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Unai Emery qualifie Pep Guardiola de « plus grand génie » et salue Mikel Arteta, affirmant qu’il s’inspire de ses homologues de Manchester City et d’Arsenal
Le génie de Pep Guardiola
Malgré sa réputation grandissante d’un des tacticiens les plus méticuleux du football mondial, Emery demeure un passionné du jeu. Après avoir mené Aston Villa vers une place en Ligue des champions – obtenue de manière palpitante grâce à une victoire 4-2 contre Liverpool – et une finale européenne, l’ancien entraîneur d’Arsenal a pris le temps de rendre hommage à ses pairs qui continuent de faire figure de référence sur les bancs de touche.
Interrogé sur la nouvelle garde des coaches de haut niveau, l’ancien technicien d’Arsenal a tenu à saluer le mentor de Manchester City. « Pep est déjà une légende et, à mon avis, le plus grand génie du monde des entraîneurs, compte tenu de tout ce qu’il a démontré tout au long de sa carrière et continue de le faire », a déclaré Emery au journal Marca. « Le niveau est incroyablement élevé. Le niveau de Luis Enrique est incroyable, surtout si l’on considère la difficulté de diriger le Paris Saint-Germain ; il fait un travail extraordinaire. »
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S'inspirer des meilleurs de la Premier League
Dans une Premier League où la concurrence est féroce, chaque entraîneur doit constamment s'adapter pour ne pas être laissé pour compte. Pour Unai Emery, arrivé à Aston Villa en 2022, l’évolution tactique de Mikel Arteta à Arsenal constitue une mine d’informations. Il salue la progression fulgurante de son homologue des Gunners, désormais une référence du management moderne. À deux journées de la fin, le groupe d’Arteta occupe la première place du classement et se rapproche d’un premier titre depuis 2004.
Le technicien espagnol avoue d’ailleurs scruter en permanence ses rivaux pour peaufiner ses propres méthodes à Villa Park. « Il y a aussi l’émergence d’Arteta ces dernières années, tant en termes de compétitivité que de connaissances. J’apprends beaucoup de ces trois-là. Iraola réalise également des saisons exceptionnelles. Et il faut mentionner Iñigo Pérez, qui va disputer la finale de la [Conference League] avec le Rayo. C’est exceptionnel. Son expérience et son esprit de compétition sont indéniables », a-t-il ajouté.
Une relation privilégiée avec l’Europe
Le nom d’Emery est devenu synonyme de succès sur la scène européenne, en particulier en Ligue Europa, compétition qu’il a déjà remportée quatre fois. Alors qu’il prépare Aston Villa pour une nouvelle finale continentale face à Fribourg, l’entraîneur espagnol revient sur les étapes qui ont façonné son identité : ses passages à Valence, Séville, Arsenal et Villarreal.
« L’Europe compte énormément pour moi. Tout d’abord par gratitude envers le football européen et, surtout, envers les clubs où j’ai pu évoluer », explique Emery. « Avec Valence, j’ai débuté en Coupe UEFA, atteignant deux quarts de finale et une demi-finale. À Séville, j’ai compris ce que l’Europa League représentait pour le club et les supporters. Ils m’ont insufflé cet esprit de compétition, et nous l’avons remportée à trois reprises. »
- AFP
Redonner ses lettres de noblesse à Aston Villa
Sous les ordres d’Unai Emery, Aston Villa a connu une ascension fulgurante, passant en quelques mois de la Ligue Europa Conférence à une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour l’entraîneur espagnol, l’ambition va bien au-delà de simples trophées : il veut restaurer le club historique de Birmingham parmi l’élite continentale.
« C’est une nouvelle étape dans notre progression. Nous sommes passés de la Conference League à la Ligue des champions, où nous avons atteint les quarts de finale contre le PSG, et nous voilà maintenant en finale de la Ligue Europa », a déclaré Emery. « Tout cela est le résultat du parcours que nous avons accompli. Pour Aston Villa, cela signifie énormément. C’est une affaire de prestige, un moyen de repositionner le club sur la scène européenne et de rappeler à tous qu’il a déjà conquis une Coupe d’Europe il y a plusieurs décennies, affirmant ainsi son statut de grande marque continentale. »