardiola a tout de même réalisé une saison remarquable en remportant la FA Cup, même s’il a échoué en Ligue des champions et en championnat ; la Premier League reste extrêmement exigeante.
« Remporter le titre en Premier League est extrêmement difficile ; il faut battre des prétendants et des favoris. Arsenal et Manchester City ont réalisé des saisons incroyables, et les Gunners disputent de surcroît la finale de la Ligue des champions. »
Emery ne tarit pas d’éloges sur son rival de longue date
Le match de dimanche marquera la 19e confrontation entre Unai Emery et Pep Guardiola depuis les débuts de ce dernier sur les bancs de Barcelone puis de Manchester City. Longtemps dominé – aucune victoire en 13 tentatives –, l’entraîneur basque a finalement ouvert son compteur en 2023 avec Aston Villa, avant de répéter l’exploit à deux reprises. Cette rivalité a tissé un lien particulier entre les deux techniciens, Emery exprimant son profond respect pour son homologue mancunien.
« C’est un plaisir pour moi de jouer contre Guardiola. C’est un plaisir, c’est un honneur de l’affronter. J’ai commencé à l’affronter en 2008/09, il commençait à entraîner à Barcelone et j’étais titulaire à Valence », a-t-il déclaré.
« Pendant quatre saisons consécutives, nous nous sommes affrontés, Barcelone contre Valence ; c’était son époque la plus fastueuse à Barcelone. Leur jeu était incroyable, son impact phénoménal, et nous terminions toujours troisièmes.
Je ne l’ai pas battu. Valence n’a pas battu Barcelone, Unai Emery n’a pas battu Guardiola, et en conférence de presse on me répétait : “Tu ne peux pas battre Guardiola”.
Je répondais : “Si je reste en poste longtemps, avoir l’occasion de l’affronter sera toujours fantastique”. Et dimanche, nous nous retrouverons à nouveau sur le terrain.
« C’est un honneur et un plaisir de l’affronter, car c’est le meilleur entraîneur du monde. Il est une immense source d’inspiration pour tous les autres coaches. C’est le seul génie, et, en tant que compétiteur, il l’est toujours, chaque jour. Je peux m’identifier à lui et mieux le comprendre en observant la façon dont il gère son équipe à travers les reportages diffusés sur Amazon, YouTube ou d’autres plateformes. »
Il conclut : « Je l’ai battu ici après une longue période, je l’ai battu avec Aston Villa comme avec Manchester City, et je sais gré au respect immense qu’il m’a toujours témoigné.
« Pour moi, c’est le meilleur entraîneur, mais c’est aussi une personne fantastique. Je le respecte pour son humilité. Il est toujours très respectueux envers moi, et je le vois aussi avec les autres entraîneurs, dans le football comme dans la vie. »
- Getty Images Sport
La qualification pour la Ligue des champions est acquise par deux voies.
Aston Villa a validé son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes après une année d’absence, grâce à une impressionnante qualification pour les quarts de finale de l’édition 2024-2025. Ce succès, obtenu aussi bien grâce à son classement en championnat qu’à ses performances sur la scène continentale, atteste de la progression de l’équipe et de sa capacité à rester concentrée sur les deux tableaux.
« Nous avons montré notre envie et notre volonté d’être des protagonistes dans cette compétition. Mais la priorité a toujours été la Premier League, et nous avons disputé les deux compétitions – en priorité la Premier League, mais aussi, bien sûr, l’Europa League, en préparant chaque match sérieusement et en jouant comme nous l’avons fait », explique Emery. « Aujourd’hui, nous sommes qualifiés sur les deux tableaux, car nous nous sommes toujours fixés comme objectif d’obtenir une place en Ligue des champions aussi bien par la Premier League que par l’Europa League, et nous y sommes parvenus dans les deux compétitions. C’est vraiment fantastique, car les joueurs ont également adhéré à ce message avec force dans le vestiaire. »