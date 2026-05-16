Malgré sa réputation grandissante d’un des tacticiens les plus méticuleux du football mondial, Emery demeure un passionné du jeu. Après avoir mené Aston Villa vers une place en Ligue des champions – obtenue de manière palpitante grâce à une victoire 4-2 contre Liverpool – et une finale européenne, l’ancien entraîneur d’Arsenal a pris le temps de rendre hommage à ses pairs qui continuent de faire figure de référence sur les bancs de touche.

Interrogé sur la nouvelle garde des coaches de haut niveau, l’ancien technicien d’Arsenal a tenu à saluer le mentor de Manchester City. « Pep est déjà une légende et, à mon avis, le plus grand génie du monde des entraîneurs, compte tenu de tout ce qu’il a démontré tout au long de sa carrière et continue de le faire », a déclaré Emery au journal Marca. « Le niveau est incroyablement élevé. Le niveau de Luis Enrique est incroyable, surtout si l’on considère la difficulté de diriger le Paris Saint-Germain ; il fait un travail extraordinaire. »