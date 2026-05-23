Le match de dimanche marquera la 19e confrontation entre Unai Emery et Pep Guardiola depuis les débuts de ce dernier sur les bancs de Barcelone puis de Manchester City. Longtemps dominé – aucune victoire en 13 tentatives –, l’entraîneur basque a finalement ouvert son compteur en 2023 avec Aston Villa, avant de répéter l’exploit à deux reprises. Cette rivalité a tissé un lien particulier entre les deux techniciens, Emery exprimant son profond respect pour son homologue mancunien.

« C’est un plaisir pour moi de jouer contre Guardiola. C’est un plaisir, c’est un honneur de l’affronter. J’ai commencé à l’affronter en 2008/09, il commençait à entraîner à Barcelone et j’étais titulaire à Valence », a-t-il déclaré.

« Pendant quatre saisons consécutives, nous nous sommes affrontés, Barcelone contre Valence ; c’était son époque la plus fastueuse à Barcelone. Leur jeu était incroyable, son impact phénoménal, et nous terminions toujours troisièmes.

Je ne l’ai pas battu. Valence n’a pas battu Barcelone, Unai Emery n’a pas battu Guardiola, et en conférence de presse on me répétait : “Tu ne peux pas battre Guardiola”.

Je répondais : “Si je reste en poste longtemps, avoir l’occasion de l’affronter sera toujours fantastique”. Et dimanche, nous nous retrouverons à nouveau sur le terrain.

« C’est un honneur et un plaisir de l’affronter, car c’est le meilleur entraîneur du monde. Il est une immense source d’inspiration pour tous les autres coaches. C’est le seul génie, et, en tant que compétiteur, il l’est toujours, chaque jour. Je peux m’identifier à lui et mieux le comprendre en observant la façon dont il gère son équipe à travers les reportages diffusés sur Amazon, YouTube ou d’autres plateformes. »

Il conclut : « Je l’ai battu ici après une longue période, je l’ai battu avec Aston Villa comme avec Manchester City, et je sais gré au respect immense qu’il m’a toujours témoigné.

« Pour moi, c’est le meilleur entraîneur, mais c’est aussi une personne fantastique. Je le respecte pour son humilité. Il est toujours très respectueux envers moi, et je le vois aussi avec les autres entraîneurs, dans le football comme dans la vie. »